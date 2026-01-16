A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Beperli és ott is hagyja klubját az Eb-hős Csoboth Kevin: nem fizetnek neki a törökök
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A Nemzeti Sport információi szerint az ankarai egyesület két havi járandóságával tartozik a 19-szeres magyar válogatott támadónak. A játékos menedzsere, Filipovics Vladan elmondta: a fizetési felszólítás határideje lejárt, így ügyfelének jogában áll egyoldalúan szerződést bontani. Hozzátette, a Genclerbirligi vezetése már tudott a készülő bejelentésről, ezért jelentek meg korábban olyan hírek, hogy a klub nem számol a magyar futballistával.
A szerződésbontás után Csobothnak vissza kell térnie anyaegyesületéhez, a svájci St. Gallenhez, amely újra kölcsönadná őt.
A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a támadó ebben az idényben már két csapatban is pályára lépett, így a szabályok szerint nem igazolhat olyan bajnokságba, ahol ősszel kezdődött a szezon.
Filipovics közölte, hogy a rendkívüli körülményekre hivatkozva kérvényt nyújtanak be a FIFA-hoz, hogy játékosa egy harmadik klubnál is szerepelhessen.
A 25 éves szélső szeptemberben érkezett Törökországba, azóta azonban a klubnál már a harmadik vezetőedző és a második elnök van hivatalban, miközben a sportigazgató személye is többször változott. A Genclerbirligi jelenleg a bajnokság tabellájának 11. helyén áll, mindössze három ponttal a kiesőzóna előtt.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.