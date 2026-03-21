Itt van a mai fociprogram: lesz nagy meccs dögivel, csak győzzük nézni mindet

2026. március 21. 07:30

A tavaszi szezon egyik legizgalmasabb szombatja érkezik, amelyen hat topliga kínál rangadókat és magyar érdekeltségű mérkőzéseket. A déltől késő estig tartó program a Fizz Liga keleti derbijétől a Premier League-en át a Bundesliga klasszikusaiig terjed.

A csapatok a nemzetközi szünet előtt még gyűjteni igyekeznek a pontokat, a szombati program pedig rendkívül sűrű: az európai topbajnokságok szinte egymásba fonódva kínálják a látványos összecsapásokat. A korai órákban az angol és a magyar élvonal nyit, délután csatlakozik a német, olasz és spanyol mezőny, az esti órákban pedig a francia bajnokság záróakkordja teszi teljessé a napot.

Premier League: Brightonba mennek Szoboszlaiék

A Liverpool Szoboszlai Dominikkel a soraiban látogat a Brightonhoz a korai kezdésű rangadón. A vörösök közepes formában érkeznek, legutóbb egy kínos döntetlent játszottak a bajnokságban - bízhatnak abban, hpgy lendületet vettek a hétközi BL-meccsen, ahol simán verték a Galatasarayt. A hazaiak az utóbbi hetekben szintén hullámzó teljesítményt nyújtanak. A februári találkozón a Liverpool magabiztosan nyert 3-0-ra, így a Seagulls revánsra éhes, és a Brighton hazai pályán mindig veszélyes ellenfél.

A délutáni sávban a Manchester City fogadja a Crystal Palace-t, amely váltakozó eredményekkel érkezik a találkozóra. A City egy hete kínos remit játszott a West Ham ellen, de a decemberi 3-0-s siker után ismét favoritként lép pályára a Palace ellen. A Palace viszont az idényben már többször meglepte a nagycsapatokat, ezért érdemes figyelni ezt az összecsapást.

Az esti főműsor az Everton–Chelsea párharc lesz a Goodison Parkban. A hazaiak formája aggasztó, három vereséggel érkeznek, miközben a Chelsea sem brillírozik az utóbbi időben. A decemberi londoni összecsapást a kékek simán megnyerték, de a Goodison különleges hangulata most is megkeserítheti a vendégek dolgát.

A szombati program további mérkőzései a szigetországból:

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
54
4.
Aston Villa
51
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.20.

Fizz Liga: tovább menetelne az Újpest, kimászna a gödörből a Diósgyőr

A keleti derbin a Nyíregyháza látja vendégül a Diósgyőrt, a két szomszédvár összecsapása pedig mindig különleges téttel bír. Mindkét csapat hasonló szinten teljesít: a Szpari stabil formában várja a találkozót, míg a DVTK egy komoly pofonba szaladt bele egy héttel ezelőtt. Az őszi fordulóban a vendégek 2-0-ra nyertek, így a hazaiak most visszavágásra készülnek.

Zalaegerszegen az Újpest vendégszerepel a délutáni órákban. A lila-fehérek tavasza eddig egészen biztató, legutóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek. A ZTE viszont otthon stabilan teljesít, és az őszi idegenbeli találkozón meglepetésre 2-0-ra diadalmaskodott. A 16:30-as kezdésű meccs tehát egy izgalmas csatát ígér.

Bundesliga: Münchenben bizonyíthat Schäfer csapata

A bajor fővárosban a Bayern München az Union Berlint fogadja. A rekordbajnok lenyűgöző sorozatban van, négy győzelemmel a háta mögött, míg a fővárosiak hullámvölgyben vannak, ami nem sok jót ígér számukra az Allianz Arénában. A decemberi összecsapás is szoros volt, végül 3-2-re nyertek a bajorok.

A Rajna-derbin a Köln a Mönchengladbachot fogadja, ez a rivalizálás pedig mindig felülír minden más szempontot. Mindkét csapat nehéz heteken van túl, vereségek tarkítják aktuális formájukat. Az őszi összecsapást a vendégek nyerték 3-1-re, így a hazaiak dupla motivációval lépnek pályára a 15:30-as kezdésnél.

Az esti órákban a Borussia Dortmund a Hamburger SV-t fogadja. A sárga-feketék jó formában vannak, míg a HSV ingadozó teljesítményt nyújt, az őszi döntetlen után pedig mindkét fél győzelemre hajt.

A további német összecsapások:

FC Heidenheim - Bayer Leverkusen (15:30),

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen (15:30).

Serie A | Olaszország

A Juventus a remek formában lévő Sassuolót fogadja az esti órákban. Az Öreg Hölgy ingadozó teljesítménnyel küzd, míg a vendégek meglepetésre három győzelemmel érkeznek a torinói találkozóra. A januári 3-0-s hazai siker ellenére ez korántsem ígérkezik könnyű mérkőzésnek a Juventus számára.

A további olasz bajnoki mérkőzések szombaton:

Parma - Cremonese (15:00),

AC Milan - Torino (18:00).

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokság csúcsrangadóján az OGC Nice a Paris Saint-Germaint fogadja este kilences kezdéssel. A párizsiak jó formában vannak, míg a hazaiak nehéz heteket tudhatnak maguk mögött. A novemberi, szoros 1-0-s PSG-siker óta a nizzaiak hazai pályán rendszeresen felülmúlják önmagukat.

A többi francia bajnoki:

Toulouse FC - Lorient (17:00),

AJ Auxerre - Stade Brestois 29 (19:00).
Viszontbiztosítás
