A bakonyi síelők már napok óta készültek a jubileumi szezon indulására, ám csütörtök este jött a hidegzuhany: a Síaréna Vibe Park mégsem tudja megnyitni pénteken...
Közel lehet új szerződéséhez a Real Madrid szupersztárja: hogy győzték meg Viníciust?
Vinicius Jr. közel áll a szerződéshosszabbításhoz a Real Madriddal, miután elfogadta, hogy alacsonyabb fizetést kap, mint amit eredetileg kért. A brazil támadó jelenlegi szerződése 2027. június 30-án jár le - írja a Mundo Deportivo.
A Real Madrid és Vinicius Junior között jelentős előrelépés történt a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat illetően. A brazil játékos elfogadta, hogy mérsékli eredeti bérigényét, amelyben Kylian Mbappéval azonos vagy annál magasabb fizetést szeretett volna kapni.
A hírek szerint Vinicius és Xabi Alonso vezetőedző között is rendeződött a viszony. A két fél között feszültség alakult ki a legutóbbi El Clásico során, amikor a brazil játékos látványosan nehezményezte lecserélését. Bár nyilvános közleményében nem említette az edzőt, a lap információi szerint személyesen bocsánatot kért tőle és csapattársaitól is.
Vinicius jelenleg 15 millió eurót keres szezonként, míg Mbappé nettó 15 millió eurós alapfizetése mellett évi 8 millió eurós aláírási bónuszt is kap 2029-ig, ami összesen 46 millió eurót jelent - ezek bruttó összegek.
A klub és a játékos célja, hogy a következő hónapokban véglegesítsék az új megállapodást. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, Vinicius 2027. január 1-től szabadon tárgyalhat más klubokkal, hat hónappal jelenlegi szerződésének lejárta előtt.
Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,3% eséllyel nyeri meg a bajnokságot.
Egy norvég labdarúgó doppingvétség nélkül került bajba, miután műfüves pálya gumiőrleményéből került tiltott anyag a szervezetébe.
Adrian Newey, a Forma 1 történetének egyik legkiválóbb mérnöke a következő szezontól az Aston Martin csapatfőnöke lesz.
A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában.
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után.
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal.
Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?
A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban.
A brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
