A Fizz Liga 29. fordulójában egyszerre éleződik ki a bajnoki címért és a kiesés elkerüléséért folyó küzdelem.
Katalán derbi, londoni csata és német parádé: szikrázó hétvége vár a futballrajongókra
Az előttünk álló hétvége nem kíméli az izgalmakra vágyó szurkolókat: a spanyol bajnokságban katalán derbit rendeznek, Londonban a Chelsea a Manchester Cityvel csap össze, Németországban pedig a Dortmund fogadja a Leverkusent, miközben Olaszországban az Atalanta és a Juventus is egymásnak feszül.
A most következő hétvége bővelkedik rangadókban és sorsdöntő összecsapásokban. A bajnoki hajrában egyre nagyobb a tét, így a topligákban szerte Európában kulcsfontosságú meccseket rendeznek.
A címvédők, az éllovasok és a kieső helyekért küzdő csapatok egyaránt pályára lépnek, miközben a tabellák még mindig számos kérdést hagynak nyitva. Érdemes figyelni a formahullámokra is: több topcsapat hullámvölgyben van, míg mások éppen a legjobb pillanatban kaptak lendületet.
La Liga: katalán derbi a Camp Nouban, a Real sem pihenhet
A spanyol élvonal legnagyobb hétvégi rangadóját szombaton rendezik, amikor az FC Barcelona hazai pályán fogadja városi riválisát, az Espanyolt.
A Barca remek formában zárja a tavaszt: utolsó öt mérkőzését egyaránt megnyerte, és 76 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. Az Espanyol ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül: legutóbbi öt bajnokiján mindössze két döntetlent ért el, két vereség mellett.
A katalán derbi azonban mindig különleges, az Espanyol presztízsből is bizonyítani akar, még ha a papírforma egyértelműen a hazaiak mellett szól. A két csapat legutóbb januárban találkozott, akkor a Barcelona 2-0-ra nyert idegenben.
Még péntek este a Real Madrid lép pályára, méghozzá a Girona ellen. A királyi gárda hét ponttal marad el a Barcától, ezért minden pontot be kell gyűjtenie, ha nyomás alatt akarja tartani a riválist. A Real legutóbb meglepetésre kikapott, így Ancelotti tanítványai aligha engedhetnek meg maguknak újabb botlást. A Sportonline La Liga rovatában élőben követhetik a spanyol bajnokság minden fontos történést.
A forduló további meccsei:
- Real Sociedad - Deportivo Alavés (szombat, 14:00)
- Elche - Valencia CF (szombat, 16:15)
- Sevilla FC - Atletico Madrid (szombat, 21:00)
- CA Osasuna - Real Betis (vasárnap, 14:00)
- RCD Mallorca - Rayo Vallecano (vasárnap, 16:15)
- RC Celta - Real Oviedo (vasárnap, 18:30)
- Athletic Club - Villarreal CF (vasárnap, 21:00)
Premier League: nagy rangadó a Stamford Bridge-en
Az angol élvonal hétvégéjének fénypontja a vasárnapi Chelsea–Manchester City összecsapás lesz a Stamford Bridge-en. A tabella második helyén álló City 61 ponttal érkezik Londonba, ahol a hatodik helyezett Chelsea fogadja.
A vendégek az utolsó öt mérkőzésükön három győzelmet és két döntetlent értek el. Ez stabil teljesítmény, még ha el is marad a korábbi magabiztos bajnoki meneteléstől. A Chelsea ezzel szemben hullámzó formát mutat: legutóbbi öt meccsén kétszer is kikapott, ami aggasztó jel a londoniak számára. Januárban a két csapat 1-1-es döntetlent játszott Manchesterben, így mindkét fél javítani szeretne a mérlegen.
A tabella élén az Arsenal áll 70 ponttal, amely szombaton a Bournemouth AFC-t fogadja. Az Ágyúsok elképesztő sorozatban vannak: négy egymást követő győzelemmel magabiztosan őrzik előnyüket. A Bournemouth viszont döntetlen-specialistává vált, utolsó öt mérkőzésén kivétel nélkül pontosztozkodás született.
A forduló további meccsei:
- West Ham United - Wolverhampton (péntek, 21:00)
- Brentford - Everton (szombat, 16:00)
- Burnley - Brighton (szombat, 16:00)
- Liverpool - Fulham (szombat, 18:30)
- Crystal Palace - Newcastle United (vasárnap, 15:00)
- Nottingham Forest - Aston Villa (vasárnap, 15:00)
- Sunderland - Tottenham Hotspur (vasárnap, 15:00)
Bundesliga: a "sárga fal" előtt csap össze a Dortmund és a Leverkusen
Szombat délután igazi csemegét kapnak a német foci kedvelői: a Borussia Dortmund hazai pályán, a Signal Iduna Parkban fogadja a Bayer Leverkusent. A tabella második és hatodik helyezettje csap össze a sárga fal előtt.
A Dortmund kiváló formában van, legutóbbi négy bajnokiját megnyerte. A Leverkusen ezzel szemben az elmúlt hetekben inkább döntetlensorozatba ragadt: utolsó öt meccséből hármat is X-szel zárt. Decemberben a Bayer minimális különbséggel, 1-0-ra nyert a BVB ellen, így a hazaiak mindenképpen revansra készülnek.
Az élen toronymagasan a Bayern München áll 73 ponttal, amely szombat este az FC St. Pauli vendége lesz. A bajorok négy győzelemből és egy döntetlenből álló sorozattal érkeznek a mérkőzésre, így nehéz elképzelni, hogy a kiesés ellen küzdő St. Pauli megállíthatná őket.
A forduló további meccsei:
- FC Augsburg - TSG Hoffenheim (péntek, 20:30)
- FC Heidenheim - Union Berlin (szombat, 15:30)
- RB Leipzig - Mönchengladbach (szombat, 15:30)
- VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (szombat, 15:30)
- FC Köln - SV Werder Bremen (vasárnap, 15:30)
- VfB Stuttgart - Hamburger SV (vasárnap, 17:30)
- 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg (vasárnap, 19:30)
Serie A: jön az északi csata, az Inter a Como otthonában lép fel
Az olasz bajnokság szombati rangadóján az Atalanta fogadja a Juventust Bergamóban. Mindkét csapat európai helyekért küzd: az Atalanta a hetedik, míg a Juve az ötödik helyen áll. A bergamóiak legutóbb februárban találkoztak a Juventusszal, és meglepetésre 3-0-ra győztek, így a torinóiak kifejezetten revansra éhesek. Az Atalanta két győzelemmel hangolt a meccsre, a Juve pedig szintén jó passzban van: legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert.
Vasárnap este az éllovas Inter a negyedik helyen álló Como vendége lesz. Az Inter 72 ponttal vezeti a tabellát, ám az utóbbi hetekben akadozik a gépezet: legutóbbi öt meccsén csak kétszer tudott győzni. A Como viszont kiváló formában várja a bajnokesélyes riválist, négy egymást követő győzelemmel a háta mögött. Márciusban a két csapat gól nélküli döntetlent játszott, így most is szoros összecsapásra lehet számítani.
A forduló további meccsei:
- AS Roma - Pisa (péntek, 20:45)
- Cagliari - Cremonese (szombat, 15:00)
- Torino - Hellas Verona (szombat, 15:00)
- AC Milan - Udinese (szombat, 18:00)
- Genoa - Sassuolo (vasárnap, 12:30)
- Parma - Napoli (vasárnap, 15:00)
- Bologna - Lecce (vasárnap, 18:00)
Ligue 1: a Monaco lendületben, de a Lille is nyerni akar
A francia bajnokság hétvégéje sem szűkölködik érdekességekben. Pénteken az AS Monaco lép pályára a Paris FC otthonában. A monacóiak elképesztő szériában vannak: öt egymást követő győzelemmel a hátuk mögött utaznak a fővárosba. A Paris FC hazai pályán veszélyesebb lehet, hiszen novemberben meglepetésre 1-0-ra már legyőzte ugyanezt a Monacót.
Vasárnap a harmadik helyen álló Lille a Toulouse vendége lesz. A Lille remek formában van, négy győzelem és egy döntetlen az utolsó öt meccsének mérlege.
A forduló további meccsei:
- Marseille - Metz (péntek, 21:05)
- AJ Auxerre - FC Nantes (szombat, 19:00)
- Stade Rennais FC - Angers SCO (szombat, 21:05)
- OGC Nice - Havre Athletic Club (vasárnap, 17:15)
- Lyon - Lorient (vasárnap, 20:45)
