Itt van a mai fociprogram: lesz nagy meccs dögivel, csak győzzük nézni mindet

A tavaszi szezon egyik legizgalmasabb szombatja érkezik, amelyen hat topliga kínál rangadókat és magyar érdekeltségű mérkőzéseket. A déltől késő estig tartó program a Fizz Liga keleti derbijétől a Premier League-en át a Bundesliga klasszikusaiig terjed.

A csapatok a nemzetközi szünet előtt még gyűjteni igyekeznek a pontokat, a szombati program pedig rendkívül sűrű: az európai topbajnokságok szinte egymásba fonódva kínálják a látványos összecsapásokat. A korai órákban az angol és a magyar élvonal nyit, délután csatlakozik a német, olasz és spanyol mezőny, az esti órákban pedig a francia bajnokság záróakkordja teszi teljessé a napot.

Premier League: Brightonba mennek Szoboszlaiék

A Liverpool Szoboszlai Dominikkel a soraiban látogat a Brightonhoz a korai kezdésű rangadón. A vörösök közepes formában érkeznek, legutóbb egy kínos döntetlent játszottak a bajnokságban - bízhatnak abban, hpgy lendületet vettek a hétközi BL-meccsen, ahol simán verték a Galatasarayt. A hazaiak az utóbbi hetekben szintén hullámzó teljesítményt nyújtanak. A februári találkozón a Liverpool magabiztosan nyert 3-0-ra, így a Seagulls revánsra éhes, és a Brighton hazai pályán mindig veszélyes ellenfél.

A délutáni sávban a Manchester City fogadja a Crystal Palace-t, amely váltakozó eredményekkel érkezik a találkozóra. A City egy hete kínos remit játszott a West Ham ellen, de a decemberi 3-0-s siker után ismét favoritként lép pályára a Palace ellen. A Palace viszont az idényben már többször meglepte a nagycsapatokat, ezért érdemes figyelni ezt az összecsapást.

Az esti főműsor az Everton–Chelsea párharc lesz a Goodison Parkban. A hazaiak formája aggasztó, három vereséggel érkeznek, miközben a Chelsea sem brillírozik az utóbbi időben. A decemberi londoni összecsapást a kékek simán megnyerték, de a Goodison különleges hangulata most is megkeserítheti a vendégek dolgát.

A szombati program további mérkőzései a szigetországból:

Fizz Liga: tovább menetelne az Újpest, kimászna a gödörből a Diósgyőr

A keleti derbin a Nyíregyháza látja vendégül a Diósgyőrt, a két szomszédvár összecsapása pedig mindig különleges téttel bír. Mindkét csapat hasonló szinten teljesít: a Szpari stabil formában várja a találkozót, míg a DVTK egy komoly pofonba szaladt bele egy héttel ezelőtt. Az őszi fordulóban a vendégek 2-0-ra nyertek, így a hazaiak most visszavágásra készülnek.

Zalaegerszegen az Újpest vendégszerepel a délutáni órákban. A lila-fehérek tavasza eddig egészen biztató, legutóbbi öt bajnokijukból hármat megnyertek. A ZTE viszont otthon stabilan teljesít, és az őszi idegenbeli találkozón meglepetésre 2-0-ra diadalmaskodott. A 16:30-as kezdésű meccs tehát egy izgalmas csatát ígér.

Bundesliga: Münchenben bizonyíthat Schäfer csapata

A bajor fővárosban a Bayern München az Union Berlint fogadja. A rekordbajnok lenyűgöző sorozatban van, négy győzelemmel a háta mögött, míg a fővárosiak hullámvölgyben vannak, ami nem sok jót ígér számukra az Allianz Arénában. A decemberi összecsapás is szoros volt, végül 3-2-re nyertek a bajorok.

A Rajna-derbin a Köln a Mönchengladbachot fogadja, ez a rivalizálás pedig mindig felülír minden más szempontot. Mindkét csapat nehéz heteken van túl, vereségek tarkítják aktuális formájukat. Az őszi összecsapást a vendégek nyerték 3-1-re, így a hazaiak dupla motivációval lépnek pályára a 15:30-as kezdésnél.

Az esti órákban a Borussia Dortmund a Hamburger SV-t fogadja. A sárga-feketék jó formában vannak, míg a HSV ingadozó teljesítményt nyújt, az őszi döntetlen után pedig mindkét fél győzelemre hajt.

A további német összecsapások:

FC Heidenheim - Bayer Leverkusen (15:30),

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen (15:30).

Serie A | Olaszország

A Juventus a remek formában lévő Sassuolót fogadja az esti órákban. Az Öreg Hölgy ingadozó teljesítménnyel küzd, míg a vendégek meglepetésre három győzelemmel érkeznek a torinói találkozóra. A januári 3-0-s hazai siker ellenére ez korántsem ígérkezik könnyű mérkőzésnek a Juventus számára.

A további olasz bajnoki mérkőzések szombaton:

Parma - Cremonese (15:00),

AC Milan - Torino (18:00).

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokság csúcsrangadóján az OGC Nice a Paris Saint-Germaint fogadja este kilences kezdéssel. A párizsiak jó formában vannak, míg a hazaiak nehéz heteket tudhatnak maguk mögött. A novemberi, szoros 1-0-s PSG-siker óta a nizzaiak hazai pályán rendszeresen felülmúlják önmagukat.

A többi francia bajnoki:

Toulouse FC - Lorient (17:00),

AJ Auxerre - Stade Brestois 29 (19:00).