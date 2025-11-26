Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
Már készül lélekben a dartsvébé magyar indulója: ezt mondta Kovács Patrik
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én kezdődő darts-világbajnokság rajtját Kovács Patrik, a torna magyar indulója, aki az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.
"A teher nyomja őt, ne engem. Abban a közegben bármi megtörténhet" - jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón az ózdi játékos, aki a Hungarian Darts Super League megnyerésével jutott ki a vb-re. A 29 éves dartsos beszélt arról is, hogy a hétfői sorsolás kifejezetten izgalmas volt számára, ugyanis amikor a 128 induló nevét felsorolták, az övé hangzott el utoljára.
Első fordulós ellenfelével, a világranglistán 42. helyen álló angol versenyzővel kapcsolatban azt emelte ki, hogy még nem játszott ellene, viszont szerepeltek már több tornán együtt és ismeri a játékát. "Érdemben a felkészülést két-három hete tudtam elkezdeni és ugyanennyi idő van még hátra, amire szükségem is lesz"- összegzett Kovács, aki családjával két nappal a meccse előtt utazik majd a brit fővárosba.
A szervező PDC szerda délután közölte a menetrendet, amely szerint a magyar játékos december 18-án, csütörtökön, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első meccsét vívja. A Kovács-Rydz mérkőzés győztesére a második fordulóban - a legjobb 64 között - a Daryl Gurney-Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár majd a legendás Alexandra Palace-ben.
A világbajnokságnak 17 év után lesz ismét magyar indulója. Kovács Patrik előtt legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, aki az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól. A torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett, ebből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6,5 millió forinttal) gazdagodnak.
