A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Még egy ország beszáll a 2040-es olimpiarendezési harcba: sose lesz már Budapesten?
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
Amint azt az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal jelezte, Jakub Rutnicki sportminiszter bejelentette, hogy a kormány - a fővárossal az élen - beindította azokat a munkákat, amelyek a jelentkezéshez szükségesek a "lengyel sportfejlesztési stratégia 2040" program részeként. A pályázat hivatalos benyújtásáról szóló döntés az ország legjelentősebb sportvonatkozású lépése az Ukrajnával közösen megrendezett 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság óta.
A bejelentésre a kormány, a helyi önkormányzatok és a sportszövetségek képviselőivel közösen került sor. Rutnicki mellett Rafal Trzaskowski főpolgármester, Maja Wloszczowska kétszeres olimpiai ezüstérmes korábbi hegyikerékpáros, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lengyel tagja, Piotr Borys sportminiszter-helyettes, valamint a gyaloglóként négyszeres olimpiai bajnok Robert Korzeniowski is megjelent. A stratégia nemcsak a világ legnagyobb sporteseményének megpályázásáról, illetve megrendezéséről szól, hanem Lengyelország sportrendszerének a következő két évtizedre vonatkozó átalakításáról is.
Rutnicki hangsúlyozta, hogy az olimpiát nem szabad elszigetelt célnak tekinteni, hanem egy mélyreható változás csúcspontjának, amelynek célja a sportaktivitás javítása, a tömegsport erősítése és az infrastruktúra fejlesztése. Bár a 2040-es olimpiai pályázatot Varsó vezetné, a terv egy decentralizált struktúrát irányoz elő, amelyet a tavalyi párizsi játékok modellje ihletett.
A sportminiszter-helyettes kifejtette, hogy több város is szervezőként működne közre, például Gdansk, Poznan, Rzeszów, Wroclaw és Krakkó azon regionális központok közé tartozik, amelyek versenyeknek vagy edzőbázisoknak adhatnak otthont. Ez által a projekt előnyei az ország különböző részeire is eljutnának.
A hivatalos dokumentumok alapján a program mintegy 24 milliárd dolláros beruházást foglal magában a létesítmények korszerűsítésére, 1500 új edző alkalmazására és egy négyéves sportszövetségi finanszírozási rendszer bevezetésére. A cél, hogy az ország sportolói versenyképesebbek legyenek, hiszen a 2024-es párizsi olimpián a küldöttség csupán egyetlen egy aranyérmet szerzett, 42. lett az éremtáblázaton - 1956 óta ez volt a legrosszabb helyezése.
Donald Tusk miniszterelnök támogatja a kezdeményezést, kijelentve, hogy az olimpia megrendezése "reális cél", emlékeztetve arra, hogy Lengyelország már bizonyította képességét a nagy nemzetközi események lebonyolítására például a 2012-es labdarúgó Eb-vel. A kormányfő számára az új ambíció összhangban van a lengyel sport modernizálásának és a nemzetközi versenyeken betöltött kiemelkedőbb szerep visszaszerzésének igényével.
