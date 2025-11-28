2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lengyel szurkoló zászlóval, kiabálás, sport, foci
Sport

Még egy ország beszáll a 2040-es olimpiarendezési harcba: sose lesz már Budapesten?

MTI
2025. november 28. 16:47

Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.

Amint azt az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal jelezte, Jakub Rutnicki sportminiszter bejelentette, hogy a kormány - a fővárossal az élen - beindította azokat a munkákat, amelyek a jelentkezéshez szükségesek a "lengyel sportfejlesztési stratégia 2040" program részeként. A pályázat hivatalos benyújtásáról szóló döntés az ország legjelentősebb sportvonatkozású lépése az Ukrajnával közösen megrendezett 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság óta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentésre a kormány, a helyi önkormányzatok és a sportszövetségek képviselőivel közösen került sor. Rutnicki mellett Rafal Trzaskowski főpolgármester, Maja Wloszczowska kétszeres olimpiai ezüstérmes korábbi hegyikerékpáros, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lengyel tagja, Piotr Borys sportminiszter-helyettes, valamint a gyaloglóként négyszeres olimpiai bajnok Robert Korzeniowski is megjelent. A stratégia nemcsak a világ legnagyobb sporteseményének megpályázásáról, illetve megrendezéséről szól, hanem Lengyelország sportrendszerének a következő két évtizedre vonatkozó átalakításáról is.

Rutnicki hangsúlyozta, hogy az olimpiát nem szabad elszigetelt célnak tekinteni, hanem egy mélyreható változás csúcspontjának, amelynek célja a sportaktivitás javítása, a tömegsport erősítése és az infrastruktúra fejlesztése. Bár a 2040-es olimpiai pályázatot Varsó vezetné, a terv egy decentralizált struktúrát irányoz elő, amelyet a tavalyi párizsi játékok modellje ihletett.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A sportminiszter-helyettes kifejtette, hogy több város is szervezőként működne közre, például Gdansk, Poznan, Rzeszów, Wroclaw és Krakkó azon regionális központok közé tartozik, amelyek versenyeknek vagy edzőbázisoknak adhatnak otthont. Ez által a projekt előnyei az ország különböző részeire is eljutnának.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hivatalos dokumentumok alapján a program mintegy 24 milliárd dolláros beruházást foglal magában a létesítmények korszerűsítésére, 1500 új edző alkalmazására és egy négyéves sportszövetségi finanszírozási rendszer bevezetésére. A cél, hogy az ország sportolói versenyképesebbek legyenek, hiszen a 2024-es párizsi olimpián a küldöttség csupán egyetlen egy aranyérmet szerzett, 42. lett az éremtáblázaton - 1956 óta ez volt a legrosszabb helyezése.

Donald Tusk miniszterelnök támogatja a kezdeményezést, kijelentve, hogy az olimpia megrendezése "reális cél", emlékeztetve arra, hogy Lengyelország már bizonyította képességét a nagy nemzetközi események lebonyolítására például a 2012-es labdarúgó Eb-vel. A kormányfő számára az új ambíció összhangban van a lengyel sport modernizálásának és a nemzetközi versenyeken betöltött kiemelkedőbb szerep visszaszerzésének igényével.

Nemrég a Pénzcentrum interjút közölt Gyulay Zsolt MOB-elnökkel, melyben szóba került, hogy a 2040-es budapesti olimpiarendezésről már többször is beszéltek a főváros és a MOB részéről. Ezt az interjút ide kattintva olvashatod el újra: 

Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
EZ IS ÉRDEKELHET
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #Budapest #beruházás #sport #nemzetközi #infrastruktúra #lengyelország #sportgazdaság #olimpiarendezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:47
16:33
16:24
16:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
2025. november 28.
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
6 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
3 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
5 napja
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
7 napja
Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 16:04
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 13:46
A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával
Agrárszektor  |  2025. november 28. 16:26
Egyre több ilyen hús van Európában: meglepő, honnan jön a java