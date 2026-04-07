Befejezi az Arsenal walesi legendája: nehezen mondta ki, de itt a vége a karrierjének
Aaron Ramsey, a walesi válogatott csapatkapitánya és az Arsenal egykori középpályása 35 évesen visszavonult a profi labdarúgástól. A mexikói Pumas UNAM együttesétől tavaly távozott játékos azóta nem talált új klubot, a jövőben edzőként képzeli el a pályafutását - tudósított a BBC Sport.
Ramsey a walesi futball egyik legnagyobb alakjaként akasztja szögre a stoplist. Pályafutása során 86 válogatott mérkőzésen 21 gólt szerzett, és három nagy tornán is képviselhette hazáját. Meghatározó szerepet játszott a 2016-os Európa-bajnokságon, ahol Wales történelmi elődöntőbe jutott, őt pedig beválasztották a torna álomcsapatába. Ezt követően pályára lépett a 2020-as Eb-n és a 2022-es világbajnokságon is. Utóbbi különösen fontos mérföldkő volt, hiszen Wales 64 év után szerepelt újra a vb-n.
Az irányító a Cardiff Citynél nevelkedett, majd 2008-ban az Arsenalhoz igazolt. A londoni csapatnál töltött tizenegy év alatt három FA-kupát nyert, amelyek közül két döntőben is ő lőtte a győztes gólt. Később a Juventus és a Nice játékosa volt, majd kölcsönben a skót Rangersnél is szerepelt. A glasgow-i együttessel bejutott a 2022-es Európa-liga döntőjébe, ahol azonban a tizenegyespárbajban ő hibázott.
Döntését a közösségi médiában jelentette be, ahol köszönetet mondott a walesi szurkolóknak és valamennyi korábbi klubjának.
Nem volt könnyű döntés. Hosszas mérlegelés után úgy határoztam, hogy visszavonulok a labdarúgástól
– írta posztjában. A nemzeti csapat kapcsán kiemelte, hatalmas megtiszteltetés volt számára a címeres mezt viselni. Külön köszönetet mondott a walesi válogatott szurkolótáborának, a "Red Wallnak", amely jóban-rosszban kitartott a csapat mellett.
A középpályás korábban azzal a reménnyel csatlakozott a Pumashoz, hogy formában maradva részt vehet az idei világbajnokságon, amennyiben hazája kijut a tornára. Wales azonban nem kvalifikálta magát, Ramsey pedig nem talált új csapatot, így végül a visszavonulás mellett döntött. Korábban rövid ideig a Cardiff City megbízott vezetőedzőjeként is dolgozott. Ez a tapasztalat is abba az irányba mutat, hogy karrierje következő fejezete az edzői pályán folytatódhat.
