Az ausztrál olimpiai bajnok, Cameron McEvoy 20,88 másodperces idővel döntötte meg a tizenhat éve érintetlen rekordot.
15 éves zseni oktatta a veterán sakkozókat: ő lesz az új Carlsen?
A 15 éves skót Freddy Waldhausen Gordon megnyerte a brit gyorssakk-bajnokságot Peterborough-ban. A több mint 200 résztvevős, 11 fordulós versenyen 9,5/11-es eredménnyel diadalmaskodott. Ezzel ő lett az első skót sakkozó a torna 37 éves történetében, aki megszerezte ezt a trófeát - közölte a The Guardian.
Az edinburgh-i George Heriot's iskolába járó tinédzser az utolsó fordulóban győzte le az első kiemelt Gawain Jones nagymestert. Ráadásul ezt egy olyan helyzetben tette, ahol számára már kötelező volt a győzelem. Jones a megnyitás után hamar hátrányba került: előbb bástyát kellett adnia egy huszárért, majd a 32. lépésnél ismét minőséget veszített. A partiban végül Waldhausen Gordon vezére és mindkét bástyája betört az alapsorba, a mattot pedig csak vezéráldozattal lehetett volna elkerülni. Jones egyébként nyolc győzelemmel kezdett, és az utolsó fordulóig szinte hibátlan teljesítményt nyújtott.
A végeredményt tekintve Jones és az angol Shreyas Royal 9 ponttal végzett a második helyen. Őket a holland színekben versenyző Han Jicsen, a 12 éves Supratit Banerjee és az indiai Siva Mahadevan követte 8,5 ponttal. A nők között hármas holtverseny alakult ki 8 ponttal. Az elismerésen az ír Trisha Kanyamarala, az angol Harriet Hunt, valamint a mindössze 11 éves, szintén angol Bodhana Sivanandan osztozott.
Waldhausen Gordon az elmúlt hetekben látványos fejlődést mutatott. A múlt hónapban Grazban megszerezte az utolsó nemzetközi mesteri (IM) normáját, Peterborough-ban pedig már nagymesteri szinten játszott. A 2613-as Élő-teljesítménye egy klasszikus versenyen bőven elérte volna a 2600-as nagymesteri (GM) normahatárt. Tavaly januárban egy online Titled Tuesday versenyen még a világelső Magnus Carlsent is felülmúlta, aki időtúllépéssel vesztett egy gyaloghátrányos végjátékban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fiatal skót tehetség finanszírozása körül ugyanakkor komoly feszültség alakult ki. Míg az angol Royal, Banerjee és Sivanandan részesül Rachel Reeves brit pénzügyminiszter 1,5 millió fontos támogatási programjából, addig Waldhausen Gordon a hatáskörmegosztási (devolúciós) szabályok miatt semmilyen állami forrást nem kap. A Skót Sakkszövetség (Chess Scotland) hiába próbált anyagi segítséget kérni a skót parlamenttől. Alex McFarlane elnök beszámolója szerint Glasgow-ban a sport- és szabadidős osztálytól a kulturálishoz, onnan az oktatásihoz irányították őket, majd ismét vissza a szabadidőshöz, így végül feladták a küzdelmet.
A 12 éves Banerjee a Reeves-féle állami támogatás legfényesebb ígérete. Az iskolai teendői mellett hétköznapokon mindössze egy-két órát sakkozó tanuló Peterborough-ban veretlenül ért el 2498-as Élő-teljesítményt, ami egy klasszikus versenyen simán nemzetközi mesteri normát ért volna. A női társbajnokok közül Sivanandan neve érdemel különös figyelmet. A fiatal lányt sokan már Polgár Judithoz és Hou Jifanhoz hasonlítják, bár hozzá kell tenni, hogy mindkét legenda csak 11 éves kora után produkálta az igazán nagy ugrásokat.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.