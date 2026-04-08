Hatalmas mérföldkövet ért el a Bayern legendás kapusa: egy meccsre a csúcstól Neuer

2026. április 8. 13:15

A veterán német hálóőr már jövő héten beelőzheti az argentin legendát a lejátszott BL-meccsek számában.

Manuel Neuer 136. alkalommal lépett pályára kezdőként a Bayern München színeiben a Bajnokok Ligájában. Ezzel beérte Lionel Messit az egyazon csapatban elért BL-kezdések ranglistáján, és már csak Iker Casillas előzi meg.

A német kapus végig a pályán volt a Real Madrid otthonában 2–1-re megnyert kedd esti negyeddöntőben. Kiváló teljesítménnyel vette ki a részét a bajorok sikeréből. Ezzel a fellépésével utolérte Messit, aki korábban az FC Barcelona játékosaként jutott el ugyanennyi BL-kezdésig egyetlen klub színeiben.

Manuel Neuer
Csapata: Bayern München
Posztja: kapus
Nemzetisége: német
Életkora: 41 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 4M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.08.

A vonatkozó rekordot jelenleg a spanyol királyi gárda korábbi kapusa, Iker Casillas tartja 149 mérkőzéssel. Neuer a jövő heti, müncheni visszavágón léphet pályára legközelebb: ezzel végleg maga mögé utasíthatja az argentin játékost, és átveheti az egyedüli második helyet a történelmi rangsorban.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:29
13:22
13:15
13:04
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
5 napja
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
3
2 hete
Hatalmas botrány az Egyesült Államokban: felborult az autójával, majd azonnal letartóztatták a világhírű sportolót
4
4 napja
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
5
2 hete
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 13:04
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 10:31
Zelenszkij egy nagyon fontos határidőről beszélt: ekkor lehet végre vége a háborúnak
Agrárszektor  |  2026. április 10. 12:29
Visszatért a hó Magyarországra: erre már minden kifehéredett