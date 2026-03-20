Milorad (Mike) Cavic, European champion (2007) in the 50-meter butterfly is photographed on location at Founders Park swimming pool during an ad shoot.
Döbbenetes úszóvilágcsúcs született: 50 méteren dőlt meg a régi rekord

2026. március 20. 14:53

Cameron McEvoy új világcsúcsot úszott a férfi 50 méteres gyorsúszásban a kínai Sencsenben. Az ausztrál olimpiai bajnok 20,88 másodperces idővel döntötte meg a tizenhat éve érintetlen rekordot.

A SwimSwam szakportál beszámolója szerint a 31 éves úszó egy testhossznyi előnnyel nyerte meg a döntőt. Ezzel maga mögé utasította a világbajnoki bronzérmes amerikai Jack Alexyt és saját honfitársát, Kyle Chalmerst.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

McEvoy az eredménnyel a brazil Cesar Cielo 2009-es csúcsát adta át a múltnak, amelyet még a később betiltott cáparuhás korszakban állítottak fel. Ez volt az utolsó olyan világrekord a gyorsúszásban, amely abból az időszakból származott.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

McEvoy számára az áttörés nem volt előzmények nélküli, az elért időeredmény azonban mégis meglepetésszerű. A párizsi olimpián 21,25 másodperccel szerezte meg az aranyérmet, míg tavaly Szingapúrban 21,14-es idővel lett világbajnok. Korábbi egyéni csúcsa 21,06 volt. Ez azt jelenti, hogy Sencsenben csaknem két tizedmásodpercet javított az eddigi legjobbján.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az 50 méteres gyorsúszás a medencés versenyek legrövidebb és leggyorsabb száma, ahol már a századmásodpercek is óriási jelentőséggel bírnak. McEvoy 20,88-as ideje történelmi mérföldkő. Ez az első alkalom, hogy valaki szabályos, textilből készült úszódresszben 21 másodperc alá tudott kerülni ezen a távon.
#eredmény #sport #verseny #úszás #világrekord #kína #élsport #úszó #világcsúcs #világcsúcstartó

