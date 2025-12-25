Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába

Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya súlyos autóbalesetet szenvedett Szadán, amikor egy ittas sofőr frontálisan nekiütközött járművének.

A Magyar Tenisz Szövetség közleménye szerint Bardóczky szerda este szabályosan közlekedett saját sávjában, amikor egy szemből érkező autó kivédhetetlenül nekiütközött. A szakember ugyan saját lábán tudott kiszállni járművéből, de nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és várhatóan még napokig kórházi kezelésre szorul.

A Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-bejegyzésben számolt be a balesetről, amelyben megerősítették, hogy a karambol okozója ittas állapotban vezetett. A vétkes sofőr beszorult járművébe, a gödöllői hivatásos tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.

A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra az Egyesült Államok ellen Tatabányán. Bardóczky korábban az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a magyar csapat komolyan veszi a kihívást, és bízik játékosai képességeiben.