Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába
Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya súlyos autóbalesetet szenvedett Szadán, amikor egy ittas sofőr frontálisan nekiütközött járművének.
A Magyar Tenisz Szövetség közleménye szerint Bardóczky szerda este szabályosan közlekedett saját sávjában, amikor egy szemből érkező autó kivédhetetlenül nekiütközött. A szakember ugyan saját lábán tudott kiszállni járművéből, de nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és várhatóan még napokig kórházi kezelésre szorul.
A Veresegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-bejegyzésben számolt be a balesetről, amelyben megerősítették, hogy a karambol okozója ittas állapotban vezetett. A vétkes sofőr beszorult járművébe, a gödöllői hivatásos tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra az Egyesült Államok ellen Tatabányán. Bardóczky korábban az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a magyar csapat komolyan veszi a kihívást, és bízik játékosai képességeiben.
Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.
Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során - az is kiderült, miért nem lehet barátnője.
Lawrence Stroll szerint csapatának türelmesnek kell lennie a Hondával, aki új motorpartner lesz
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az olasz hatóságokra, hogy felgyorsítsák a februári téli olimpia előkészületeit.
Az angol krikett-válogatott vizsgálatot indít a játékosok túlzott alkoholfogyasztásáról szóló hírek miatt.
Mondo Duplantis, a rúdugrás királya 2025-ben tökéletes szezont zárt, ő maga sem lehetne elégedettebb a teljesítményével.
A Kansas City Chiefs 2031-től egy új, 3 milliárd dolláros, fedett stadionba költözik Kansas államban - az állam vezetése is beszáll.
A brazil futballsztár, Neymar újabb térdműtéten esett át, így legalább egy hónapig nem léphet pályára.
Szélesi Zoltán veszi át az Újpest labdarúgócsapatának irányítását. Az egykori jobbhátvéd mellett német szakember is érkezik a lila-fehér klubhoz.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.
LeBron James szokatlan őszinteséggel beszélt rekordot jelentő huszadik karácsonyi mérkőzése előtt, ami újra felerősítette a visszavonulásáról szóló találgatásokat.
A török labdarúgást megrázó fogadási botrányra ugyanolyan erélyes választ kell adni, mint amilyet az olasz Calciopoli-ügy idején láthattunk. - véli egy török csapat másodedzője.
A West Ham United női labdarúgócsapata Rita Guarinót nevezte ki vezetőedzőnek Rehanne Skinner menesztése után.
A korai jelek arra utalnak, hogy Isak hosszabb időre kidőlhet, ami azonnal felerősítette a klubon belüli egyeztetéseket a januári igazolásokról.
A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna
A Nemzetközi Tenisz Integritás Ügynökség (ITIA) tizenkét éves eltiltással sújtotta Pan Zsen-lung kínai teniszezőt.
DK Metcalf vélhetően súlyos büntetést kap majd tettéért, csapatát pedig nehéz helyzete hozná ezzel.
