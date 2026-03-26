Nagyon fontos infó jött a budapesti BL-döntőről: ezt mindenképp tudnod kell, ha kimennél
A május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő felvezető műsorában a The Killers ad koncertet a Puskás Arénában. A mérkőzés előtt negyedórával kezdődő rövid fellépést világszerte élőben közvetítik - írta meg a Telex.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tájékoztatása szerint a hazánkban korábban már többször is koncertező együttes 17:45-kor lép színpadra. A fellépés hírét egy David Beckhammel közös videóban jelentették be, a felvételen a zenekar legnagyobb slágere, a Mr. Brightside hallható.
A hamarosan új lemezzel jelentkező zenekar neve legutóbb egy kellemetlen incidens miatt szerepelt a hírekben. Brandon Flowers énekes egy grúziai koncertjükön a színpadra hívott egy orosz rajongót, majd testvériségre buzdította a közönséget.
A korábbi orosz-grúz fegyveres konfliktus miatt a gesztus komoly felháborodást váltott ki. Számos néző tiltakozásul azonnal hazament a rendezvényről. Az együttes a történtek után nyilvánosan bocsánatot kért, és hangsúlyozták, hogy senkit sem akartak megbántani.
Aki nem a helyszínről követi az eseményeket, az sem marad le a produkcióról. A koncertet a mérkőzést adó televíziós csatornák mellett az UEFA hivatalos YouTube-csatornája is élőben sugározza.
