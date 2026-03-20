15 éves zseni oktatta a veterán sakkozókat: ő lesz az új Carlsen?

2026. március 20. 16:14

A 15 éves skót Freddy Waldhausen Gordon megnyerte a brit gyorssakk-bajnokságot Peterborough-ban. A több mint 200 résztvevős, 11 fordulós versenyen 9,5/11-es eredménnyel diadalmaskodott. Ezzel ő lett az első skót sakkozó a torna 37 éves történetében, aki megszerezte ezt a trófeát - közölte a The Guardian.

Az edinburgh-i George Heriot's iskolába járó tinédzser az utolsó fordulóban győzte le az első kiemelt Gawain Jones nagymestert. Ráadásul ezt egy olyan helyzetben tette, ahol számára már kötelező volt a győzelem. Jones a megnyitás után hamar hátrányba került: előbb bástyát kellett adnia egy huszárért, majd a 32. lépésnél ismét minőséget veszített. A partiban végül Waldhausen Gordon vezére és mindkét bástyája betört az alapsorba, a mattot pedig csak vezéráldozattal lehetett volna elkerülni. Jones egyébként nyolc győzelemmel kezdett, és az utolsó fordulóig szinte hibátlan teljesítményt nyújtott.

A végeredményt tekintve Jones és az angol Shreyas Royal 9 ponttal végzett a második helyen. Őket a holland színekben versenyző Han Jicsen, a 12 éves Supratit Banerjee és az indiai Siva Mahadevan követte 8,5 ponttal. A nők között hármas holtverseny alakult ki 8 ponttal. Az elismerésen az ír Trisha Kanyamarala, az angol Harriet Hunt, valamint a mindössze 11 éves, szintén angol Bodhana Sivanandan osztozott.

Waldhausen Gordon az elmúlt hetekben látványos fejlődést mutatott. A múlt hónapban Grazban megszerezte az utolsó nemzetközi mesteri (IM) normáját, Peterborough-ban pedig már nagymesteri szinten játszott. A 2613-as Élő-teljesítménye egy klasszikus versenyen bőven elérte volna a 2600-as nagymesteri (GM) normahatárt. Tavaly januárban egy online Titled Tuesday versenyen még a világelső Magnus Carlsent is felülmúlta, aki időtúllépéssel vesztett egy gyaloghátrányos végjátékban.

A fiatal skót tehetség finanszírozása körül ugyanakkor komoly feszültség alakult ki. Míg az angol Royal, Banerjee és Sivanandan részesül Rachel Reeves brit pénzügyminiszter 1,5 millió fontos támogatási programjából, addig Waldhausen Gordon a hatáskörmegosztási (devolúciós) szabályok miatt semmilyen állami forrást nem kap. A Skót Sakkszövetség (Chess Scotland) hiába próbált anyagi segítséget kérni a skót parlamenttől. Alex McFarlane elnök beszámolója szerint Glasgow-ban a sport- és szabadidős osztálytól a kulturálishoz, onnan az oktatásihoz irányították őket, majd ismét vissza a szabadidőshöz, így végül feladták a küzdelmet.

A 12 éves Banerjee a Reeves-féle állami támogatás legfényesebb ígérete. Az iskolai teendői mellett hétköznapokon mindössze egy-két órát sakkozó tanuló Peterborough-ban veretlenül ért el 2498-as Élő-teljesítményt, ami egy klasszikus versenyen simán nemzetközi mesteri normát ért volna. A női társbajnokok közül Sivanandan neve érdemel különös figyelmet. A fiatal lányt sokan már Polgár Judithoz és Hou Jifanhoz hasonlítják, bár hozzá kell tenni, hogy mindkét legenda csak 11 éves kora után produkálta az igazán nagy ugrásokat.
