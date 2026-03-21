Egyeduralomra tör ez a sport: hamarosan mindenki ezt fogja nézni mindenütt?

Mark Cuban, a Dallas Mavericks kosárcsapat egykori tulajdonosa 2014-ben még magabiztosan jósolta az NFL hanyatlását. Úgy vélte, a liga túl mohó, túl arrogáns, és előbb-utóbb megbűnhődik ezért. Szerinte az NBA volt a felszálló ágban, mint egy a TikTok-korszakra szabott, globálisan terjeszkedő sportág. Tizenkét évvel később a helyzet gyökeresen megfordult. Az NFL minden korábbinál erősebb, az NBA pedig identitásválsággal küzd - tudósított a The Guardian.

Az NFL mára teljesen kisajátította az amerikai sportközvetítések piacát. Tavaly az Egyesült Államok száz legnézettebb tévéműsorából 83 NFL-mérkőzés volt. Az amerikaifutball-liga alapszakaszának mérkőzései nagyobb nézettséget hoztak, mint a baseballbajnokság (MLB) döntőjének, a World Seriesnek a hetedik meccse. A Bad Bunny-féle Super Bowl-félidőshow már 125 millió megtekintésnél jár a YouTube-on, miközben az NBA-döntő összefoglalói alig érték el az egymilliós nézettséget. A liga emellett a Netflixre és az Amazon Prime-ra is kiterjesztette a közvetítési jogait, hogy a fiatalabb és a globálisabb közönséget is megszólítsa.

A nemzetközi terjeszkedés az NFL stratégiájának sarokkövévé vált Roger Goodell biztos kezű irányítása alatt. Ami közel húsz éve egyetlen londoni mérkőzéssel indult, mára alaposan kibővült. Idén már kilenc nemzetközi meccset rendeznek, méghozzá Melbourne-től egészen Párizsig. A San Francisco 49ers és a Los Angeles Rams Melbourne-ben nyitja a szezont. A Dallas Cowboys Rio de Janeiróba utazik, a New Orleans Saints Párizsban, a Detroit Lions Münchenben, az Atlanta Falcons pedig Madridban lép pályára, emellett Londonban további három mérkőzést is rendeznek. Nem meglepő ez az irány, hiszen a tavalyi nemzetközi sorozat nézettsége 32 százalékkal nőtt.

Goodell régóta szorgalmazza a 18 mérkőzéses alapszakaszt egy extra szabadhéttel, ami még több lehetőséget teremtene a külföldi meccsek lebonyolítására. Robert Kraft javaslata szerint minden csapatnak évente legalább egy nemzetközi mérkőzést kellene játszania. A jelenlegi kollektív szerződés évi tíz nemzetközi meccsben maximalizálja a keretet. Ennek a bővítéséhez a játékos-szakszervezet beleegyezése is szükséges. A szervezeten belüli feszültségek miatt azonban ez a jóváhagyás leghamarabb 2031-ben várható.

A játékosok panaszai sem elhanyagolhatóak. A Kansas City Chiefs 2025-ös programja jól mutatja a problémát. A szezonnyitót Brazíliában játsszák, majd egy rövid pihenő után következik a Monday Night Football. Ezt követően pedig egy hálaadásnapi és egy karácsonyi meccs is vár rájuk. "Repülsz tizenkét órát Brazíliába, aztán a meccsnapon még három órát autózol a helyszínig" - mondta Trey Smith, a Chiefs támadófalembere. A nemzetközi beosztások egyenetlenül terhelik a csapatokat, ami a bajnokság versenyegyensúlyát is torzíthatja.

A 2028-as olimpia, ahol először szerepel a flag futball, újabb belépési pontot kínál a sportág népszerűsítéséhez. Goodell egy londoni Super Bowl megrendezésével és egy európai divízió létrehozásával is kacérkodik, bár egy állandó tengerentúli franchise alapítása rövid távon nem reális. A liga ugyanakkor árgus szemekkel figyeli a Boom Supersonic fejlesztéseit. A repülőgépgyártó cég prototípusa már áttörte a hangsebességet, 130 gépre van előrendelésük, és 2030-ra tervezik az utasszállítást. Ha a transzatlanti repülőidő a felére csökken, a tengerentúli csapat ötletének legnagyobb akadálya hárul el.

A helyzet iróniája, hogy az "Amerika az első" korszakában az ország legerősebb sportmárkája agresszíven globalizálódik. Cuban tavaly eladta a többségi részesedését a Mavericksben. Az NBA, amelynek a felemelkedésében annyira hitt, jelenleg nézettségi és identitásválságban van. Mindeközben az NFL, amelyről azt jósolta, hogy a mohóság viszi majd a vágóhídra, Melbourne-ben és Párizsban rendez meccseket, és szuperszonikus terjeszkedést tervez.