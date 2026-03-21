Angliában és Walesben mostantól bűncselekménynek minősül, ha valaki érvényes jegy nélkül jut be egy labdarúgó-mérkőzésre.
Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla
A 2026. január 1-jén hatályba lépő brit munkajogi reform jelentős változásokat hoz a profi futball világában. A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során - írja a The Guardian.
Az új munkajogi törvény (Employment Rights Act, ERA) értelmében a munkavállalók már hat hónap munkaviszony után védelmet élveznek a jogellenes felmondással szemben. Eddig ehhez két évre volt szükség. Ráadásul eltörlik a munkaügyi bíróságok által megítélhető kártérítés eddigi, mintegy 118 ezer fontos felső határát. Ez lényegesen nagyobb ösztönzést adhat a menesztett szakembereknek és játékosoknak a pereskedésre.
Joe McMorrow, a Pinsent Masons nemzetközi ügyvédi iroda munkajogi partnere szerint ez alapvető fordulatot hozhat. Eddig a vitatott edzői vagy játékosi távozásokat szinte kivétel nélkül választottbírósági eljárással vagy közös megegyezéssel rendezték. A jövőben viszont a klubok sokkal nehezebben tudják majd elkerülni, hogy az ügyek munkaügyi bíróság elé kerüljenek.
A változás nem csupán a menesztett edzőket érinti. McMorrow szerint a kártérítési plafon eltörlése a szerződésük lejártakor elengedett játékosok számára is új lehetőségeket nyit. Az új törvény szerint ugyanis a munkáltatónak még a határozott idejű szerződés lejártakor is megalapozott indokot kell felmutatnia, emellett szabályos eljárást kell követnie. Jelenleg az új csapat nélkül maradó játékosok egyhavi végkielégítést kapnak, ám a klubokra komoly nyomás nehezedhet ennek növelése érdekében.
A Premier League-ben jelenleg alkalmazott sztenderd szerződések szerint a klub a kontraktus lejártakor a jogellenes felmondásért megítélhető maximális összeget, azaz mintegy 120 ezer fontot fizet ki a játékosnak. A plafon eltörlésével ezt a záradékot át kell majd írni, így a futballisták alkupozíciója jelentősen megerősödik. A Ligavezetők Szövetsége (LMA) és a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) már egyeztetett a ligákkal és a klubokkal a változások lehetséges hatásairól.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
McMorrow arra számít, hogy a klubok a nyilvánosság elkerülése érdekében igyekeznek majd peren kívül megegyezni az érintettekkel. Ez a színfalak mögött a játékosok és az edzők számára is lényegesen kedvezőbb alkukat eredményezhet.
A déltől késő estig tartó program a Fizz Liga keleti derbijétől a Premier League-en át a Bundesliga klasszikusaiig terjed.
Azonnali hatállyal távozott posztjáról Jonathan Wheatley, az Audi Forma-1-es csapatának főnöke. A hírek szerint az Aston Martin szerződteti, ahol Adrian Newey helyét veheti át.
A több mint 200 résztvevős, 11 fordulós versenyen 9,5/11-es eredménnyel diadalmaskodott a fiatal sakkzseni.
Az ausztrál olimpiai bajnok, Cameron McEvoy 20,88 másodperces idővel döntötte meg a tizenhat éve érintetlen rekordot.
Elképesztő, mit csinált megint a sznúkerlegenda: 21 éves rekord dőlt meg, ezt utánacsinálják valaha?
A sokszoros világbajnok egy 153 pontos bréket lökött, ezzel megdöntve a korábbi, 21 éve fennálló csúcsot.
A 37-szeres magyar válogatott, U20-as világbajnoki bronzérmes csatár végső célja, hogy kiharcolja a bennmaradást jelenlegi klubjával, az MTK-val.
Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva; a 41 éves védő már az El-negyeddöntőre készülhet.
A hét utolsó munkanapján sem maradunk futballizgalmak nélkül: a magyar élvonaltól a topligákig hét mérkőzés közül válogathatnak a szurkolók.
Kerkez Milos őszinte vallomása a szerda esti továbbjutás után: "ilyet még nem éreztem" - szóba került a budapesti BL-döntő is
A mérkőzés legjobbjának megválasztott honfitársáról, Szoboszlai Dominikról szintén elismerően beszélt.
Bukhatják a BL-helyet az angol csapatok? Kijöttek a friss számok, lehet, hogy átszervezik az egész ligát
Öt angol csapatból négy esett ki a BL nyolcaddöntőjében, így adódik a kérdés: elég lesz-e a koefficiens?
Döbbenetes nyilatkozatot tett az olimpiai bronzérmes evezős: súlyos állapotban volt, de évekig normálisnak gondolta
Az olimpiai érmes evezős sokáig teljesen normálisnak élte meg állapotát, de most először beszélt nyilvánosan evészavaráról.
A 16 éves Max Dowman apja és bátyja megszerezte a FIFA-ügynöki licencet: a család úgy tervezi, hogy egy ideig saját maguk intézik a fiatal Arsenal-szélső...
A vád szerint a sportoló 2021-ben doppingszert csempészett csapattársa, Péni István vitaminjai közé.
Az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagja, akik korábban ausztráliai menedékjogot kérelmeztek, végül kivétel nélkül visszavonta beadványát
A szövetségi kapitány döntései komoly jelzésértékkel bírnak arra nézve, hogy ki utazhat az Egyesült Államokba az angol labdarúgók közül.
Az argentin sztár a Nashville SC elleni CONCACAF Bajnokok Kupája-mérkőzésen, mindössze hét perc elteltével talált a kapuba.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.