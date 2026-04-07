2026. április 7. kedd Herman
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Szuperklasszikus rangadóval folytatódik ma a BL: Real-Bayern lesz este, Lisszabonba megy az Arsenal

MTI
2026. április 7. 12:14

A Bayern Madridban, az Arsenal pedig Lisszabonban igyekszik előnyt gyűjteni a visszavágóra, könnyű dolga azonban egyik csapatnak se lesz.

Kedden két mérkőzéssel veszi kezdetét a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntője. A Real Madrid a Bayern Münchent fogadja az európai kupatörténelem leggyakoribb párosításán. Ezzel egy időben az Arsenal a Sporting vendégeként lép pályára Lisszabonban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 15-szörös győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München összecsapása igazi klasszikus. Ez lesz a két együttes 29. egymás elleni mérkőzése. A közelmúlt statisztikái egyértelműen a spanyoloknak kedveznek. Az utóbbi kilenc meccsükön veretlenek maradtak a bajorokkal szemben, ráadásul az elmúlt négy egyenes kieséses párharcukból egyaránt ők jutottak tovább.

A BEK-et és a BL-t egybevetve a madridiak rekordernek számítanak a 41. negyeddöntős szereplésükkel. Ha azonban kizárólag a modern Bajnokok Ligája-korszakot nézzük, a Bayern 24 negyeddöntős részvételével megelőzi a spanyolokat.

A német együttes ugyanakkor kirobbanó formában várja a madridi találkozót:

Vincent Kompany csapata az eddigi tíz BL-mérkőzéséből kilencet megnyert a szezonban, és már 32 szerzett gólnál jár. Ebből tízet csak az Atalanta elleni nyolcaddöntőben szereztek.

UEFA Bajnokok Ligája
Real Madrid
Bayern München
2026. április 7. kedd 21:00
|
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Egymás elleni statisztika: 19 meccs
Győzelem
  Real Madrid: 10 (52.6%)
  Bayern München: 5 (26.3%)
  Döntetlen: 4 (21.1%)
Gólok
  Real Madrid: 35
  Bayern München: 24
Gólkülönbség: 11
Hazai győzelem
  Real Madrid: 6
  Bayern München: 4
Vendéggyőzelem
  Real Madrid: 4
  Bayern München: 1
Adatlap létrehozva: 2026.04.07.

A játéknap másik mérkőzése legfőképpen az Arsenal magyar származású svéd támadója, Gyökeres Viktor számára ígérkezik különlegesnek. A csatár a tavalyi londoni átigazolása előtt épp a Sporting színeiben remekelt, ahol 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett.

Bár az angol gárda még sosem kapott ki a lisszaboniaktól a rendes játékidőben, egy korábbi eredmény intő jel lehet számukra. A 2022/2023-as Európa-liga nyolcaddöntőjében ugyanis a portugálok büntetőkkel kiejtették őket. A Sporting ráadásul történelmi tettre készül. A Porto 2004-es sikere óta ők lehetnek az első portugál együttes, amely túljut a BL negyeddöntőjén. A motiváció mindkét oldalon óriási, hiszen a legrangosabb európai trófeát még egyik klub sem hódította el története során.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #meccs #focimeccs #bl #uefa #real madrid #Arsenal #bayern münchen #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
12:31
12:14
12:04
11:45
11:29
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
