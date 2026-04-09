Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Sport

Katalán derbi, londoni csata és német parádé: szikrázó hétvége vár a futballrajongókra

Pénzcentrum
2026. április 9. 07:30

Az előttünk álló hétvége nem kíméli az izgalmakra vágyó szurkolókat: a spanyol bajnokságban katalán derbit rendeznek, Londonban a Chelsea a Manchester Cityvel csap össze, Németországban pedig a Dortmund fogadja a Leverkusent, miközben Olaszországban az Atalanta és a Juventus is egymásnak feszül.

A most következő hétvége bővelkedik rangadókban és sorsdöntő összecsapásokban. A bajnoki hajrában egyre nagyobb a tét, így a topligákban szerte Európában kulcsfontosságú meccseket rendeznek.

A címvédők, az éllovasok és a kieső helyekért küzdő csapatok egyaránt pályára lépnek, miközben a tabellák még mindig számos kérdést hagynak nyitva. Érdemes figyelni a formahullámokra is: több topcsapat hullámvölgyben van, míg mások éppen a legjobb pillanatban kaptak lendületet.

La Liga: katalán derbi a Camp Nouban, a Real sem pihenhet

A spanyol élvonal legnagyobb hétvégi rangadóját szombaton rendezik, amikor az FC Barcelona hazai pályán fogadja városi riválisát, az Espanyolt.

A Barca remek formában zárja a tavaszt: utolsó öt mérkőzését egyaránt megnyerte, és 76 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. Az Espanyol ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül: legutóbbi öt bajnokiján mindössze két döntetlent ért el, két vereség mellett.

A katalán derbi azonban mindig különleges, az Espanyol presztízsből is bizonyítani akar, még ha a papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szól. A két csapat legutóbb januárban találkozott, akkor a Barcelona 2-0-ra nyert idegenben.

Még péntek este a Real Madrid lép pályára, méghozzá a Girona ellen. A királyi gárda hét ponttal marad el a Barcától, ezért minden pontot be kell gyűjtenie, ha nyomás alatt akarja tartani a riválist. A Real legutóbb meglepetésre kikapott, így Ancelotti tanítványai aligha engedhetnek meg maguknak újabb botlást. A Sportonline La Liga rovatában élőben követhetik a spanyol bajnokság minden fontos történést.

A forduló további meccsei:

Premier League: nagy rangadó a Stamford Bridge-en

Az angol élvonal hétvégéjének fénypontja a vasárnapi Chelsea–Manchester City összecsapás lesz a Stamford Bridge-en. A tabella második helyén álló City 61 ponttal érkezik Londonba, ahol a hatodik helyezett Chelsea fogadja.

A vendégek az utolsó öt mérkőzésükön három győzelmet és két döntetlent értek el. Ez stabil teljesítmény, még ha el is marad a korábbi magabiztos bajnoki meneteléstől. A Chelsea ezzel szemben hullámzó formát mutat: legutóbbi öt meccsén kétszer is kikapott, ami aggasztó jel a londoniak számára. Januárban a két csapat 1-1-es döntetlent játszott Manchesterben, így mindkét fél javítani szeretne a mérlegen.

Premier League 32. forduló
Chelsea
Manchester City
2026. április 12. vasárnap 17:30
|
Stamford Bridge, London
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Chelsea: 8 (26.7%)
  Manchester City: 18 (60%)
  Döntetlen: 4 (13.3%)
Gólok
  Chelsea: 29
  Manchester City: 52
Gólkülönbség: -23
Hazai győzelem
  Chelsea: 5
  Manchester City: 11
Vendéggyőzelem
  Chelsea: 3
  Manchester City: 7
Adatlap létrehozva: 2026.04.08.

A tabella élén az Arsenal áll 70 ponttal, amely szombaton a Bournemouth AFC-t fogadja. Az Ágyúsok elképesztő sorozatban vannak: négy egymást követő győzelemmel magabiztosan őrzik előnyüket. A Bournemouth viszont döntetlen-specialistává vált, utolsó öt mérkőzésén kivétel nélkül pontosztozkodás született.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: a "sárga fal" előtt csap össze a Dortmund és a Leverkusen

Szombat délután igazi csemegét kapnak a német foci kedvelői: a Borussia Dortmund hazai pályán, a Signal Iduna Parkban fogadja a Bayer Leverkusent. A tabella második és hatodik helyezettje csap össze a sárga fal előtt.

A Dortmund kiváló formában van, legutóbbi négy bajnokiját megnyerte. A Leverkusen ezzel szemben az elmúlt hetekben inkább döntetlensorozatba ragadt: utolsó öt meccséből hármat is X-szel zárt. Decemberben a Bayer minimális különbséggel, 1-0-ra nyert a BVB ellen, így a hazaiak mindenképpen revansra készülnek.

Az élen toronymagasan a Bayern München áll 73 ponttal, amely szombat este az FC St. Pauli vendége lesz. A bajorok négy győzelemből és egy döntetlenből álló sorozattal érkeznek a mérkőzésre, így nehéz elképzelni, hogy a kiesés ellen küzdő St. Pauli megállíthatná őket.

A forduló további meccsei:

Serie A: jön az északi csata, az Inter a Como otthonában lép fel

Az olasz bajnokság szombati rangadóján az Atalanta fogadja a Juventust Bergamóban. Mindkét csapat európai helyekért küzd: az Atalanta a hetedik, míg a Juve az ötödik helyen áll. A bergamóiak legutóbb februárban találkoztak a Juventusszal, és meglepetésre 3-0-ra győztek, így a torinóiak kifejezetten revansra éhesek. Az Atalanta két győzelemmel hangolt a meccsre, a Juve pedig szintén jó passzban van: legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert.

Vasárnap este az éllovas Inter a negyedik helyen álló Como vendége lesz. Az Inter 72 ponttal vezeti a tabellát, ám az utóbbi hetekben akadozik a gépezet: legutóbbi öt meccsén csak kétszer tudott győzni. A Como viszont kiváló formában várja a bajnokesélyes riválist, négy egymást követő győzelemmel a háta mögött. Márciusban a két csapat gól nélküli döntetlent játszott, így most is szoros összecsapásra lehet számítani.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: a Monaco lendületben, de a Lille is nyerni akar

A francia bajnokság hétvégéje sem szűkölködik érdekességekben. Pénteken az AS Monaco lép pályára a Paris FC otthonában. A monacóiak elképesztő szériában vannak: öt egymást követő győzelemmel a hátuk mögött utaznak a fővárosba. A Paris FC hazai pályán veszélyesebb lehet, hiszen novemberben meglepetésre 1-0-ra már legyőzte ugyanezt a Monacót.

Vasárnap a harmadik helyen álló Lille a Toulouse vendége lesz. A Lille remek formában van, négy győzelem és egy döntetlen az utolsó öt meccsének mérlege.

A forduló további meccsei:
Címlapkép: Getty Images
