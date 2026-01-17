2026. január 17. szombat Antal, Antónia
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Nem kertelt az Arsenal mestere: elmondta, meglehet-e mind a négy trófea idén

Pénzcentrum
2026. január 17. 17:03

Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre. Az észak-londoni klub 2020 óta nem nyert trófeát, ám a mostani szezonban kiváló pozícióból harcol a címekért - közölte a Mirror.

A csapat a héten 3–2-re legyőzte a Chelsea-t a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, így előnnyel várhatja az Emirates Stadionban rendezendő visszavágót. Az FA Kupában magabiztosan lépett túl a Portsmouth csapatán, emellett vezeti a Premier League és a Bajnokok Ligája tabelláját is. Az elmúlt tíz tétmeccséből nyolcat megnyert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az angol futball történetében még egyetlen csapatnak sem sikerült egy idényben négy trófeát nyernie, tripla sikert is mindössze ketten tudtak elérni. 

Nagyon jó lendületet építettünk fel. Az önbizalom a teljesítményből és a következetességből fakad. Amit a szezon eddigi 32 mérkőzésén, illetve a Stamford Bridge-en nyújtottunk, annak meg kell győznie minket arról, hogy képesek vagyunk rá. A valóság viszont az, hogy minden egyes meccsen újra bizonyítani kell, és még sok minden történhet. Örülünk, hogy mind a négy sorozatban versenyben vagyunk

– fogalmazott a spanyol vezetőedző.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 310M €
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
21
15
4
2
40
14
26
49
2.
Manchester City
21
13
4
4
45
19
26
43
3.
Aston Villa
21
13
4
4
33
24
9
43
Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

Arteta ugyanakkor azt is elmondta, hogy nem foglalkozik riválisai eredményeivel:

Szinte sosem játszunk egyszerre, talán csak a Bajnokok Ligájában fordul elő gyakrabban. Éppen ezért most minden eddiginél fontosabb, hogy kizárólag a saját feladatunkra koncentráljunk

- mondta erről.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #csapat #futball #bajnokok ligája #premier league #Arsenal #angol foci #angol bajnokság #mikel arteta

