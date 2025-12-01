2025. december 1. hétfő Elza
Sport

Komoly betegsége van az MMA egyik királyának: erre rámegy az egész karrierje?

Pénzcentrum
2025. december 1. 19:43

Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye - számolt be a BBC.

A brit nehézsúlyú bajnok mindkét szemében "jelentős traumás kétoldali Brown-szindrómát" diagnosztizáltak, és több mint egy hónappal az Abu-Dzabiban október 25-én rendezett mérkőzés után még mindig nem kapott engedélyt a visszatérésre.

A problémát Ciryl Gane francia ellenfél véletlen szemszúrása okozta, amikor az első menet vége felé ütést kísérelt meg. Aspinall nem tudta folytatni a küzdelmet, így megtarthatta övét, miután a mérkőzést érvénytelenítették.

Az orvosi jelentés szerint a 32 éves sportoló továbbra is "tartós" kettős látástól szenved. A Brown-szindróma egy olyan állapot, amelyben a szem nem tud felfelé mozogni, különösen befelé nézéskor. Aspinallnál emellett csökkent szemmozgást, látásfunkciót és jelentős látótérkiesést is megállapítottak.

A brit bajnok a közösségi médiában elismerte, hogy műtétre is szüksége lehet. "Meg kell néznünk, hogyan alakul a következő hetekben. Nyilvánvalóan ez a szakembereken múlik, de jelenleg nem edzek az edzőteremben. MMA szempontból most semmit sem csinálok, csak követem az orvos utasításait" – nyilatkozta.

A szakorvosi kezelés folyamatban van, és Aspinall "még nem kapott orvosi engedélyt harci tevékenységre". Az orvosi jelentés szerint "a klinikai előrehaladástól függően célzott szemkörnyéki szteroid injekciókra vagy sebészeti beavatkozásra lehet szükség a tartós mozgáskorlátozottság kezelésére, ha a tünetek nem enyhülnek".

Aspinall megjegyezte, hogy Gane nem kereste őt a mérkőzés óta, és hozzátette: "Nyilvánvalóan nagyon szeretnék visszatérni és elintézni ezt a fickót. De 100%-osan rendben kell lennem. Tehát amikor a szemem készen áll, akkor fogom megtenni."

Az UFC kesztyűi ujjatlanok, és bár a szervezet 2024 júniusában újratervezett kesztyűket vezetett be a szemszúrások, vágások és kézsérülések csökkentése érdekében, 2024 novemberében visszatértek az eredeti stílushoz, amely 1997 óta nem esett át jelentős átalakításon.
Címlapkép: Getty Images
#orvosi ellátás #sport #betegség #műtét #sérülés #boksz #mma #harcművészet #UFC

