Hatalmas mérföldkövet ért el a Bayern legendás kapusa: egy meccsre a csúcstól Neuer
A veterán német hálóőr már jövő héten beelőzheti az argentin legendát a lejátszott BL-meccsek számában.
Manuel Neuer 136. alkalommal lépett pályára kezdőként a Bayern München színeiben a Bajnokok Ligájában. Ezzel beérte Lionel Messit az egyazon csapatban elért BL-kezdések ranglistáján, és már csak Iker Casillas előzi meg.
A német kapus végig a pályán volt a Real Madrid otthonában 2–1-re megnyert kedd esti negyeddöntőben. Kiváló teljesítménnyel vette ki a részét a bajorok sikeréből. Ezzel a fellépésével utolérte Messit, aki korábban az FC Barcelona játékosaként jutott el ugyanennyi BL-kezdésig egyetlen klub színeiben.
A vonatkozó rekordot jelenleg a spanyol királyi gárda korábbi kapusa, Iker Casillas tartja 149 mérkőzéssel. Neuer a jövő heti, müncheni visszavágón léphet pályára legközelebb: ezzel végleg maga mögé utasíthatja az argentin játékost, és átveheti az egyedüli második helyet a történelmi rangsorban.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
