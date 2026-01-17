A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Nem kertelt az Arsenal mestere: elmondta, meglehet-e mind a négy trófea idén
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre. Az észak-londoni klub 2020 óta nem nyert trófeát, ám a mostani szezonban kiváló pozícióból harcol a címekért - közölte a Mirror.
A csapat a héten 3–2-re legyőzte a Chelsea-t a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, így előnnyel várhatja az Emirates Stadionban rendezendő visszavágót. Az FA Kupában magabiztosan lépett túl a Portsmouth csapatán, emellett vezeti a Premier League és a Bajnokok Ligája tabelláját is. Az elmúlt tíz tétmeccséből nyolcat megnyert.
Az angol futball történetében még egyetlen csapatnak sem sikerült egy idényben négy trófeát nyernie, tripla sikert is mindössze ketten tudtak elérni.
Nagyon jó lendületet építettünk fel. Az önbizalom a teljesítményből és a következetességből fakad. Amit a szezon eddigi 32 mérkőzésén, illetve a Stamford Bridge-en nyújtottunk, annak meg kell győznie minket arról, hogy képesek vagyunk rá. A valóság viszont az, hogy minden egyes meccsen újra bizonyítani kell, és még sok minden történhet. Örülünk, hogy mind a négy sorozatban versenyben vagyunk
– fogalmazott a spanyol vezetőedző.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
21
|
15
|
4
|
2
|
40
|
14
|
26
|
49
|
2.
Manchester City
|
21
|
13
|
4
|
4
|
45
|
19
|
26
|
43
|
3.
Aston Villa
|
21
|
13
|
4
|
4
|
33
|
24
|
9
|
43
Arteta ugyanakkor azt is elmondta, hogy nem foglalkozik riválisai eredményeivel:
Szinte sosem játszunk egyszerre, talán csak a Bajnokok Ligájában fordul elő gyakrabban. Éppen ezért most minden eddiginél fontosabb, hogy kizárólag a saját feladatunkra koncentráljunk
- mondta erről.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.