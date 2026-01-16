Ez nem megy könnyen: még nincs meg a Vidi új tulajdonosa, kell még egy kör

Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt. A döntés megnyitja az utat további tárgyalások előtt hazai és külföldi befektetőkkel, miközben a város 2025 tavaszára új pályázat kiírását tervezi.

A székesfehérvári közgyűlés pénteki rendkívüli, zárt ülésén határozott úgy, hogy eredménytelennek minősíti a futballklub értékesítésére indított eljárást. Cser-Palkovics András, a város polgármestere az ülést követően hangsúlyozta: a döntés nem az érdeklődés hiányából fakadt, hanem tudatos, stratégiai megfontolás eredménye.

Elmondása szerint az eredeti pályázati határidőig két jelentkező nyújtott be ajánlatot a Fehérvár FC Kft. megvásárlására. Azóta azonban további hazai és külföldi befektetők is jelezték, hogy tárgyalnának a klub megszerzéséről. Az eljárás eredménytelennek nyilvánításával az önkormányzat nagyobb mozgásteret teremtett magának, hogy minden potenciális vevővel tárgyalóasztalhoz ülhessen.

A tervek szerint a tárgyalásokat követően 2025 tavaszán egyfordulós pályázati eljárást írnak ki a klub értékesítésére. A polgármester megerősítette: "van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról".

Magyarország Fehérvár FC Piaci érték: 3,16M € Edző: Pető Tamás Bajnokság: Merkantil Bank Liga Jelenlegi helyezés: #11 Merkantil Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. Kozármisleny SE 15 4 6 5 16 21 -5 18 11. Fehérvár FC 15 3 6 6 15 18 -3 15 12. BVSC Zugló 15 4 2 9 12 18 -6 14 Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

A közgyűlés több, a klub jövőjét érintő döntést is meghozott. Felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét, hogy benyújtsa a 2026–2027-es bajnoki idényre vonatkozó licenckérelmet, és garantálták, hogy a klub továbbra is használhatja a városi stadiont.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az önkormányzat arra az esetre is kidolgozott forgatókönyvet, ha végül nem sikerülne megfelelő befektetőt találni. Amennyiben nem érkezik olyan tulajdonos, aki tőkével és aktív szerepvállalással segítené a klub működését, a város 2026-ban 125 millió forint támogatást biztosítana a működésre. A polgármester szerint ennél nagyobb összegre nem lesz szükség, mivel a futballklub gazdálkodásában az elmúlt években jelentős tartalékokat halmoztak fel.