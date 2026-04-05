Sport

Itt a vasárnapi fociprogram: pályán a Fradi, Inter

2026. április 5. 08:15

A mai nap bővelkedik kiemelt mérkőzésekben: itthon a Debrecen fogadja a Ferencvárost, míg Európában az Inter–Roma és a Monaco–Marseille párharc ígérkezik a nap fénypontjának.

A tavaszi szezon hajrájához közeledve egyre nagyobb jelentősége van minden egyes pontnak az európai topligákban és a hazai bajnokságban egyaránt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
A kora délutáni órákban már életre kelnek a pályák, a késő esti zárásig pedig egymást követik a meccsek, amelyek nemcsak a tabella szempontjából, hanem presztízsben is sokat számítanak.

Fizz Liga: Loki-Fradi az élmezőnyben

A hazai bajnokság egyik legváratlanabb tabellaállásával érkezik a Debrecen – Ferencváros rangadó a Nagyerdei Stadionba. A Loki decemberben aratott emlékezetes 1–0-s sikert a zöld-fehérek otthonában, ami azóta is komoly motivációs erőt jelenthet a hazaiaknak.

A Debrecen az elmúlt hetekben döntetlenekkel tarkított időszakot tudhat maga mögött, míg a Ferencváros győzelmi sorozatban léphet pályára, így a két csapat eltérő lendülettel készül az összecsapásra. A mérkőzés 17:00-kor kezdődik, és fontos állomás lehet a bajnoki címért folytatott küzdelemben.

Fizz Liga 28. forduló
Debreceni VSC
Ferencváros
2026. április 5. vasárnap 17:00
|
Nagyerdei Stadion, Debrecen
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Debreceni VSC: 6 (20%)
  Ferencváros: 15 (50%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Debreceni VSC: 32
  Ferencváros: 57
Gólkülönbség: -25
Hazai győzelem
  Debreceni VSC: 4
  Ferencváros: 10
Vendéggyőzelem
  Debreceni VSC: 2
  Ferencváros: 5
Adatlap létrehozva: 2026.04.04.

A vasárnapi programot a Diósgyőr és a Puskás Akadémia találkozója nyitja 14:30-kor. A miskolciak formája az elmúlt fordulókban nem bizonyult stabilnak, ugyanakkor hazai pályán rendszerint extra erőt tudnak mozgósítani. A felcsútiak vegyes eredményekkel érkeznek, és az őszi egymás elleni mérkőzésükön 2–1-re ők diadalmaskodtak, így mindkét fél számára kulcsfontosságú lehet a középmezőnyben elfoglalt pozíciók megőrzése.

Az esti programban, 19:30-as kezdéssel a Győr fogadja a Nyíregyházát. A győriek az elmúlt időszakban felfelé ívelő formát mutatnak, több győzelemmel a hátuk mögött, míg a szabolcsi együttes teljesítménye hullámzó. A decemberi egymás elleni találkozó szoros küzdelmet hozott, amelyet minimális különbséggel a Győr nyert meg.

Serie A: szuperrangadó Milánóban

Az olasz élvonal vasárnapi fő rangadója egyértelműen az Inter - Roma összecsapás, amely 20:45-kor veszi kezdetét a San Siróban. A nerazzurrók győzelmi sorozattal a hátuk mögött fogadják a fővárosi csapatot, amely legutóbb hullámzó teljesítményt nyújtott. Az őszi fordulóban az Inter idegenben nyert 1–0-ra, így a Roma revánsra készülhet.

Az olasz élvonal további mérkőzései:

La Liga: tovább törtetne a Valencia

A spanyol bajnokság vasárnapi programjában a Getafe és az Athletic Bilbao mérkőzése nyitja a sort 14:00-kor. A madridi előváros csapata meglepően erős formában van, míg a baszk gárda az utóbbi hetekben néhány váratlan botlás miatt maradt el várakozásaitól. Az őszi visszavágón a Getafe idegenben aratott sikert, ami plusz önbizalmat adhat számukra hazai pályán.

A Valencia a Mestallában fogadja az RC Celtát 16:15-ös kezdéssel. A narancssárgák az utóbbi időben kiváló hazai mérleggel büszkélkedhetnek, ugyanakkor a januári egymás elleni találkozón a galíciaiak 4–1-es győzelemmel távoztak otthonukból, így különösen érdekes visszavágó várható.

A La Liga további összecsapásai:

Bundesliga: randevúk a tabella közepén

A német élvonalban két olyan mérkőzés is terítéken van, amely a tabella középső és alsó szekciójának küzdelmeit hozza.

Az Union Berlin és az FC St. Pauli 15:30-kor csap össze, ahol az Union számára a hazai pálya előnyt jelenthet, ráadásul az őszi mérkőzésüket is sikerrel zárták ebben a párosításban. A hamburgi rivális nehézkes formában érkezik a találkozóra.

A késő délutáni idősávban, 17:30-kor az Eintracht Frankfurt fogadja az FC Kölnt. A legutóbbi egymás elleni mérkőzés novemberben gólgazdag, 4–3-as frankfurti sikert hozott, így a nézők most is látványos összecsapásban bízhatnak. A Frankfurt ingadozó formában, a Köln pedig gyengélkedve készül a találkozóra.

Ligue 1: déli csata Európáért

A francia bajnokság vasárnapi csúcspontja az esti AS Monaco–Marseille rangadó, amely 20:45-kor kezdődik. A monacóiak öt mérkőzésből álló győzelmi sorozattal érkeznek, és a szezon egyik legstabilabb csapataként tartják őket számon. A marseille-i együttes szintén jó formában van, és decemberben hazai pályán már legyőzte riválisát, így rendkívül izgalmas visszavágó ígérkezik a hercegség stadionjában.

A francia élvonal további mérkőzései:
