A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Ez nem megy könnyen: még nincs meg a Vidi új tulajdonosa, kell még egy kör
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt. A döntés megnyitja az utat további tárgyalások előtt hazai és külföldi befektetőkkel, miközben a város 2025 tavaszára új pályázat kiírását tervezi.
A székesfehérvári közgyűlés pénteki rendkívüli, zárt ülésén határozott úgy, hogy eredménytelennek minősíti a futballklub értékesítésére indított eljárást. Cser-Palkovics András, a város polgármestere az ülést követően hangsúlyozta: a döntés nem az érdeklődés hiányából fakadt, hanem tudatos, stratégiai megfontolás eredménye.
Elmondása szerint az eredeti pályázati határidőig két jelentkező nyújtott be ajánlatot a Fehérvár FC Kft. megvásárlására. Azóta azonban további hazai és külföldi befektetők is jelezték, hogy tárgyalnának a klub megszerzéséről. Az eljárás eredménytelennek nyilvánításával az önkormányzat nagyobb mozgásteret teremtett magának, hogy minden potenciális vevővel tárgyalóasztalhoz ülhessen.
A tervek szerint a tárgyalásokat követően 2025 tavaszán egyfordulós pályázati eljárást írnak ki a klub értékesítésére. A polgármester megerősítette: "van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról".
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
Kozármisleny SE
|
15
|
4
|
6
|
5
|
16
|
21
|
-5
|
18
|
11.
Fehérvár FC
|
15
|
3
|
6
|
6
|
15
|
18
|
-3
|
15
|
12.
BVSC Zugló
|
15
|
4
|
2
|
9
|
12
|
18
|
-6
|
14
A közgyűlés több, a klub jövőjét érintő döntést is meghozott. Felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét, hogy benyújtsa a 2026–2027-es bajnoki idényre vonatkozó licenckérelmet, és garantálták, hogy a klub továbbra is használhatja a városi stadiont.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az önkormányzat arra az esetre is kidolgozott forgatókönyvet, ha végül nem sikerülne megfelelő befektetőt találni. Amennyiben nem érkezik olyan tulajdonos, aki tőkével és aktív szerepvállalással segítené a klub működését, a város 2026-ban 125 millió forint támogatást biztosítana a működésre. A polgármester szerint ennél nagyobb összegre nem lesz szükség, mivel a futballklub gazdálkodásában az elmúlt években jelentős tartalékokat halmoztak fel.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.