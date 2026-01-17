2026. január 17. szombat Antal, Antónia
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. november 10.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond Budapest Honvéd futballklub rendezvényén 2025. november 10-én. Szijjártó Péter lett a klub elnöke, a csapatnak pedig egy új, szingapúri tulajdo
Sport

Nevet vált a Honvéd? Ezt jelentette be Szijjártó Péter elnök, készülhetnek a szurkolók

Pénzcentrum
2026. január 17. 10:45

A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul arról, hogy a felnőtt labdarúgócsapat a következő bajnoki idénytől Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven szerepeljen.

A futballklub elnöksége úgy döntött, hogy a szurkolótábor szavazhat arról, milyen néven folytassa szereplését a csapat a következő szezonban – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be szombaton. A minisztérium közleménye szerint kiemelte, hogy a lépés hátterében a legendás kispesti szurkolói közösség vezetőivel néhány héttel ezelőtt folytatott egyeztetés áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter méltatta a drukkerek kitartását, hangsúlyozva, hogy a klub mélypontján is hűségesek maradtak a csapathoz. Elmondása szerint a találkozón vetődött fel először az elnevezés kérdése.

Ezen a beszélgetésen az egyik szurkolói felvetés az volt, hogy nem lenne-e jobb és logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőttcsapatát a jelenlegi Budapest Honvéd név helyett

– idézte fel Szijjártó Péter. Mint mondta, az elnökség végül a szurkolói bázis hatáskörébe utalta a döntést.

Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Ezért a jövő héten online szavazást indítunk, amelyen szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon

– részletezte a miniszter, egyben a klub nemrég kinevezett elnöke. Szijjártó arra számít, hogy valamennyi Honvéd-szurkoló részt vesz a voksoláson.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármilyen álláspontot is képviselnek, mondják el a véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban

– fogalmazott.

Magyarország
Budapest Honvéd FC
Piaci érték: 3,49M
Edző: Feczkó Tamás
Jelenlegi helyezés: #1
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Budapest Honvéd FC
15
10
2
3
31
13
18
32
2.
Vasas FC
15
9
2
4
25
15
10
29
3.
Kecskeméti TE
15
8
3
4
25
17
8
27
Adatlap létrehozva: 2026.01.17.

címlapkép: KKM, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szavazás #labdarúgás #szurkolás #névváltoztatás #csapat #szíjjártó péter #magyar labdarúgás #magyar foci #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:03
10:45
10:29
10:15
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 16.
Ki nem találod, mi a világ leghalálosabb állata: itthon is őshonos, rettenetes kórokat terjeszt
2026. január 16.
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
NAPTÁR
Tovább
2026. január 17. szombat
Antal, Antónia
3. hét
Január 17.
Az olasz konyha világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
3
2 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
4
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
5
2 hete
Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 17. 11:03
Sokkoló: több tucatnyi gyógyszerhatóanyagot mutattak ki a Kis-Balatonban
Pénzcentrum  |  2026. január 17. 10:05
Ha eddig nem kóstoltad, itt az ideje: így készül a legfinomabb magyar halgombócleves
Agrárszektor  |  2026. január 17. 10:26
Ha a Balatonnál leszel a következő napokban, erről nem árt tudnod