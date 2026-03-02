Sokgólos volt a hétvége: a Bayern lenyomta a Dortmundot, lépéselőnyben az Arsenal

A hétvégi fordulókban több bajnokságban is rangadókra került sor, amelyek jelentős hatással voltak az élmezőnyre. A Bayern München fontos győzelmet aratott a Borussia Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét a Premier League-ben, míg a magyar élvonalban a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját a Ferencvárossal szemben.

Az európai topligákban és a hazai bajnokságban is izgalmas mérkőzéseket rendeztek a hétvégén. A listavezetők többsége hozta a kötelezőt, de akadtak meglepetések is, a sereghajtók közül többen fontos győzelmet arattak, míg más csapatok tovább süllyedtek a tabella alján.

Fizz Liga: A Győri ETO FC és a Ferencváros őrzi pozícióját

A magyar élvonalban a hétvége legfontosabb fejleménye, hogy a Győri ETO FC megőrizte hárompontos előnyét az élen. A győriek 2–1-re legyőzték az Újpest FC-t, így 49 pontra növelték összpontszámukat. A Ferencváros sem hibázott: a zöld–fehérek 2–1-re nyertek a sereghajtó Kazincbarcika ellen, és 46 ponttal továbbra is szorosan üldözik a listavezetőt.

A Debrecen 2–2-es döntetlent játszott az MTK ellen, így 40 ponttal stabilan őrzi a harmadik helyét. A forduló nagy vesztese a Paks lett, amely sorozatban az ötödik vereségét szenvedte el: ezúttal 2–1-re kaptak ki Kisvárdán, így maradtak 36 pontosak a negyedik pozícióban, miközben az üldözők egyre közelebb kerülnek.

A tabella alsó felében is akadtak fontos eredmények. A Nyíregyháza 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát, és ezzel négymeccses győzelmi szériára tett szert. A sereghajtó Kazincbarcika ugyan sokáig vezetett a Fradi otthonában, végül mégis kikapott 2-1-re; helyzete immár csaknem reménytelen.

Premier League: Az Arsenal növelte előnyét

Az angol élvonalban az Arsenal tovább erősítette pozícióját az élen. A londoni csapat 2–1-re legyőzte a Chelsea-t a forduló rangadóján, és 64 ponttal áll a tabella élén. A címvédő Manchester City is nyert: Josep Guardiola együttese 1–0-ra győzött a Leeds United vendégeként, és 59 ponttal tartja a második helyet, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva az Arsenalnál.

Premier League 28. forduló Arsenal 2 1 Chelsea Félidő: 1-1 2026. március 1. vasárnap 17:30 | Emirates Stadium, London Hazai gólszerzők 21' William Saliba, 47' Piero Hincapié (öngöl), 66' Jurriën Timber Vendég gólszerzők 41 Labdabirtoklási arány 59 97 Támadások 87 66 Veszélyes támadások 55 5 Kaput eltaláló lövések 3 3 Kaput elkerülő lövések 5 5 Szögletek 10 1 Sárga lapok 3 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.03.02.

A tabella középmezőnyében is átrendeződés történt. A Manchester United 2–1-re múlta felül a Crystal Palace-t, így 51 ponttal holtversenyben áll az Aston Villával. A birminghamiak számára fájó meglepetést jelentett, hogy a sereghajtó Wolverhampton 2–0-ra legyőzte őket. A Liverpool magabiztos, 5–2-es sikert aratott a West Ham United ellen, és 48 ponttal az ötödik helyre kapaszkodott fel.

A kiesés elkerüléséért továbbra is kiélezett a harc. A Wolverhampton meglepetésgyőzelme után 13 pontra javította mérlegét, de még mindig az utolsó helyen áll. A Burnley 4–3-ra kikapott a Brentfordtól, így 19 ponttal az utolsó előtti pozícióból várja a folytatást.

Serie A: Az Inter magabiztosan halad a bajnoki cím felé

Az olasz bajnokságban az Inter magabiztosan tartja vezető helyét. A milánói kék–feketék 2–0-ra legyőzték a Genoát, ezzel ötmeccses győzelmi sorozatot építettek, és 67 pontig jutottak. Az AC Milan 2–0-ra nyert a Cremonese otthonában, így 57 ponttal változatlanul a második. A Napoli is hozta a kötelezőt: a dél-olasz együttes 2–1-re verte a Hellas Veronát, és 53 ponttal a harmadik helyen áll.

Az élmezőny mögött rangadót vívott egymással a Roma és a Juventus, amely 3–3-as döntetlennel zárult, értékes pontot hozva mindkét félnek. A forduló egyik meglepetése a Sassuolo 2–1-es győzelme volt az Atalanta ellen, amellyel a zöld–feketék tovább erősítették pozíciójukat a tabella első felében.

La Liga: A Barcelona magabiztosan vezet

A spanyol bajnokságban az FC Barcelona magabiztosan őrzi vezető pozícióját. A katalánok 4–1-re legyőzték a Villarrealt, így 64 ponttal vezetik a tabellát. A Real Madrid egy mérkőzéssel kevesebbet játszva 60 ponttal a második, míg az Atlético Madrid 1–0-ra nyert a Real Oviedo vendégeként, és 51 ponttal a harmadik helyet foglalja el.

A fordulóban több kiélezett mérkőzés is akadt. A Real Betis és a Sevilla 2–2-es döntetlent játszott az andalúz rangadón, az Elche és az Espanyol pedig szintén megosztozott a pontokon egy újabb 2–2-es eredménnyel. A tabella alján fontos győzelmet aratott a sereghajtó Levante, amely 2–0-ra legyőzte a Deportivo Alavést, ám így is 21 ponttal maradt az utolsó helyen. A Real Oviedo 17 ponttal szintén kieső pozícióban van.

Bundesliga: A Bayern München döntő előnyben

A német bajnokságban a hétvége legnagyobb figyelmet kapó mérkőzését a Bayern München és a Borussia Dortmund rangadója jelentette. A bajorok 3–2-re nyertek Dortmundban, és 63 ponttal tovább növelték előnyüket a tabella élén. A Dortmund 52 ponttal őrzi a második helyet, míg a TSG Hoffenheim meglepő, 1–0-s vereséget szenvedett a St. Paulitól, de 46 ponttal így is harmadikként zárta a fordulót.

A VfB Stuttgart magabiztosan, 4–0-ra győzte le a Wolfsburgot, és szintén 46 ponttal üldözi a Hoffenheimet. Az RB Leipzig 2–1-re nyert a Hamburg vendégeként, így 44 ponttal továbbra is az ötödik helyen áll.

A tabella alján továbbra is kiélezett a küzdelem a bentmaradásért. Az FC Heidenheim 14 ponttal sereghajtó, a Werder Bremen 2–0-s győzelmével legalább három ponttal ellépett tőle. A VfL Wolfsburg 20 ponttal az utolsó előtti helyről várja a folytatást.

Ligue 1: A PSG és az RC Lens tartja előnyét

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain 1–0-ra győzött a Le Havre vendégeként, és 57 ponttal továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. Az RC Lens 1–1-es döntetlent játszott az RC Strasbourg otthonában, így 53 ponttal őrzi a második helyet. A Lyon 3–2-re kikapott a Marseille-től egy fordulatos mérkőzésen, és 45 ponttal a harmadik helyen várja a következő fordulót.

Az AS Monaco 2–0-ra legyőzte az Angers-t, és 37 ponttal tartja hetedik helyét. A Lille 1–0-ra nyert az FC Nantes ellen, míg a Rennes ugyanccsak 1–0-s sikert aratott a Toulouse vendégeként.

A tabella alján továbbra is kritikus a helyzet. A Metz 13 ponttal zárja a sort, miután 1–0-ra kikapott a Brest-től. A Nantes 17 ponttal az utolsó előtti helyen áll, négymeccses vereségsorozattal a háta mögött.