Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Nevet vált a Honvéd? Ezt jelentette be Szijjártó Péter elnök, készülhetnek a szurkolók
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul arról, hogy a felnőtt labdarúgócsapat a következő bajnoki idénytől Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven szerepeljen.
A futballklub elnöksége úgy döntött, hogy a szurkolótábor szavazhat arról, milyen néven folytassa szereplését a csapat a következő szezonban – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be szombaton. A minisztérium közleménye szerint kiemelte, hogy a lépés hátterében a legendás kispesti szurkolói közösség vezetőivel néhány héttel ezelőtt folytatott egyeztetés áll.
A miniszter méltatta a drukkerek kitartását, hangsúlyozva, hogy a klub mélypontján is hűségesek maradtak a csapathoz. Elmondása szerint a találkozón vetődött fel először az elnevezés kérdése.
Ezen a beszélgetésen az egyik szurkolói felvetés az volt, hogy nem lenne-e jobb és logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőttcsapatát a jelenlegi Budapest Honvéd név helyett
– idézte fel Szijjártó Péter. Mint mondta, az elnökség végül a szurkolói bázis hatáskörébe utalta a döntést.
Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Ezért a jövő héten online szavazást indítunk, amelyen szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon
– részletezte a miniszter, egyben a klub nemrég kinevezett elnöke. Szijjártó arra számít, hogy valamennyi Honvéd-szurkoló részt vesz a voksoláson.
Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármilyen álláspontot is képviselnek, mondják el a véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban
– fogalmazott.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Budapest Honvéd FC
|
15
|
10
|
2
|
3
|
31
|
13
|
18
|
32
|
2.
Vasas FC
|
15
|
9
|
2
|
4
|
25
|
15
|
10
|
29
|
3.
Kecskeméti TE
|
15
|
8
|
3
|
4
|
25
|
17
|
8
|
27
