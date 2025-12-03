2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
4 °C Budapest
Teniszstadion a lelátón ülő tömeggel.
Sport

Új módszerrel megy neki 2026-nak a női tenisz csillaga: megszólalt arról, hogy csinálja

Pénzcentrum
2025. december 3. 12:19

Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia - tudósított a BBC.

A brit teniszező jelenleg Barcelona-ban tartózkodik, ahol Francisco Roig edzővel kezdte meg egyhónapos felkészülését. Az elmúlt hetekben elsősorban kondicionáló edzéseket végzett Londonban, miközben jobb lábának enyhe csontzúzódásából lábadozott, ami miatt két amerikai bemutató mérkőzést is le kellett mondania.

A 2021-es US Open bajnoka idén először teljesített 50 mérkőzést egy szezonban, és most izgatottan várja, mit tud hozzáadni játékához új edzője. "Azt szeretné, hogy sokkal inkább egy jobb Emma Raducanut és egy jobb alapszintet építsek ki" - nyilatkozta a 23 éves, a világranglistán jelenleg 29. játékos.

"Korábban mindig taktikusabb voltam, az ellenfelek gyengeségeinek kihasználására koncentráltam, és próbáltam nagyon ravasz lenni. Ez működik is, de az ideális az lenne, ha nem kellene túl sokat gondolkodnom az ellenfelekről - egyszerűen csak végrehajthatnám a saját játékomat, tudva, hogy nyerhetek."

Roig nem feltétlenül Raducanu fiziológiai képességeinek megváltoztatásával, hanem jobb technika, időzítés és mozgás kialakításával szeretne magasabb minőséget elérni. "A játék nagyobb mértékű irányítása az egyik célom, hogy ne kelljen annyit futnom" - tette hozzá a teniszező.

Raducanu a 2026-os szezont a januári Perth-i United Cup csapatversenyen kezdi. Edzője, Roig korábban Rafael Nadal csapatának tagja volt, és mind a 22 Grand Slam-győzelmében közreműködött.

A csapathoz új tagként csatlakozott Emma Stewart fizioterápiás szakember, aki Raducanu erőnléti programját is irányítja majd. Stewart korábban a Női Tenisz Szövetségnél dolgozott, majd a Brit Evezős Szövetségnél szerzett tapasztalatot.

"Madridban dolgoztam vele 2022-ben, és akkor nagyon sokat segített a hátammal" - mondta Raducanu. "Az evezésben sok csípő- és hátproblémával találkozni, nekem pedig közismerten sok gondom volt a hátammal. Ő tudja, hogyan kell kezelni, és bizonyos fellángolásokban is segített már."

Raducanu nagy önbizalmat merített abból, hogy 2025-ben kilenc hónap alatt 22 tornán tudott részt venni. Bár az év utolsó két tervezett versenyét betegség és lábproblémák miatt kihagyta, úgy érzi, bebizonyította magának, hogy fizikailag és mentálisan is megbirkózik egy ilyen menetrenddel.

A teniszező a teniszszezon hosszával kapcsolatban is sajátos véleményt fogalmazott meg. Bár elismeri, hogy "kihívást" jelent, a sport anyagi előnyeire gondolva úgy véli, nem jó példa, ha a top játékosok "panaszkodnak a versenynaptárra".

"Nem minden glamour" - tette hozzá. "Vannak időszakok, amikor nehéz, és mentálisan, fizikailag kimerülünk, minden fáj. De ugyanakkor mit tehetünk? Ez a munkánk. Ha nem panaszkodunk, jobb példát mutatunk azoknak, akiket be akarunk vonzani a teniszbe. Ha a fiatalok azt látják, hogy a top játékosok panaszkodnak a versenynaptárra, az nem feltétlenül inspiráló."
Címlapkép: Getty Images
