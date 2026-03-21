Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla

A 2026. január 1-jén hatályba lépő brit munkajogi reform jelentős változásokat hoz a profi futball világában. A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során - írja a The Guardian.

Az új munkajogi törvény (Employment Rights Act, ERA) értelmében a munkavállalók már hat hónap munkaviszony után védelmet élveznek a jogellenes felmondással szemben. Eddig ehhez két évre volt szükség. Ráadásul eltörlik a munkaügyi bíróságok által megítélhető kártérítés eddigi, mintegy 118 ezer fontos felső határát. Ez lényegesen nagyobb ösztönzést adhat a menesztett szakembereknek és játékosoknak a pereskedésre.

Joe McMorrow, a Pinsent Masons nemzetközi ügyvédi iroda munkajogi partnere szerint ez alapvető fordulatot hozhat. Eddig a vitatott edzői vagy játékosi távozásokat szinte kivétel nélkül választottbírósági eljárással vagy közös megegyezéssel rendezték. A jövőben viszont a klubok sokkal nehezebben tudják majd elkerülni, hogy az ügyek munkaügyi bíróság elé kerüljenek.

A változás nem csupán a menesztett edzőket érinti. McMorrow szerint a kártérítési plafon eltörlése a szerződésük lejártakor elengedett játékosok számára is új lehetőségeket nyit. Az új törvény szerint ugyanis a munkáltatónak még a határozott idejű szerződés lejártakor is megalapozott indokot kell felmutatnia, emellett szabályos eljárást kell követnie. Jelenleg az új csapat nélkül maradó játékosok egyhavi végkielégítést kapnak, ám a klubokra komoly nyomás nehezedhet ennek növelése érdekében.

A Premier League-ben jelenleg alkalmazott sztenderd szerződések szerint a klub a kontraktus lejártakor a jogellenes felmondásért megítélhető maximális összeget, azaz mintegy 120 ezer fontot fizet ki a játékosnak. A plafon eltörlésével ezt a záradékot át kell majd írni, így a futballisták alkupozíciója jelentősen megerősödik. A Ligavezetők Szövetsége (LMA) és a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) már egyeztetett a ligákkal és a klubokkal a változások lehetséges hatásairól.

McMorrow arra számít, hogy a klubok a nyilvánosság elkerülése érdekében igyekeznek majd peren kívül megegyezni az érintettekkel. Ez a színfalak mögött a játékosok és az edzők számára is lényegesen kedvezőbb alkukat eredményezhet.