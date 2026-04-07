Keretett hirdetett a válogatott kapitánya: így mennek neki az újabb A-csoportnak a hokisok

Majoross Gergely szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi jégkorong-válogatott 38 fős bő keretét. A nemzeti csapat sorozatban a második A-csoportos világbajnokságára készül. A zürichi tornát megelőzően az együttes hazai rendezésű felkészülési mérkőzéseken Lengyelország és Japán ellen is jégre lép - tudósított a Nemzeti Sport.

A névsor a felkészülés során még változni fog, mivel a hazai és a nemzetközi bajnokságok küzdelmei jelenleg is zajlanak. A játékosok egyéni elbírálás alapján csatlakoznak az edzőtáborhoz. A stáb figyelembe veszi a pihenésre és a kisebb sérülések utáni regenerációra való igényüket is. A keret létszáma a világbajnokság közeledtével folyamatosan szűkül majd.

Majoross Gergely elmondta, hogy a közös munka elején a fizikai terhelésé lesz a főszerep. A taktikai részletek elmélyítése csak akkor kerül előtérbe, amikor már a teljes keret rendelkezésre áll. A szövetségi kapitány hangsúlyozta: a tavalyi A-csoportos szereplésből származó tapasztalatok idén komoly előnyt és biztos alapot jelentenek a csapat számára.

A svájci elutazás előtt a válogatott a Megyeri úton kétszer megmérkőzik Lengyelországgal. Ezt követően 24-én Szombathelyen, 25-én pedig Győrben játszik Japán ellen. A zürichi világbajnokságot május 16-án, Finnország ellen kezdi meg a magyar együttes.

A meghívott játékosok névsora a következő:

Kapusok:

Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom), Vay Ádám (Ocelári Trinec).

Hátvédek:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (Ketterä), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Szivák Gergő (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szongoth Döme (Peninsula Panthers), Tornyai Gábor (UTE), Tóth Gergely (FTC-Telekom), Vén Bendegúz (Södertälje).

Csatárok:

Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Patrik (UTE), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19).

A válogatott világbajnoki menetrendje:

Május 16., szombat, 16.20: Finnország

Május 17., vasárnap, 16.20: Ausztria

Május 19., kedd, 20.20: Nagy-Britannia

Május 22., péntek, 16.20: Németország

Május 23., szombat, 16.20: Svájc

Május 25., hétfő, 16.20: Egyesült Államok

Május 26., kedd, 12.20: Lettország

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA