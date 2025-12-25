2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
Két teniszütő és két labda együtt fekszik a salakpálya felületén. Közelkép, tenisz
Sport

Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába

Pénzcentrum
2025. december 25. 13:47

Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya súlyos autóbalesetet szenvedett Szadán, amikor egy ittas sofőr frontálisan nekiütközött járművének.

A Magyar Tenisz Szövetség közleménye szerint Bardóczky szerda este szabályosan közlekedett saját sávjában, amikor egy szemből érkező autó kivédhetetlenül nekiütközött. A szakember ugyan saját lábán tudott kiszállni járművéből, de nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és várhatóan még napokig kórházi kezelésre szorul.

A Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-bejegyzésben számolt be a balesetről, amelyben megerősítették, hogy a karambol okozója ittas állapotban vezetett. A vétkes sofőr beszorult járművébe, a gödöllői hivatásos tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.

A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra az Egyesült Államok ellen Tatabányán. Bardóczky korábban az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a magyar csapat komolyan veszi a kihívást, és bízik játékosai képességeiben.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #tűzoltók #ittas vezetés #sport #sérülés #tenisz #autóbaleset #veresegyház #bardóczky kornél

