Súlyos diagnózist kapott a liverpooli legenda: fia erősítette meg, nagyon beteg
A Liverpool és a walesi válogatott egykori legendás játékosa, John Toshack demenciával küzd, ezt megerősítette fia, Cameron Toshack is - írja a The Guardian.
A 77 éves Toshack az 1970-es években a Liverpool meghatározó csatára volt. Több mint 100 gólt szerzett a klubnak, és kilenc trófeát nyert. Ezek között három bajnoki cím, két UEFA-kupa-győzelem, egy FA-kupa-siker és egy BEK-trófea is szerepel. A walesi válogatottban 40 alkalommal lépett pályára. Játékoskarrierje után edzőként is maradandót alkotott, többek között a Real Sociedad, a Real Madrid és a walesi nemzeti csapat irányítójaként.
Fia, Cameron elmondta, hogy édesapjának vannak jobb és rosszabb napjai. A betegség elsősorban a rövid távú memóriáját érinti. Előfordul például, hogy egy délutáni telefonbeszélgetés során már nem emlékszik a délelőtti hívásra. A régebbi emlékei viszont meglepően élénkek maradtak.
A minap arról mesélt, hogyan szervezte át a középpályát egy Real Madrid–Milan mérkőzésen Arrigo Sacchi csapata és főleg Marco van Basten ellen. Olyan részletességgel beszélt róla, mintha tegnap lett volna
– mondta Cameron, aki jelenleg Thaiföldön dolgozik edzőként.
Toshack játékos-pályafutása szülővárosa klubjánál, a Cardiffnál indult, majd Bill Shankly szerződtette a Liverpoolhoz. Edzőként először a Swansea-nél dolgozott, amelyet a negyedosztályból egészen az élvonalig vezetett. Ezt követően Portugáliában, a Sportingnál vállalt munkát, majd Spanyolországba költözött. A Real Sociedaddal Király-kupát nyert, a Real Madriddal pedig 1990-ben bajnoki címet szerzett, méghozzá rekordot jelentő 107 lőtt góllal. Emellett dolgozott Franciaországban, Törökországban, Marokkóban, Azerbajdzsánban és Macedóniában is.
A walesi válogatott szövetségi kapitányaként két időszakban is tevékenykedett. Második megbízatása során, 2004 és 2010 között ő adott először lehetőséget a felnőttválogatottban Aaron Ramsey-nek és Gareth Bale-nek. Ők később kulcsszerepet játszottak abban, hogy Wales a 2016-os Európa-bajnokságon egészen az elődöntőig jutott.
