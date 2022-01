Kiderült: ilyen luxusórákat hord Csuti, G. w. M., Schobert Norbi, Marco Rossi, Szoboszlai Dominik

Már külön TikTok-csatorna foglakozik a magyar és nemzetközi hírességek karóráival: mint kiderült, Schobert Norbinak, vagy Marco Rossi szövetségi kapitánynak is drágább óra lehet a csuklóján, mint amennyit a multimilliárdos Warren Buffet költött saját ékszerére. Kulcsár Edináék válási sztoriját órafronton G. w. M. nyerte Csutival szemben, de a magyar YouTube-sztárok sem restek súlyos összegeket kiadni egy-egy karórára. Connor McGregor és Sylvester Stallone már a 200 milliós árkategóriából nézeget.

Hatalmas sikere van a TikTok-on Lakatos Zsolt óraszakértőnek, aki a Beszéljünk Órákról nevű csatornáján a nézők kérdésére próbálja fotók és videók alapján megállapítani, hogy milyen karórát hordanak a magyar és nemzetközi hírességek.

Így derült ki például, hogy az egyik legismertebb magyar YouTuber, Dancsó Péter nagy valószínűséggel egy Tissot PRX Quartz-ot viselt a róla megjelent fotókon, videókoban, aminek az ára 350 euró, azaz nagyjából 125 ezer forint. A magyar internet egy másik híressége, TheVR Pisti még ennél is tovább ment, az ő csuklóján egy kb. 2000 eurós (720 ezer forintos) Raymond Weil Nabucco Openheart figyelhetett a legutóbbi videóikban, de a streameren korábban az óraszakértő látni vél egy Casio G-Shock GBD-H1000-1A7ER típusú karórát is, ami nagyjából 140 ezer forintért kapható.

Sőt, a feltöltött videókból azt is megtudhattuk, hogy a hazai hírességek közül nem csak a Cápák közöttből ismert Balogh Levente a Rolexek nagy rajongója: mint kiderült, Marco Rossi, a fociválogatott szövetségi kapitánya is egy ilyen luxusórával jelent meg több alkalommal is. Az olasz szakember csuklóján az óraszakértő szerint egy kb. 8 millió forintos Rolex Cosmograph Daytona 116520 típusú óra díszelgett a fellelt képeken.

Hasonlóan méregdrága karórája lehet Schobert Norbinak is: a fitnesszguru ugyanis Lakatos Zsolt szerint egy Rolex Yacht-Master II 116681-est hordott az általa megvizsgált fotókon, ami több mint 25 ezer euróba, azaz nagyjából 9 millió forintba kerül a piacon. Kasza Tibi kezén is egy Rolexet vélt felismerni a szakember, aki szerint a Datejust 126300-as mofell nagyjából 2,8 millió forintba kerül, és a magyar válogatott focista, Szoboszlai Dominik is ugyanilyen órát viselhetett a róla megjelent fotókon. Sőt, egy másik magyar futballcsillag, Bolla Bendegúz is ugyanerre a Rolexre esküdhet a képei tanúsága szerint.

A hetekben nagy port kavart a hazai celebvilágban Csuti és Kulcsár Edina válása, azóta pedig az is kiderült, hogy a korábbi szépségkirálynő Varga Márkkal jött össze, aki G. w. M. néven reppel. Az órás TikTok-ról pedig megtudhattuk, hogy mialatt a szerényebb habitusú Csuti vélhetően egy nagyjából 360 ezer forintos, Maurice Lacroix AI1018-SS001-431-1 típusú órát hordhat, a vagyonával gyakorta hencegő G. w. M. egy kb. tízszer ennyibe kerülő Breitling Chronomat 41-essel a csuklóján pózolhatott a Kulcsár Edinával közös képükön.

Őrült pénzt költött órára McGregor és Stallone

Az óraszakértő természetesen nem szokott megállni Magyarország határainál, azt is megpróbálja megállapítani, hogy a külföldi hírességek milyen karórákat hordhatnak. A multimilliárdos befektető, Warren Buffet például az óraválasztáskor szerény maradt: bár vagyonát 110 milliárd dollárra becsülik, vélhetően "beérte" egy 7,8 millió forintos Rolex Day-Date 18083-assal.

Nem volt ilyen mértéktartó Conor McGregor, a világbajnok ketrecharcos rendelkezik talán a celebvilág legőrültebb karórájával: a Jacob & Co Astronomia Casino nevű ékszert sok más órával nem lehet összetéveszteni, mivel egy rulettkerék pörög benne. Nagyjából 620 ezer dollárt, azaz 200 millió forintot ér.

Sylvester Stallone sem adta sokkal alább: halálfejes, Richard Mille RM 52-01 Ceramic Tourbillion típusú karórája átszámolva nagyjából 190 millió forintot érhet.

Mindeközben Ferenc pápának tényleg csak az lehet a fontos, hogy a karórája mutassa az időt. A híresen szerény egyházfő ugyanis egy teljesen hétköznapi Casio MQ-24-7B2LEF típusú karórát hordhat, ami még 6000 forintba sem kerül.