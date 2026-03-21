Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla

2026. március 21. 21:09

A 2026. január 1-jén hatályba lépő brit munkajogi reform jelentős változásokat hoz a profi futball világában. A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során - írja a The Guardian.

Az új munkajogi törvény (Employment Rights Act, ERA) értelmében a munkavállalók már hat hónap munkaviszony után védelmet élveznek a jogellenes felmondással szemben. Eddig ehhez két évre volt szükség. Ráadásul eltörlik a munkaügyi bíróságok által megítélhető kártérítés eddigi, mintegy 118 ezer fontos felső határát. Ez lényegesen nagyobb ösztönzést adhat a menesztett szakembereknek és játékosoknak a pereskedésre.

Joe McMorrow, a Pinsent Masons nemzetközi ügyvédi iroda munkajogi partnere szerint ez alapvető fordulatot hozhat. Eddig a vitatott edzői vagy játékosi távozásokat szinte kivétel nélkül választottbírósági eljárással vagy közös megegyezéssel rendezték. A jövőben viszont a klubok sokkal nehezebben tudják majd elkerülni, hogy az ügyek munkaügyi bíróság elé kerüljenek.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
54
4.
Aston Villa
51
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
11
Teljes lista
A változás nem csupán a menesztett edzőket érinti. McMorrow szerint a kártérítési plafon eltörlése a szerződésük lejártakor elengedett játékosok számára is új lehetőségeket nyit. Az új törvény szerint ugyanis a munkáltatónak még a határozott idejű szerződés lejártakor is megalapozott indokot kell felmutatnia, emellett szabályos eljárást kell követnie. Jelenleg az új csapat nélkül maradó játékosok egyhavi végkielégítést kapnak, ám a klubokra komoly nyomás nehezedhet ennek növelése érdekében.

A Premier League-ben jelenleg alkalmazott sztenderd szerződések szerint a klub a kontraktus lejártakor a jogellenes felmondásért megítélhető maximális összeget, azaz mintegy 120 ezer fontot fizet ki a játékosnak. A plafon eltörlésével ezt a záradékot át kell majd írni, így a futballisták alkupozíciója jelentősen megerősödik. A Ligavezetők Szövetsége (LMA) és a Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) már egyeztetett a ligákkal és a klubokkal a változások lehetséges hatásairól.

McMorrow arra számít, hogy a klubok a nyilvánosság elkerülése érdekében igyekeznek majd peren kívül megegyezni az érintettekkel. Ez a színfalak mögött a játékosok és az edzők számára is lényegesen kedvezőbb alkukat eredményezhet.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 21.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
2026. március 21.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
1
1 hete
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
4 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
7 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
5
1 hete
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
Százalékpont
Százalékpont

A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.

Pénzcentrum  |  2026. március 21. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 17:58
Kvíz: Mit tudsz a vízről, a Föld éltető eleméről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Agrárszektor  |  2026. március 21. 19:29
Ezt durva: látszólag egészséges állatokban mutatták ki a rettegett kórt