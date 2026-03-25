Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Súlyos diagnózist kapott a liverpooli legenda: fia erősítette meg, nagyon beteg

2026. március 25. 19:22

A Liverpool és a walesi válogatott egykori legendás játékosa, John Toshack demenciával küzd, ezt megerősítette fia, Cameron Toshack is - írja a The Guardian.

A 77 éves Toshack az 1970-es években a Liverpool meghatározó csatára volt. Több mint 100 gólt szerzett a klubnak, és kilenc trófeát nyert. Ezek között három bajnoki cím, két UEFA-kupa-győzelem, egy FA-kupa-siker és egy BEK-trófea is szerepel. A walesi válogatottban 40 alkalommal lépett pályára. Játékoskarrierje után edzőként is maradandót alkotott, többek között a Real Sociedad, a Real Madrid és a walesi nemzeti csapat irányítójaként.

Fia, Cameron elmondta, hogy édesapjának vannak jobb és rosszabb napjai. A betegség elsősorban a rövid távú memóriáját érinti. Előfordul például, hogy egy délutáni telefonbeszélgetés során már nem emlékszik a délelőtti hívásra. A régebbi emlékei viszont meglepően élénkek maradtak.

A minap arról mesélt, hogyan szervezte át a középpályát egy Real Madrid–Milan mérkőzésen Arrigo Sacchi csapata és főleg Marco van Basten ellen. Olyan részletességgel beszélt róla, mintha tegnap lett volna

– mondta Cameron, aki jelenleg Thaiföldön dolgozik edzőként.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 020M
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #5
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Aston Villa
31
16
6
9
42
37
5
54
5.
Liverpool
31
14
7
10
50
42
8
49
6.
Chelsea
31
13
9
9
53
38
15
48
Adatlap létrehozva: 2026.03.25.

Toshack játékos-pályafutása szülővárosa klubjánál, a Cardiffnál indult, majd Bill Shankly szerződtette a Liverpoolhoz. Edzőként először a Swansea-nél dolgozott, amelyet a negyedosztályból egészen az élvonalig vezetett. Ezt követően Portugáliában, a Sportingnál vállalt munkát, majd Spanyolországba költözött. A Real Sociedaddal Király-kupát nyert, a Real Madriddal pedig 1990-ben bajnoki címet szerzett, méghozzá rekordot jelentő 107 lőtt góllal. Emellett dolgozott Franciaországban, Törökországban, Marokkóban, Azerbajdzsánban és Macedóniában is.

A walesi válogatott szövetségi kapitányaként két időszakban is tevékenykedett. Második megbízatása során, 2004 és 2010 között ő adott először lehetőséget a felnőttválogatottban Aaron Ramsey-nek és Gareth Bale-nek. Ők később kulcsszerepet játszottak abban, hogy Wales a 2016-os Európa-bajnokságon egészen az elődöntőig jutott.
