Lecsaptak a kalózok Nagy-Britanniában: milliárdokat bukik a Premier League, nem látszik a megoldás

Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt, miközben szorosan összefonódott az engedély nélküli online szerencsejátékkal - írta a The Guardian.

A Campaign for Fairer Gambling (CFG) legfrissebb jelentése szerint az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában az elmúlt három évben több mint a kétszeresére nőtt, és elérte a 3,6 milliárdot. A tanulmány jól szemlélteti, mekkora kihívást jelent a kalózkodás visszaszorítása a műsorszolgáltatók és a sportligák számára.

A jelentés rámutat, hogy az illegális streaming szorosan összekapcsolódik az engedély nélküli szerencsejátékkal. A kalózközvetítések 89 százalékában feketepiaci fogadóirodák hirdetései jelennek meg. Az illegális fogadási piac robbanásszerűen bővül: az engedély nélkül működő szolgáltatók bevétele 2025 első felében elérte a 379 millió fontot, ami a 8,2 milliárd fontos brit online szerencsejáték-piac 9 százalékának felel meg. Ez hatalmas ugrás a 2022-es 2 százalékos piaci részesedéshez képest.

A Yield Sec piackutató platform adatai szerint az illegális közvetítések száma 2022 és 2024 között 1,8 milliárdról 3,6 milliárdra emelkedett. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban, amely lényegesen nagyobb piac, 4,2 milliárd illegális streamet azonosítottak. Így az Egyesült Királyságban az egy főre jutó illegális sportközvetítések elterjedtsége mintegy négyszerese az amerikai szintnek.

A jelentés szerint a sportesemények illegális streamelését tudatosan használják az engedély nélküli szerencsejáték népszerűsítésére. A módszert eredetileg olyan nagy veszteségeket elszenvedő fogadók, illetve a szabályozott iparágból kizárt, sérülékeny játékosok megcélzására fejlesztették ki, akiket a legkönnyebb eltéríteni a legális csatornáktól.

Az engedély nélküli szerencsejáték messze a legnagyobb és legelterjedtebb "médiapartner" a sportesemények illegális közvetítésének bűnözői üzletágában

– mondta Ismail Vali, a Yield Sec alapítója. Hozzátette: úgy tűnik, az illegális szerencsejáték fókusza a kiskorúakról és az önkizárt játékosokról egyre inkább a szélesebb, mainstream közönség felé tolódik, mégpedig az illegális streaming kapuján keresztül.

Rachel Reeves pénzügyminiszter a tavalyi költségvetésben 26 millió fontot különített el a Gambling Commission számára a feketepiaci szereplőkkel szembeni fellépésre. A CFG szerint azonban a szabályozó továbbra is alábecsüli a probléma valós mértékét. Az iparági szereplők közül sokan attól tartanak, hogy az áprilisban életbe lépő adóváltozások – különösen az online szerencsejátékot terhelő adókulcs 21-ről 40 százalékra emelése – tovább erősíthetik az engedély nélküli szolgáltatók versenyelőnyét.

"Nagy-Britannia könnyű prédává válik" – jelentette ki Derek Webb, a CFG alapítója és finanszírozója. "Hagytuk, hogy a szervezett bűnözés megfertőzze a sport globális puha hatalmát."

A Premier League, az ország legértékesebb sportversenye világszerte összesen mintegy 12 milliárd font értékű televíziós közvetítési szerződéssel rendelkezik, és számos klubnak van jövedelmező partnersége engedélyezett fogadócégekkel. Így a kalózkodás a közvetítési jogok és a szponzorációs bevételek oldaláról is jelentős károkat okoz. A 2024–2025-ös szezonban a liga kalózellenes egysége több mint 230 ezer élő közvetítést távolított el a közösségimédia-platformokról, és több mint 430 ezer jogsértő linket töröltetett a Google találatai közül. A CFG jelentése szerint mindez még így is csak a probléma valódi méreteinek felszínét kaparja.