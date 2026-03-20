Konditerem a Balaton partján? Siófokon több tízmillió forintból már épül az edzőpark a szabadstrandon. A helyiek körében viszont nem arat osztatlan sikert az ötlet.
Döbbenetes úszóvilágcsúcs született: 50 méteren dőlt meg a régi rekord
Cameron McEvoy új világcsúcsot úszott a férfi 50 méteres gyorsúszásban a kínai Sencsenben. Az ausztrál olimpiai bajnok 20,88 másodperces idővel döntötte meg a tizenhat éve érintetlen rekordot.
A SwimSwam szakportál beszámolója szerint a 31 éves úszó egy testhossznyi előnnyel nyerte meg a döntőt. Ezzel maga mögé utasította a világbajnoki bronzérmes amerikai Jack Alexyt és saját honfitársát, Kyle Chalmerst.
McEvoy az eredménnyel a brazil Cesar Cielo 2009-es csúcsát adta át a múltnak, amelyet még a később betiltott cáparuhás korszakban állítottak fel. Ez volt az utolsó olyan világrekord a gyorsúszásban, amely abból az időszakból származott.
McEvoy számára az áttörés nem volt előzmények nélküli, az elért időeredmény azonban mégis meglepetésszerű. A párizsi olimpián 21,25 másodperccel szerezte meg az aranyérmet, míg tavaly Szingapúrban 21,14-es idővel lett világbajnok. Korábbi egyéni csúcsa 21,06 volt. Ez azt jelenti, hogy Sencsenben csaknem két tizedmásodpercet javított az eddigi legjobbján.
Az 50 méteres gyorsúszás a medencés versenyek legrövidebb és leggyorsabb száma, ahol már a századmásodpercek is óriási jelentőséggel bírnak. McEvoy 20,88-as ideje történelmi mérföldkő. Ez az első alkalom, hogy valaki szabályos, textilből készült úszódresszben 21 másodperc alá tudott kerülni ezen a távon.
A hét utolsó munkanapján sem maradunk futballizgalmak nélkül: a magyar élvonaltól a topligákig hét mérkőzés közül válogathatnak a szurkolók.
Kerkez Milos őszinte vallomása a szerda esti továbbjutás után: "ilyet még nem éreztem" - szóba került a budapesti BL-döntő is
A mérkőzés legjobbjának megválasztott honfitársáról, Szoboszlai Dominikról szintén elismerően beszélt.
Bukhatják a BL-helyet az angol csapatok? Kijöttek a friss számok, lehet, hogy átszervezik az egész ligát
Öt angol csapatból négy esett ki a BL nyolcaddöntőjében, így adódik a kérdés: elég lesz-e a koefficiens?
Döbbenetes nyilatkozatot tett az olimpiai bronzérmes evezős: súlyos állapotban volt, de évekig normálisnak gondolta
Az olimpiai érmes evezős sokáig teljesen normálisnak élte meg állapotát, de most először beszélt nyilvánosan evészavaráról.
A 16 éves Max Dowman apja és bátyja megszerezte a FIFA-ügynöki licencet: a család úgy tervezi, hogy egy ideig saját maguk intézik a fiatal Arsenal-szélső...
A vád szerint a sportoló 2021-ben doppingszert csempészett csapattársa, Péni István vitaminjai közé.
Az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagja, akik korábban ausztráliai menedékjogot kérelmeztek, végül kivétel nélkül visszavonta beadványát
A szövetségi kapitány döntései komoly jelzésértékkel bírnak arra nézve, hogy ki utazhat az Egyesült Államokba az angol labdarúgók közül.
Az argentin sztár a Nashville SC elleni CONCACAF Bajnokok Kupája-mérkőzésen, mindössze hét perc elteltével talált a kapuba.
Szoboszlai Dominikot választották a mérkőzés legjobbjának a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn, miután góllal vette ki a részét csapata magabiztos továbbjutásából.
Majdnem három és fél milliárd forintot kaszált a Ferencváros azzal, hogy a nyolcaddöntőig menetelt a második számú európai kupasorozatban.
A La Ligában összecsap a Real Madrid és az Atletico Madrid, míg a Premier League-ben a Newcastle és a Sunderland játszanak egymás ellen.
A Fizz Liga 26. fordulójában a bajnoki címre hajtó Győri ETO FC és Ferencváros kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzéseket vív.
A Ferencváros labdarúgócsapata 4-0-s vereséget szenvedett szerdán a Braga vendégeként az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján.
Durva támadást intéz Szenegál az afrikai szövetség ellen: korrupciót kiabálnak az elvett arany kapcsán
Szenegáli futballisták és sportvezetők is egyaránt felháborodtak az afrikai szövetség azon döntése ellen, hogy csaknem négy hónappal az ANK döntője után elvették tőlük a pályán...
Az ameriaki női profiliga, a WNBA és a játékosok szakszervezete szerda hajnalban elvi megállapodásra jutott egy új kollektív szerződésről.
A TikTok után a YouTube-bal is partnerségre lépett a FIFA a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán
Versenyigazgató szállt bele két teniszezőnőbe: meg is kapta, amit akart, durván visszaszólt Szabalenka
Arina Szabalenka a Miami Open sajtótájékoztatóján keményen visszavágott a dubaji torna igazgatójának, aki korábban bírálta őt és Iga Swiateket a februári visszalépésük okán.
