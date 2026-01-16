Beperli és ott is hagyja klubját az Eb-hős Csoboth Kevin: nem fizetnek neki a törökök

Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.

A Nemzeti Sport információi szerint az ankarai egyesület két havi járandóságával tartozik a 19-szeres magyar válogatott támadónak. A játékos menedzsere, Filipovics Vladan elmondta: a fizetési felszólítás határideje lejárt, így ügyfelének jogában áll egyoldalúan szerződést bontani. Hozzátette, a Genclerbirligi vezetése már tudott a készülő bejelentésről, ezért jelentek meg korábban olyan hírek, hogy a klub nem számol a magyar futballistával.

A szerződésbontás után Csobothnak vissza kell térnie anyaegyesületéhez, a svájci St. Gallenhez, amely újra kölcsönadná őt.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a támadó ebben az idényben már két csapatban is pályára lépett, így a szabályok szerint nem igazolhat olyan bajnokságba, ahol ősszel kezdődött a szezon.

Filipovics közölte, hogy a rendkívüli körülményekre hivatkozva kérvényt nyújtanak be a FIFA-hoz, hogy játékosa egy harmadik klubnál is szerepelhessen.

A 25 éves szélső szeptemberben érkezett Törökországba, azóta azonban a klubnál már a harmadik vezetőedző és a második elnök van hivatalban, miközben a sportigazgató személye is többször változott. A Genclerbirligi jelenleg a bajnokság tabellájának 11. helyén áll, mindössze három ponttal a kiesőzóna előtt.