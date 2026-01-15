Családon belüli erőszak miatt keresik a bokszvilágbajnokot: ebből vajon hogy mászik ki?

Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával - tudósított a BBC.

A 31 éves amerikai bokszoló ellen jogellenes fogvatartás, testi sértés és emberrablás kísérlete miatt indult eljárás egy októberi incidenssel összefüggésben. A hatóságok szerdai sajtótájékoztatójukon közölték, hogy az amerikai marsallok munkacsoportjával együttműködve keresik Davist.

A nyomozás eddigi megállapításai szerint Davis erőszakkal próbálta visszatartani, majd akarata ellenére elvinni az áldozatot. A rendőrség tájékoztatása szerint a bokszoló egyik kezével a nő haját, a másikkal a torkát ragadta meg. Az áldozat elmondása alapján körülbelül öt hónapig álltak párkapcsolatban, és vallomásának kulcsfontosságú elemeit biztonsági kamerafelvételek is alátámasztják.

Az elfogatóparancs kiadását megelőzően Davis volt barátnője, Courtney Rossel októberben polgári pert indított a sportoló ellen. A nő testi sértés, jogellenes fogvatartás, emberrablás és szándékos lelki gyötrelem okozása miatt 50 ezer dollárt meghaladó kártérítést követel, és esküdtszéki tárgyalást kért. A per benyújtását követően Davist visszaléptették a Jake Paul youtuber-bokszoló elleni, november 14-re tervezett miami mérkőzésről.

Nem ez az első alkalom, hogy a világbajnok hasonló ügybe keveredik. Mindössze fél éve ejtették egy másik volt barátnője által kezdeményezett családon belüli erőszakos eljárást, korábban pedig 2020 februárjában és 2022 decemberében is letartóztatták hasonló vádak miatt. Davis 2023-ban 44 napot töltött börtönben, miután megszegte házi őrizetének feltételeit; ezt a büntetést egy 2020-as, baltimore-i cserbenhagyásos gázolás miatt szabták ki rá.