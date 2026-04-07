Szuperklasszikus rangadóval folytatódik ma a BL: Real-Bayern lesz este, Lisszabonba megy az Arsenal

A Bayern Madridban, az Arsenal pedig Lisszabonban igyekszik előnyt gyűjteni a visszavágóra, könnyű dolga azonban egyik csapatnak se lesz.

Kedden két mérkőzéssel veszi kezdetét a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntője. A Real Madrid a Bayern Münchent fogadja az európai kupatörténelem leggyakoribb párosításán. Ezzel egy időben az Arsenal a Sporting vendégeként lép pályára Lisszabonban.

A 15-szörös győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München összecsapása igazi klasszikus. Ez lesz a két együttes 29. egymás elleni mérkőzése. A közelmúlt statisztikái egyértelműen a spanyoloknak kedveznek. Az utóbbi kilenc meccsükön veretlenek maradtak a bajorokkal szemben, ráadásul az elmúlt négy egyenes kieséses párharcukból egyaránt ők jutottak tovább.

A BEK-et és a BL-t egybevetve a madridiak rekordernek számítanak a 41. negyeddöntős szereplésükkel. Ha azonban kizárólag a modern Bajnokok Ligája-korszakot nézzük, a Bayern 24 negyeddöntős részvételével megelőzi a spanyolokat.

A német együttes ugyanakkor kirobbanó formában várja a madridi találkozót:

Vincent Kompany csapata az eddigi tíz BL-mérkőzéséből kilencet megnyert a szezonban, és már 32 szerzett gólnál jár. Ebből tízet csak az Atalanta elleni nyolcaddöntőben szereztek.

UEFA Bajnokok Ligája Real Madrid Bayern München 2026. április 7. kedd 21:00 | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid Egymás elleni statisztika: 19 meccs Győzelem Real Madrid: 10 (52.6%) Bayern München: 5 (26.3%) Döntetlen: 4 (21.1%) Gólok Real Madrid: 35 Bayern München: 24 Gólkülönbség: 11 Hazai győzelem Real Madrid: 6 Bayern München: 4 Vendéggyőzelem Real Madrid: 4 Bayern München: 1 Adatlap létrehozva: 2026.04.07.

A játéknap másik mérkőzése legfőképpen az Arsenal magyar származású svéd támadója, Gyökeres Viktor számára ígérkezik különlegesnek. A csatár a tavalyi londoni átigazolása előtt épp a Sporting színeiben remekelt, ahol 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett.

Bár az angol gárda még sosem kapott ki a lisszaboniaktól a rendes játékidőben, egy korábbi eredmény intő jel lehet számukra. A 2022/2023-as Európa-liga nyolcaddöntőjében ugyanis a portugálok büntetőkkel kiejtették őket. A Sporting ráadásul történelmi tettre készül. A Porto 2004-es sikere óta ők lehetnek az első portugál együttes, amely túljut a BL negyeddöntőjén. A motiváció mindkét oldalon óriási, hiszen a legrangosabb európai trófeát még egyik klub sem hódította el története során.