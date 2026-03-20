Saját arcát védette le a dartsfenomén: milliókat bukik, ha nem teszi meg

Luke Littler, a darts kétszeres világbajnoka védjegyoltalmat kért az arcképére a brit Szellemi Tulajdoni Hivatalnál. A lépés célja, hogy megakadályozza a mesterséges intelligenciával generált hamisítványok terjedését, amelyek engedély nélkül használják fel a képmását - jelentette a The Guardian.

A 19 éves játékos rendkívül piacképes márkanévnek számít. Arca saját márkás dartstáblákon, videojátékokban és egyéb termékeken is megjelenik. Littler korábban már az Egyesült Államokban is levédette a "The Nuke" becenevet.

A fiatal sztár csütörtökön megnyerte a Premier League hetedik fordulóját Dublinban, ráadásul elképesztő fordítással. A döntőben a walesi Gerwyn Price ellen 0–5-ös hátrányból állt fel. Végül 6–5-re győzött, miután ellenfele három meccsnyilat is elhibázott.

Littler a sajtótájékoztatón elismerte, hogy még mindig tanulja a közönség reakcióinak kezelését. A decemberi világbajnokságon aratott, Rob Cross elleni győzelme után még nyilvánosan bírálta a bekiabáló szurkolókat, most viszont sokkal visszafogottabban viselkedett.

Az első, Bunting elleni meccsemen egyáltalán nem foglalkoztam a közönséggel, csak tettem a dolgomat. A döntőben 0–5-nél mindenki leírt, még én magam is. Csak szórakoztam egy kicsit, mert biztos voltam a vereségben, de aztán mégsem így alakult

- összegzett a kétszeres világbajnok.