2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
12 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Sport

Futballünnep lesz ezen a vasárnapon: rangadók sora vár mindenkit, madridi derbivel a végén

Pénzcentrum
2026. március 22. 08:15

Vasárnap igazi futballünnep vár a szurkolókra: minden jelentős európai bajnokságban pályára lépnek a csapatok, a napot pedig a madridi derbi zárja.

Március utolsó vasárnapja bővelkedik a rangadókban és a kiemelt párharcokban. A délutáni programot Angliában a Tyne-Wear derbi nyitja, majd a kontinens különböző pontjain egymást követik az izgalmas mérkőzések.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az olasz és a francia bajnokság is több figyelemre méltó összecsapást kínál. A spanyol élvonalban a Barcelona hazai pályán lép pályára, mielőtt az este a Real Madrid és az Atletico Madrid rangadójával érne csúcspontjára. A Bundesliga sem marad ki a sorból, míg a hazai Fizz Ligában a Ferencváros idegenben próbálja folytatni jó sorozatát.

Fizz Liga: nem adja könynen a Fradi, Kisvárdán kell a három pont

A magyar élvonal vasárnapi programjának csúcspontja egyértelműen a Kisvárda és a Ferencváros esti összecsapása. A zöld-fehérek remek formában érkeznek a Nyírségbe, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek.

A hazaiak az elmúlt hetekben változó teljesítményt nyújtottak, ám saját pályájukon mindig veszélyes ellenfélnek számítanak. Az őszi találkozón a Fradi magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott, és már a szünetre eldöntötte a három pont sorsát.

A nap további hazai összecsapásai:

Puskás Akadémia - Debreceni VSC (14:30)

Kazincbarcika - Győri ETO FC (16:45)

Premier League: északi derbi a menüben

A Tyne-Wear derbi mindig különleges esemény az angol labdarúgásban, ezúttal a Newcastle United fogadja a feljutó Sunderlandet a St. James' Parkban. A szurkolói rivalizálás az egyik legintenzívebb a szigetországban, és most is hatalmas a tét. A vendégek ősszel 1-0-ra nyertek hazai pályán, így a Szarkák revánsra készülnek. A Newcastle jó formában várja a találkozót, míg a Sunderland az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújt.

A délután másik kiemelt párharca a Tottenham és a Nottingham Forest összecsapása. A Spurs nehéz időszakon megy keresztül, a bajnokságban sorozatban négy vereségnél tart, és most egy szintén formaingadozó Forest ellen próbál visszatalálni a győztes útra. Az őszi meccset a Forest 3-0-ra megnyerte hazai pályán, így a londoniaknak bőven van mit kijavítaniuk.

A további mérkőzés délután:

Aston Villa - West Ham United (15:15)

Serie A: tovább menetelne az Inter

Az olasz élvonalban a nap rangadóját estére időzítették: a Fiorentina az Intert fogadja. A Nerazzurri az utóbbi időszakban jó formát mutatott, míg a Viola hazai pályán rendre kellemetlen ellenfél. Az őszi mérkőzésen a milánóiak magabiztos győzelmet arattak, de a toszkán csapat azóta sokat fejlődött.

A Bologna és a Lazio összecsapása szintén kiemelt figyelmet érdemel. Mindkét együttes az európai kupaindulásért küzd, ezért a pontoknak különösen nagy jelentőségük van. Legutóbbi bajnoki találkozójuk döntetlennel zárult, jelenleg azonban a Bologna tűnik jobb formában lévő csapatnak.

A nap további Serie A mérkőzései:

Como - Pisa (12:30)

Atalanta - Hellas Verona (15:00)

AS Roma - Lecce (18:00)

La Liga: a madridi derbit várja mindenki

A vasárnapi program vitathatatlan főeseménye a madridi derbi, amelyen a Real Madrid a Santiago Bernabéuban fogadja városi riválisát, az Atletico Madridot. Mindkét együttes jó formában érkezik: az Atleti az utóbbi hetekben veretlenül menetel, míg a Királyi Gárda is stabil teljesítményt nyújt. A januári kupameccsen a Real 2-1-re nyert idegenben, így Diego Simeone együttese most kifejezetten revánsra éhes.

La Liga 29. forduló
Real Madrid
Atletico Madrid
2026. március 22. vasárnap 21:00
|
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Real Madrid: 9 (30%)
  Atletico Madrid: 6 (20%)
  Döntetlen: 15 (50%)
Gólok
  Real Madrid: 42
  Atletico Madrid: 38
Gólkülönbség: 4
Hazai győzelem
  Real Madrid: 5
  Atletico Madrid: 5
Vendéggyőzelem
  Real Madrid: 4
  Atletico Madrid: 1
Adatlap létrehozva: 2026.03.20.

A Barcelona a kora délutáni órákban a Rayo Vallecanót látja vendégül. A katalánok kiváló sorozatban vannak, a bajnokságban egymás után négy győzelmet arattak. A Rayo ezzel szemben hullámvölgyben van, és az elmúlt időszakban többször is vereséget szenvedett.

A spanyol bajnokság további mérkőzései:

RC Celta - Deportivo Alavés (16:15)

Athletic Club - Real Betis (18:30)

Bundesliga | Németország

A német élvonalban a Mainz és az Eintracht Frankfurt rangadója ígérkezik a legérdekesebbnek. A Frankfurt jobb formában várja a találkozót, az őszi meccset pedig minimális különbséggel megnyerte hazai pályán. A Mainz otthonában azonban mindig nehéz dolga van az ellenfeleknek.

A Bundesliga további vasárnapi programja:

FC St. Pauli - SC Freiburg (17:30)

FC Augsburg - VfB Stuttgart (19:30)

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokságban két kiemelt mérkőzés várja a szurkolókat. A Lyon az ötmeccses győzelmi szériában lévő Monacót fogadja, ami komoly erőpróbát jelent a hazaiak számára. Érdekesség, hogy a januári összecsapáson a Lyon tudott nyerni Monacóban, így a vendégek most visszavágásra készülnek.

A Marseille a Lille-t fogadja a saját stadionjában. Mindkét csapat stabil teljesítményt nyújt, az őszi mérkőzésen a Lille minimális különbséggel győzött hazai pályán. A Marseille azóta megerősödött, és saját közönsége előtt ritkán hibázik.

A francia élvonal további mérkőzései:

Paris FC - Havre Athletic Club (17:15)

Stade Rennais FC - Metz (17:15)

FC Nantes - RC Strasbourg (20:45)

Hogy válasszak ennyi meccsből?

A vasárnapi kínálatból kiemelten ajánlható a madridi derbi, amely az európai futball egyik legnagyobb presztízsű összecsapása. A hazai szurkolók számára a Kisvárda–Ferencváros mérkőzés lehet különösen érdekes, míg az angol futball kedvelőinek a Tyne-Wear derbi ígér felejthetetlen élményt. Az olasz bajnokságból a Fiorentina–Inter találkozó tűnik a leglátványosabbnak.

Aki végig szeretné követni a napot, annak érdemes a Newcastle–Sunderland derbivel kezdenie 13:00-kor, majd a Mainz–Frankfurt (15:30) és a Marseille–Lille (17:15) mérkőzésekkel folytatni. Este a Kisvárda–Ferencváros (19:15) hazai összecsapás után a Real Madrid–Atletico Madrid (21:00) rangadóval zárható a program, így szinte folyamatos futballélményben lehet részünk egész nap.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #futball #premier league #real madrid #bundesliga #NB I #La Liga #ferencváros #Fizz liga #serie a #ligue 1 #beharangozó #európai topligák #meccsajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:33
08:15
07:45
07:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 21.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
2026. március 21.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 22. vasárnap
Beáta, Izolda
12. hét
Március 22.
A víz világnapja
Március 22.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
5 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
2 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
3 napja
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
5
7 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankkártyatulajdonos
általában az ügyfélre használt fogalom, de a bankkártya tulajdonosa mindig a bank, az ügyfél csak a birtokosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
