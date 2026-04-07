Szemfüles bosnyák labdaszedő babrált ki az olaszokkal: most derült ki, miért maradnak le a vébéről

14 éves labdaszedő lopta el az olasz sztárkapus, Gianluigi Donnarumma puskáját, amivel jelentősen hozzájárult a bosnyékok vb-re jutásához - jelentette a Telex.

Egy 14 éves bosnyák labdaszedő fiú lopta el Gianluigi Donnarumma törölközője alól az olasz elemzők jegyzetét a büntetőpárbaj előtt. A papíron a lövésirányokra vonatkozó javaslatok szerepeltek. Ez a jelenet lett a keddi bosnyák–olasz világbajnoki pótselejtező egyik legemlékezetesebb pillanata. Bosznia-Hercegovina végül tizenegyesekkel 4-1-re nyert, Olaszország pedig sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról.

Afan Čizmić, az NK Čelik utánpótlás-játékosa a büntetőpárbaj előtt az alapvonalhoz szaladt. Amíg Donnarumma a gólvonalon állt, a fiú egyszerűen elvette a kapus segédletét. Az esetről videófelvétel is készült, a papírlapot pedig a srác a helyi tévében is bemutatta. Čizmić egyébként a saját korosztályában a Čelik egyik legeredményesebb játékosa, hiszen 12 meccsen 18 gólt szerzett.

A hasonló elemzői puskák használata régóta bevett gyakorlat a nemzetközi futballban. A 2006-os világbajnokságon Jens Lehmann, a németek kapusa a sportszárából húzta elő a saját cetlijét az argentinok elleni tizenegyespárbajban. Akkor a tippek be is váltak. Donnarumma a törölközője alá rejtette a sajátját, ám ez is kevésnek bizonyult.

A Corriere della Sera beszámolója szerint a történetnek van egy másik szála is: eszerint maga Donnarumma tépte össze bosnyák kollégája, Nikola Vasilj cetlijét, miután Sebastiano Esposito kihagyta az olaszok első büntetőjét. Čizmić tehát tulajdonképpen bosszút állt ezzel a tettel. A rutinos olasz kapus végül csak a negyedik, egyben utolsó kísérletnél találta el a megfelelő irányt. Addigra azonban a bosnyákok már magabiztosan belőtték a saját tizenegyeseiket.

Amikor éjjel hazaértem, megmutattam a jegyzetet apámnak. Úgy döntöttünk, hogy nem tartjuk meg, hanem elárverezzük, a bevételt pedig jótékonysági célra fordítjuk

– nyilatkozta a fiú a megszerzett cetli sorsáról.

A bosnyák sajtó természetesen hősként ünnepli Čizmićet. A labdarúgó-szövetség vezetői már azon gondolkodnak, hogy magukkal viszik őt a világbajnokság helyszínére. Bosznia-Hercegovina a sorsoláson Kanada, Svájc és Katar mellé került - van esélyük még a továbbjutásra is.