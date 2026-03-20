darts tábla, sport, darts, nyíl, dobás
Sport

Saját arcát védette le a dartsfenomén: milliókat bukik, ha nem teszi meg

Pénzcentrum
2026. március 20. 18:15

Luke Littler, a darts kétszeres világbajnoka védjegyoltalmat kért az arcképére a brit Szellemi Tulajdoni Hivatalnál. A lépés célja, hogy megakadályozza a mesterséges intelligenciával generált hamisítványok terjedését, amelyek engedély nélkül használják fel a képmását - jelentette a The Guardian.

A 19 éves játékos rendkívül piacképes márkanévnek számít. Arca saját márkás dartstáblákon, videojátékokban és egyéb termékeken is megjelenik. Littler korábban már az Egyesült Államokban is levédette a "The Nuke" becenevet.

A fiatal sztár csütörtökön megnyerte a Premier League hetedik fordulóját Dublinban, ráadásul elképesztő fordítással. A döntőben a walesi Gerwyn Price ellen 0–5-ös hátrányból állt fel. Végül 6–5-re győzött, miután ellenfele három meccsnyilat is elhibázott.

Littler a sajtótájékoztatón elismerte, hogy még mindig tanulja a közönség reakcióinak kezelését. A decemberi világbajnokságon aratott, Rob Cross elleni győzelme után még nyilvánosan bírálta a bekiabáló szurkolókat, most viszont sokkal visszafogottabban viselkedett.

Az első, Bunting elleni meccsemen egyáltalán nem foglalkoztam a közönséggel, csak tettem a dolgomat. A döntőben 0–5-nél mindenki leírt, még én magam is. Csak szórakoztam egy kicsit, mert biztos voltam a vereségben, de aztán mégsem így alakult

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- összegzett a kétszeres világbajnok.
Címlapkép: Getty Images
#hamisítás #hamis #sport #sztár #márka #verseny #jog #világbajnokság #mesterséges intelligencia #ai #darts

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
2026. március 20.
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
1
6 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
3 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
5 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
5
6 napja
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 18:01
Kvíz: Te felismered, melyik tavaszi versből való az idézet? Találd ki a költőt, vagy hogy hogyan folytatódik a költemény!
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 16:01
Se pénz, se boldogság nem jut a magyaroknak: ennyire vagyunk lemaradva a többi országtól
Agrárszektor  |  2026. március 20. 17:26
Rengeteg zöldség, gyümölcs hagyja el Spanyolországot: így szállítják őket