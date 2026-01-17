Fél év után végre visszatérhet a Bayern sztárja: kiülte, amit kellett, de most készen áll

Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki tavaly nyáron súlyos lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon - írta a BBC.

A 22 éves német középpályás tavaly júliusban, a klubvilágbajnokság negyeddöntőjében sérült meg a Paris Saint-Germain ellen. A játékos a PSG akkori kapusával, Gianluigi Donnarummával ütközött, ennek következtében eltört a bal lába, és a bokája is kifordult.

Vincent Kompany, a Bayern vezetőedzője pénteken megerősítette, hogy ha minden a tervek szerint alakul, Musiala már ott lehet a szombati, RB Leipzig elleni bajnoki mérkőzés keretében.

Jamal rengeteg pozitív energiával jön ki ebből a sötét alagútból. Ilyenkor még az apró dolgok is óriásinak tűnnek. Mindig azt mondom a játékosaimnak, hogy sose felejtsék el ezt az érzést, amikor visszatérnek

– mondta Kompany.

A támadó középpályás kiemelkedő szezont futott a sérülése előtt: minden sorozatot figyelembe véve 21 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, miközben a Bayern megnyerte a Bundesligát. A 2024-es Európa-bajnokságon is kulcsszerepet játszott a német válogatottban, öt meccsen három gólt lőtt. Mostani visszatérése a nyári világbajnokságra való felkészülés szempontjából is fontos lehet számára.

A Bayern másik kulcsjátékosa, a szélső védő Alphonso Davies szintén felépült, ő decemberben tért vissza keresztszalag-szakadás után.

Nem várom el tőlük, hogy azonnal ők döntsék el a meccseket. Azt szeretném, hogy jól beilleszkedjenek, magabiztosan futballozzanak, és fokozatosan visszanyerjék a legjobb formájukat

– hangsúlyozta Kompany.