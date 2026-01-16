2026. január 16. péntek Gusztáv
Székesfehérvár, 2025. május 24.A székesfehérvári szurkolók élőképe a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában játszott Fehérvár FC – Debreceni VSC mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. május 24-én.
Sport

Ez nem megy könnyen: még nincs meg a Vidi új tulajdonosa, kell még egy kör

MTI
2026. január 16. 16:43

Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt. A döntés megnyitja az utat további tárgyalások előtt hazai és külföldi befektetőkkel, miközben a város 2025 tavaszára új pályázat kiírását tervezi.

A székesfehérvári közgyűlés pénteki rendkívüli, zárt ülésén határozott úgy, hogy eredménytelennek minősíti a futballklub értékesítésére indított eljárást. Cser-Palkovics András, a város polgármestere az ülést követően hangsúlyozta: a döntés nem az érdeklődés hiányából fakadt, hanem tudatos, stratégiai megfontolás eredménye.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elmondása szerint az eredeti pályázati határidőig két jelentkező nyújtott be ajánlatot a Fehérvár FC Kft. megvásárlására. Azóta azonban további hazai és külföldi befektetők is jelezték, hogy tárgyalnának a klub megszerzéséről. Az eljárás eredménytelennek nyilvánításával az önkormányzat nagyobb mozgásteret teremtett magának, hogy minden potenciális vevővel tárgyalóasztalhoz ülhessen.

A tervek szerint a tárgyalásokat követően 2025 tavaszán egyfordulós pályázati eljárást írnak ki a klub értékesítésére. A polgármester megerősítette: "van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról".

Magyarország
Fehérvár FC
Piaci érték: 3,16M €
Edző: Pető Tamás
Jelenlegi helyezés: #11
Merkantil Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
Kozármisleny SE
15
4
6
5
16
21
-5
18
11.
Fehérvár FC
15
3
6
6
15
18
-3
15
12.
BVSC Zugló
15
4
2
9
12
18
-6
14
Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

A közgyűlés több, a klub jövőjét érintő döntést is meghozott. Felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét, hogy benyújtsa a 2026–2027-es bajnoki idényre vonatkozó licenckérelmet, és garantálták, hogy a klub továbbra is használhatja a városi stadiont.

Az önkormányzat arra az esetre is kidolgozott forgatókönyvet, ha végül nem sikerülne megfelelő befektetőt találni. Amennyiben nem érkezik olyan tulajdonos, aki tőkével és aktív szerepvállalással segítené a klub működését, a város 2026-ban 125 millió forint támogatást biztosítana a működésre. A polgármester szerint ennél nagyobb összegre nem lesz szükség, mivel a futballklub gazdálkodásában az elmúlt években jelentős tartalékokat halmoztak fel.
Címlapkép: Getty Images
