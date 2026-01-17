Nem kertelt az Arsenal mestere: elmondta, meglehet-e mind a négy trófea idén

Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre. Az észak-londoni klub 2020 óta nem nyert trófeát, ám a mostani szezonban kiváló pozícióból harcol a címekért - közölte a Mirror.

A csapat a héten 3–2-re legyőzte a Chelsea-t a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, így előnnyel várhatja az Emirates Stadionban rendezendő visszavágót. Az FA Kupában magabiztosan lépett túl a Portsmouth csapatán, emellett vezeti a Premier League és a Bajnokok Ligája tabelláját is. Az elmúlt tíz tétmeccséből nyolcat megnyert.

Az angol futball történetében még egyetlen csapatnak sem sikerült egy idényben négy trófeát nyernie, tripla sikert is mindössze ketten tudtak elérni.

Nagyon jó lendületet építettünk fel. Az önbizalom a teljesítményből és a következetességből fakad. Amit a szezon eddigi 32 mérkőzésén, illetve a Stamford Bridge-en nyújtottunk, annak meg kell győznie minket arról, hogy képesek vagyunk rá. A valóság viszont az, hogy minden egyes meccsen újra bizonyítani kell, és még sok minden történhet. Örülünk, hogy mind a négy sorozatban versenyben vagyunk

– fogalmazott a spanyol vezetőedző.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 310M € Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 21 15 4 2 40 14 26 49 2. Manchester City 21 13 4 4 45 19 26 43 3. Aston Villa 21 13 4 4 33 24 9 43 Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

Arteta ugyanakkor azt is elmondta, hogy nem foglalkozik riválisai eredményeivel:

Szinte sosem játszunk egyszerre, talán csak a Bajnokok Ligájában fordul elő gyakrabban. Éppen ezért most minden eddiginél fontosabb, hogy kizárólag a saját feladatunkra koncentráljunk

- mondta erről.