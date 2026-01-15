Lecsaptak a kalózok Nagy-Britanniában: milliárdokat bukik a Premier League, nem látszik a megoldás

Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt, miközben szorosan összefonódott az engedély nélküli online szerencsejátékkal - írta a The Guardian.
A Campaign for Fairer Gambling (CFG) legfrissebb jelentése szerint az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában az elmúlt három évben több mint a kétszeresére nőtt, és elérte a 3,6 milliárdot. A tanulmány jól szemlélteti, mekkora kihívást jelent a kalózkodás visszaszorítása a műsorszolgáltatók és a sportligák számára.
A jelentés rámutat, hogy az illegális streaming szorosan összekapcsolódik az engedély nélküli szerencsejátékkal. A kalózközvetítések 89 százalékában feketepiaci fogadóirodák hirdetései jelennek meg. Az illegális fogadási piac robbanásszerűen bővül: az engedély nélkül működő szolgáltatók bevétele 2025 első felében elérte a 379 millió fontot, ami a 8,2 milliárd fontos brit online szerencsejáték-piac 9 százalékának felel meg. Ez hatalmas ugrás a 2022-es 2 százalékos piaci részesedéshez képest.
A Yield Sec piackutató platform adatai szerint az illegális közvetítések száma 2022 és 2024 között 1,8 milliárdról 3,6 milliárdra emelkedett. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban, amely lényegesen nagyobb piac, 4,2 milliárd illegális streamet azonosítottak. Így az Egyesült Királyságban az egy főre jutó illegális sportközvetítések elterjedtsége mintegy négyszerese az amerikai szintnek.
A jelentés szerint a sportesemények illegális streamelését tudatosan használják az engedély nélküli szerencsejáték népszerűsítésére. A módszert eredetileg olyan nagy veszteségeket elszenvedő fogadók, illetve a szabályozott iparágból kizárt, sérülékeny játékosok megcélzására fejlesztették ki, akiket a legkönnyebb eltéríteni a legális csatornáktól.
Az engedély nélküli szerencsejáték messze a legnagyobb és legelterjedtebb "médiapartner" a sportesemények illegális közvetítésének bűnözői üzletágában
– mondta Ismail Vali, a Yield Sec alapítója. Hozzátette: úgy tűnik, az illegális szerencsejáték fókusza a kiskorúakról és az önkizárt játékosokról egyre inkább a szélesebb, mainstream közönség felé tolódik, mégpedig az illegális streaming kapuján keresztül.
Rachel Reeves pénzügyminiszter a tavalyi költségvetésben 26 millió fontot különített el a Gambling Commission számára a feketepiaci szereplőkkel szembeni fellépésre. A CFG szerint azonban a szabályozó továbbra is alábecsüli a probléma valós mértékét. Az iparági szereplők közül sokan attól tartanak, hogy az áprilisban életbe lépő adóváltozások – különösen az online szerencsejátékot terhelő adókulcs 21-ről 40 százalékra emelése – tovább erősíthetik az engedély nélküli szolgáltatók versenyelőnyét.
"Nagy-Britannia könnyű prédává válik" – jelentette ki Derek Webb, a CFG alapítója és finanszírozója. "Hagytuk, hogy a szervezett bűnözés megfertőzze a sport globális puha hatalmát."
A Premier League, az ország legértékesebb sportversenye világszerte összesen mintegy 12 milliárd font értékű televíziós közvetítési szerződéssel rendelkezik, és számos klubnak van jövedelmező partnersége engedélyezett fogadócégekkel. Így a kalózkodás a közvetítési jogok és a szponzorációs bevételek oldaláról is jelentős károkat okoz. A 2024–2025-ös szezonban a liga kalózellenes egysége több mint 230 ezer élő közvetítést távolított el a közösségimédia-platformokról, és több mint 430 ezer jogsértő linket töröltetett a Google találatai közül. A CFG jelentése szerint mindez még így is csak a probléma valódi méreteinek felszínét kaparja.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.