Keményen odaszólt honfitársának a Bayern legendája: szerinte ezt nagyon elrontotta a liverpooli

Thomas Müller, a Bayern München legendája szerint Florian Wirtz rossz döntést hozott, amikor a bajor klub helyett az angol Liverpoolt választotta nyári átigazolásakor.

A 131-szeres német válogatott Thomas Müller a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában fejtette ki véleményét arról, hogy honfitársának, a 22 éves Florian Wirtznek sportszakmai szempontból kedvezőbb lett volna, ha a Bayern Münchent választja új klubjának a Liverpool helyett. A 36 éves támadó meggyőződése, hogy egy müncheni átigazolás összességében jobb döntés lett volna Wirtz karrierje szempontjából.

Müller szerint az alkalmazkodási folyamat is zökkenőmentesebben alakult volna, ha Wirtz Németországban marad.

Könnyebben tudott volna alkalmazkodni a megváltozott környezethez, mivel ugyanabban a ligában marad

– fogalmazott a veterán futballista, utalva arra, hogy Wirtz a Bundesligában szereplő Bayer Leverkusenből igazolt Angliába.

A 2008 és 2025 között a Bayern München mezét viselő támadó ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a bajor klubnál játszó német válogatott labdarúgóknak számítaniuk kell a fokozott sajtóérdeklődésre, különösen akkor, ha az együttes teljesítménye elmarad a várakozásoktól. "Ott ez mindennapos esemény" – mondta Müller a médianyomásról.

A 37-szeres német válogatott Florian Wirtz eddigi liverpooli szereplése vegyes képet mutat: a középpályás rendszeresen lehetőséget kap, a nyári klubváltás óta 16 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ám még nem szerzett gólt. Az angol élvonalban új csapatában Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin társaságában igyekszik megtalálni a helyét.