Telki, 2025. március 17.Csoboth Kevin a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. március 17-én. A magyar csapat a Nemzetek Ligája-osztályozójának első mérkőzésén Törökország ellen játszik Isztambul
Sport

Beperli és ott is hagyja klubját az Eb-hős Csoboth Kevin: nem fizetnek neki a törökök

MTI
2026. január 16. 18:47

Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.

A Nemzeti Sport információi szerint az ankarai egyesület két havi járandóságával tartozik a 19-szeres magyar válogatott támadónak. A játékos menedzsere, Filipovics Vladan elmondta: a fizetési felszólítás határideje lejárt, így ügyfelének jogában áll egyoldalúan szerződést bontani. Hozzátette, a Genclerbirligi vezetése már tudott a készülő bejelentésről, ezért jelentek meg korábban olyan hírek, hogy a klub nem számol a magyar futballistával.

A szerződésbontás után Csobothnak vissza kell térnie anyaegyesületéhez, a svájci St. Gallenhez, amely újra kölcsönadná őt.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a támadó ebben az idényben már két csapatban is pályára lépett, így a szabályok szerint nem igazolhat olyan bajnokságba, ahol ősszel kezdődött a szezon.

Filipovics közölte, hogy a rendkívüli körülményekre hivatkozva kérvényt nyújtanak be a FIFA-hoz, hogy játékosa egy harmadik klubnál is szerepelhessen.

Csoboth Kevin
Csapata: Genclerbirligi
Posztja: támadó
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 0,80M €
Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

A 25 éves szélső szeptemberben érkezett Törökországba, azóta azonban a klubnál már a harmadik vezetőedző és a második elnök van hivatalban, miközben a sportigazgató személye is többször változott. A Genclerbirligi jelenleg a bajnokság tabellájának 11. helyén áll, mindössze három ponttal a kiesőzóna előtt.
Címlapkép: Getty Images
#törökország #foci #sport #szerződés #labdarúgás #magyar válogatott #FIFA #magyar foci #átigazolás #átigazolási hírek #csoboth kevin #sportbotrány

