A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Közel lehet új szerződéséhez a Real Madrid szupersztárja: hogy győzték meg Viníciust?

Pénzcentrum
2025. november 28. 10:14

Vinicius Jr. közel áll a szerződéshosszabbításhoz a Real Madriddal, miután elfogadta, hogy alacsonyabb fizetést kap, mint amit eredetileg kért. A brazil támadó jelenlegi szerződése 2027. június 30-án jár le - írja a Mundo Deportivo.

A Real Madrid és Vinicius Junior között jelentős előrelépés történt a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat illetően. A brazil játékos elfogadta, hogy mérsékli eredeti bérigényét, amelyben Kylian Mbappéval azonos vagy annál magasabb fizetést szeretett volna kapni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hírek szerint Vinicius és Xabi Alonso vezetőedző között is rendeződött a viszony. A két fél között feszültség alakult ki a legutóbbi El Clásico során, amikor a brazil játékos látványosan nehezményezte lecserélését. Bár nyilvános közleményében nem említette az edzőt, a lap információi szerint személyesen bocsánatot kért tőle és csapattársaitól is.

Vinícius
Csapata: Real Madrid
Posztja: támadó
Nemzetisége: brazil
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 150M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

Vinicius jelenleg 15 millió eurót keres szezonként, míg Mbappé nettó 15 millió eurós alapfizetése mellett évi 8 millió eurós aláírási bónuszt is kap 2029-ig, ami összesen 46 millió eurót jelent - ezek bruttó összegek.

A klub és a játékos célja, hogy a következő hónapokban véglegesítsék az új megállapodást. Amennyiben nem sikerül megegyezniük, Vinicius 2027. január 1-től szabadon tárgyalhat más klubokkal, hat hónappal jelenlegi szerződésének lejárta előtt.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #fizetésemelés #támadó #real madrid #átigazolási hírek #sportgazdaság #La Liga #spanyol foci #brazil #vezetőedző #kylian mbappé

