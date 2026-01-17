Nevet vált a Honvéd? Ezt jelentette be Szijjártó Péter elnök, készülhetnek a szurkolók

A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul arról, hogy a felnőtt labdarúgócsapat a következő bajnoki idénytől Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven szerepeljen.

A futballklub elnöksége úgy döntött, hogy a szurkolótábor szavazhat arról, milyen néven folytassa szereplését a csapat a következő szezonban – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be szombaton. A minisztérium közleménye szerint kiemelte, hogy a lépés hátterében a legendás kispesti szurkolói közösség vezetőivel néhány héttel ezelőtt folytatott egyeztetés áll.

A miniszter méltatta a drukkerek kitartását, hangsúlyozva, hogy a klub mélypontján is hűségesek maradtak a csapathoz. Elmondása szerint a találkozón vetődött fel először az elnevezés kérdése.

Ezen a beszélgetésen az egyik szurkolói felvetés az volt, hogy nem lenne-e jobb és logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőttcsapatát a jelenlegi Budapest Honvéd név helyett

– idézte fel Szijjártó Péter. Mint mondta, az elnökség végül a szurkolói bázis hatáskörébe utalta a döntést.

Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Ezért a jövő héten online szavazást indítunk, amelyen szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon

– részletezte a miniszter, egyben a klub nemrég kinevezett elnöke. Szijjártó arra számít, hogy valamennyi Honvéd-szurkoló részt vesz a voksoláson.

Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármilyen álláspontot is képviselnek, mondják el a véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban

– fogalmazott.

Magyarország Budapest Honvéd FC Piaci érték: 3,49M Edző: Feczkó Tamás Bajnokság: Merkantil Bank Liga Jelenlegi helyezés: #1 Merkantil Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Budapest Honvéd FC 15 10 2 3 31 13 18 32 2. Vasas FC 15 9 2 4 25 15 10 29 3. Kecskeméti TE 15 8 3 4 25 17 8 27 Adatlap létrehozva: 2026.01.17.

címlapkép: KKM, MTI/MTVA