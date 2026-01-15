Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Családon belüli erőszak miatt keresik a bokszvilágbajnokot: ebből vajon hogy mászik ki?
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával - tudósított a BBC.
A 31 éves amerikai bokszoló ellen jogellenes fogvatartás, testi sértés és emberrablás kísérlete miatt indult eljárás egy októberi incidenssel összefüggésben. A hatóságok szerdai sajtótájékoztatójukon közölték, hogy az amerikai marsallok munkacsoportjával együttműködve keresik Davist.
A nyomozás eddigi megállapításai szerint Davis erőszakkal próbálta visszatartani, majd akarata ellenére elvinni az áldozatot. A rendőrség tájékoztatása szerint a bokszoló egyik kezével a nő haját, a másikkal a torkát ragadta meg. Az áldozat elmondása alapján körülbelül öt hónapig álltak párkapcsolatban, és vallomásának kulcsfontosságú elemeit biztonsági kamerafelvételek is alátámasztják.
Az elfogatóparancs kiadását megelőzően Davis volt barátnője, Courtney Rossel októberben polgári pert indított a sportoló ellen. A nő testi sértés, jogellenes fogvatartás, emberrablás és szándékos lelki gyötrelem okozása miatt 50 ezer dollárt meghaladó kártérítést követel, és esküdtszéki tárgyalást kért. A per benyújtását követően Davist visszaléptették a Jake Paul youtuber-bokszoló elleni, november 14-re tervezett miami mérkőzésről.
Nem ez az első alkalom, hogy a világbajnok hasonló ügybe keveredik. Mindössze fél éve ejtették egy másik volt barátnője által kezdeményezett családon belüli erőszakos eljárást, korábban pedig 2020 februárjában és 2022 decemberében is letartóztatták hasonló vádak miatt. Davis 2023-ban 44 napot töltött börtönben, miután megszegte házi őrizetének feltételeit; ezt a büntetést egy 2020-as, baltimore-i cserbenhagyásos gázolás miatt szabták ki rá.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.