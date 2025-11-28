Közel lehet új szerződéséhez a Real Madrid szupersztárja: hogy győzték meg Viníciust?

Vinicius Jr. közel áll a szerződéshosszabbításhoz a Real Madriddal, miután elfogadta, hogy alacsonyabb fizetést kap, mint amit eredetileg kért. A brazil támadó jelenlegi szerződése 2027. június 30-án jár le - írja a Mundo Deportivo.

A Real Madrid és Vinicius Junior között jelentős előrelépés történt a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat illetően. A brazil játékos elfogadta, hogy mérsékli eredeti bérigényét, amelyben Kylian Mbappéval azonos vagy annál magasabb fizetést szeretett volna kapni.

A hírek szerint Vinicius és Xabi Alonso vezetőedző között is rendeződött a viszony. A két fél között feszültség alakult ki a legutóbbi El Clásico során, amikor a brazil játékos látványosan nehezményezte lecserélését. Bár nyilvános közleményében nem említette az edzőt, a lap információi szerint személyesen bocsánatot kért tőle és csapattársaitól is.

Vinicius jelenleg 15 millió eurót keres szezonként, míg Mbappé nettó 15 millió eurós alapfizetése mellett évi 8 millió eurós aláírási bónuszt is kap 2029-ig, ami összesen 46 millió eurót jelent - ezek bruttó összegek.

A klub és a játékos célja, hogy a következő hónapokban véglegesítsék az új megállapodást. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, Vinicius 2027. január 1-től szabadon tárgyalhat más klubokkal, hat hónappal jelenlegi szerződésének lejárta előtt.