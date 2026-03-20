Döbbenetes úszóvilágcsúcs született: 50 méteren dőlt meg a régi rekord

Cameron McEvoy új világcsúcsot úszott a férfi 50 méteres gyorsúszásban a kínai Sencsenben. Az ausztrál olimpiai bajnok 20,88 másodperces idővel döntötte meg a tizenhat éve érintetlen rekordot.

A SwimSwam szakportál beszámolója szerint a 31 éves úszó egy testhossznyi előnnyel nyerte meg a döntőt. Ezzel maga mögé utasította a világbajnoki bronzérmes amerikai Jack Alexyt és saját honfitársát, Kyle Chalmerst.

McEvoy az eredménnyel a brazil Cesar Cielo 2009-es csúcsát adta át a múltnak, amelyet még a később betiltott cáparuhás korszakban állítottak fel. Ez volt az utolsó olyan világrekord a gyorsúszásban, amely abból az időszakból származott.

McEvoy számára az áttörés nem volt előzmények nélküli, az elért időeredmény azonban mégis meglepetésszerű. A párizsi olimpián 21,25 másodperccel szerezte meg az aranyérmet, míg tavaly Szingapúrban 21,14-es idővel lett világbajnok. Korábbi egyéni csúcsa 21,06 volt. Ez azt jelenti, hogy Sencsenben csaknem két tizedmásodpercet javított az eddigi legjobbján.

Az 50 méteres gyorsúszás a medencés versenyek legrövidebb és leggyorsabb száma, ahol már a századmásodpercek is óriási jelentőséggel bírnak. McEvoy 20,88-as ideje történelmi mérföldkő. Ez az első alkalom, hogy valaki szabályos, textilből készült úszódresszben 21 másodperc alá tudott kerülni ezen a távon.