Nem tűr tovább az UEFA: lecsaptak az Atletire, szurkolói miatt fizet durva összeget a klub

Rasszista szurkolói miatt 30 ezer eurós (11,5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.

Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyet az éllovas és a mezőnyben egyedüliként veretlen angol gárda nyert meg 4-0-ra - a spanyol klub szimpatizánsai rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek.

További 10 ezer eurót kell fizetni azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára. Egy évre felfüggesztett mellékbüntetésként az Atlético szurkolói egy idegenbeli BL-találkozóra nem utazhatnak el.