A Leeds United vezetősége egyre inkább fontolgatja Daniel Farke menedzser leváltását, ugyanis a csapat a Premier League kiesőzónájában áll.
Nem tűr tovább az UEFA: lecsaptak az Atletire, szurkolói miatt fizet durva összeget a klub
Rasszista szurkolói miatt 30 ezer eurós (11,5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.
Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyet az éllovas és a mezőnyben egyedüliként veretlen angol gárda nyert meg 4-0-ra - a spanyol klub szimpatizánsai rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek.
További 10 ezer eurót kell fizetni azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára. Egy évre felfüggesztett mellékbüntetésként az Atlético szurkolói egy idegenbeli BL-találkozóra nem utazhatnak el.
Geraint Thomas, a korábbi Tour de France és olimpiai bajnok kerékpáros az Ineos Grenadiers csapat versenyzési igazgatója lett visszavonulását követően.
Nem védheti meg címét szuperóriás-műlesiklásban Lara Gut-Behrami a februári milánói-cortinai olimpián.
Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt
A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen; állításuk szerint erőszakosak voltak a szurkolóikkal.
Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,3% eséllyel nyeri meg a bajnokságot.
Egy norvég labdarúgó doppingvétség nélkül került bajba, miután műfüves pálya gumiőrleményéből került tiltott anyag a szervezetébe.
Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz.
A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában.
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után.
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal.
Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?
A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban.
A brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
