Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Nem tűr tovább az UEFA: lecsaptak az Atletire, szurkolói miatt fizet durva összeget a klub

MTI
2025. november 28. 12:18

Rasszista szurkolói miatt 30 ezer eurós (11,5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.

Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyet az éllovas és a mezőnyben egyedüliként veretlen angol gárda nyert meg 4-0-ra - a spanyol klub szimpatizánsai rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

További 10 ezer eurót kell fizetni azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára. Egy évre felfüggesztett mellékbüntetésként az Atlético szurkolói egy idegenbeli BL-találkozóra nem utazhatnak el.

UEFA Bajnokok Ligája 3. forduló
Arsenal
4
0
Atletico Madrid
Félidő: 0-0
2025. október 21. kedd 21:00
|
Emirates Stadium, London
Hazai gólszerzők
57' Gabriel Magalhães, 64' Gabriel Martinelli, 67' Viktor Gyökeres, 70' Viktor Gyökeres
Vendég gólszerzők
52
Labdabirtoklási arány
48
106
Támadások
65
54
Veszélyes támadások
31
8
Kaput eltaláló lövések
1
10
Kaput elkerülő lövések
11
3
Szögletek
4
1
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.28.
Címlapkép: Getty Images
