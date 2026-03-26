Nagyon fontos infó jött a budapesti BL-döntőről: ezt mindenképp tudnod kell, ha kimennél

2026. március 26. 17:22

A május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorában a The Killers ad koncertet a Puskás Arénában. A mérkőzés előtt negyedórával kezdődő rövid fellépést világszerte élőben közvetítik - írta meg a Telex.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tájékoztatása szerint a hazánkban korábban már többször is koncertező együttes 17:45-kor lép színpadra. A fellépés hírét egy David Beckhammel közös videóban jelentették be, a felvételen a zenekar legnagyobb slágere, a Mr. Brightside hallható.

A hamarosan új lemezzel jelentkező zenekar neve legutóbb egy kellemetlen incidens miatt szerepelt a hírekben. Brandon Flowers énekes egy grúziai koncertjükön a színpadra hívott egy orosz rajongót, majd testvériségre buzdította a közönséget.

A korábbi orosz-grúz fegyveres konfliktus miatt a gesztus komoly felháborodást váltott ki. Számos néző tiltakozásul azonnal hazament a rendezvényről. Az együttes a történtek után nyilvánosan bocsánatot kért, és hangsúlyozták, hogy senkit sem akartak megbántani.

Aki nem a helyszínről követi az eseményeket, az sem marad le a produkcióról. A koncertet a mérkőzést adó televíziós csatornák mellett az UEFA hivatalos YouTube-csatornája is élőben sugározza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

