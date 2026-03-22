Futballünnep lesz ezen a vasárnapon: rangadók sora vár mindenkit, madridi derbivel a végén

Vasárnap igazi futballünnep vár a szurkolókra: minden jelentős európai bajnokságban pályára lépnek a csapatok, a napot pedig a madridi derbi zárja.

Március utolsó vasárnapja bővelkedik a rangadókban és a kiemelt párharcokban. A délutáni programot Angliában a Tyne-Wear derbi nyitja, majd a kontinens különböző pontjain egymást követik az izgalmas mérkőzések.

Az olasz és a francia bajnokság is több figyelemre méltó összecsapást kínál. A spanyol élvonalban a Barcelona hazai pályán lép pályára, mielőtt az este a Real Madrid és az Atletico Madrid rangadójával érne csúcspontjára. A Bundesliga sem marad ki a sorból, míg a hazai Fizz Ligában a Ferencváros idegenben próbálja folytatni jó sorozatát.

Fizz Liga: nem adja könynen a Fradi, Kisvárdán kell a három pont

A magyar élvonal vasárnapi programjának csúcspontja egyértelműen a Kisvárda és a Ferencváros esti összecsapása. A zöld-fehérek remek formában érkeznek a Nyírségbe, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek.

A hazaiak az elmúlt hetekben változó teljesítményt nyújtottak, ám saját pályájukon mindig veszélyes ellenfélnek számítanak. Az őszi találkozón a Fradi magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott, és már a szünetre eldöntötte a három pont sorsát.

A nap további hazai összecsapásai:

Puskás Akadémia - Debreceni VSC (14:30)

Kazincbarcika - Győri ETO FC (16:45)

Premier League: északi derbi a menüben

A Tyne-Wear derbi mindig különleges esemény az angol labdarúgásban, ezúttal a Newcastle United fogadja a feljutó Sunderlandet a St. James' Parkban. A szurkolói rivalizálás az egyik legintenzívebb a szigetországban, és most is hatalmas a tét. A vendégek ősszel 1-0-ra nyertek hazai pályán, így a Szarkák revánsra készülnek. A Newcastle jó formában várja a találkozót, míg a Sunderland az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújt.

A délután másik kiemelt párharca a Tottenham és a Nottingham Forest összecsapása. A Spurs nehéz időszakon megy keresztül, a bajnokságban sorozatban négy vereségnél tart, és most egy szintén formaingadozó Forest ellen próbál visszatalálni a győztes útra. Az őszi meccset a Forest 3-0-ra megnyerte hazai pályán, így a londoniaknak bőven van mit kijavítaniuk.

A további mérkőzés délután:

Aston Villa - West Ham United (15:15)

Serie A: tovább menetelne az Inter

Az olasz élvonalban a nap rangadóját estére időzítették: a Fiorentina az Intert fogadja. A Nerazzurri az utóbbi időszakban jó formát mutatott, míg a Viola hazai pályán rendre kellemetlen ellenfél. Az őszi mérkőzésen a milánóiak magabiztos győzelmet arattak, de a toszkán csapat azóta sokat fejlődött.

A Bologna és a Lazio összecsapása szintén kiemelt figyelmet érdemel. Mindkét együttes az európai kupaindulásért küzd, ezért a pontoknak különösen nagy jelentőségük van. Legutóbbi bajnoki találkozójuk döntetlennel zárult, jelenleg azonban a Bologna tűnik jobb formában lévő csapatnak.

A nap további Serie A mérkőzései:

Como - Pisa (12:30)

Atalanta - Hellas Verona (15:00)

AS Roma - Lecce (18:00)

La Liga: a madridi derbit várja mindenki

A vasárnapi program vitathatatlan főeseménye a madridi derbi, amelyen a Real Madrid a Santiago Bernabéuban fogadja városi riválisát, az Atletico Madridot. Mindkét együttes jó formában érkezik: az Atleti az utóbbi hetekben veretlenül menetel, míg a Királyi Gárda is stabil teljesítményt nyújt. A januári kupameccsen a Real 2-1-re nyert idegenben, így Diego Simeone együttese most kifejezetten revánsra éhes.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

La Liga 29. forduló Real Madrid Atletico Madrid 2026. március 22. vasárnap 21:00 | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Real Madrid: 9 (30%) Atletico Madrid: 6 (20%) Döntetlen: 15 (50%) Gólok Real Madrid: 42 Atletico Madrid: 38 Gólkülönbség: 4 Hazai győzelem Real Madrid: 5 Atletico Madrid: 5 Vendéggyőzelem Real Madrid: 4 Atletico Madrid: 1 Adatlap létrehozva: 2026.03.20.

A Barcelona a kora délutáni órákban a Rayo Vallecanót látja vendégül. A katalánok kiváló sorozatban vannak, a bajnokságban egymás után négy győzelmet arattak. A Rayo ezzel szemben hullámvölgyben van, és az elmúlt időszakban többször is vereséget szenvedett.

A spanyol bajnokság további mérkőzései:

RC Celta - Deportivo Alavés (16:15)

Athletic Club - Real Betis (18:30)

Bundesliga | Németország

A német élvonalban a Mainz és az Eintracht Frankfurt rangadója ígérkezik a legérdekesebbnek. A Frankfurt jobb formában várja a találkozót, az őszi meccset pedig minimális különbséggel megnyerte hazai pályán. A Mainz otthonában azonban mindig nehéz dolga van az ellenfeleknek.

A Bundesliga további vasárnapi programja:

FC St. Pauli - SC Freiburg (17:30)

FC Augsburg - VfB Stuttgart (19:30)

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokságban két kiemelt mérkőzés várja a szurkolókat. A Lyon az ötmeccses győzelmi szériában lévő Monacót fogadja, ami komoly erőpróbát jelent a hazaiak számára. Érdekesség, hogy a januári összecsapáson a Lyon tudott nyerni Monacóban, így a vendégek most visszavágásra készülnek.

A Marseille a Lille-t fogadja a saját stadionjában. Mindkét csapat stabil teljesítményt nyújt, az őszi mérkőzésen a Lille minimális különbséggel győzött hazai pályán. A Marseille azóta megerősödött, és saját közönsége előtt ritkán hibázik.

A francia élvonal további mérkőzései:

Paris FC - Havre Athletic Club (17:15)

Stade Rennais FC - Metz (17:15)

FC Nantes - RC Strasbourg (20:45)

Hogy válasszak ennyi meccsből?

A vasárnapi kínálatból kiemelten ajánlható a madridi derbi, amely az európai futball egyik legnagyobb presztízsű összecsapása. A hazai szurkolók számára a Kisvárda–Ferencváros mérkőzés lehet különösen érdekes, míg az angol futball kedvelőinek a Tyne-Wear derbi ígér felejthetetlen élményt. Az olasz bajnokságból a Fiorentina–Inter találkozó tűnik a leglátványosabbnak.

Aki végig szeretné követni a napot, annak érdemes a Newcastle–Sunderland derbivel kezdenie 13:00-kor, majd a Mainz–Frankfurt (15:30) és a Marseille–Lille (17:15) mérkőzésekkel folytatni. Este a Kisvárda–Ferencváros (19:15) hazai összecsapás után a Real Madrid–Atletico Madrid (21:00) rangadóval zárható a program, így szinte folyamatos futballélményben lehet részünk egész nap.