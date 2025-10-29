Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Bocsánatot kért a szurkolóktól Vinícius: szánja-bánja hevességét, nagy ígéreteket tett
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére - számolt be a BBC.
A brazil szélső vasárnap a 72. percben történt lecserélését követően egyenesen az öltözőbe vonult, kifejezve elégedetlenségét. Később visszatért a kispadra, a 2-1-es győzelem után pedig megpróbálta konfrontálni a Barcelona játékosát, Lamine Yamalt.
"Szeretnék bocsánatot kérni minden madridistától a Clásicón történt cserémet követő reakciómért" - írta közösségi média oldalán. "Ahogy már személyesen is megtettem a mai edzésen, újra szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól, a klubtól és az elnöktől."
"Néha a szenvedély felülkerekedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomat. Versenyszellemem abból a szeretetből fakad, amit a klub és mindaz iránt érzek, amit képvisel" - magyarázta a játékos.
Vinicius 2018-ban 38,7 millió fontért igazolt a Real Madridhoz, és azóta 335 mérkőzésen 111 gólt szerzett. Jövője azonban bizonytalan a spanyol fővárosban, mivel az elmúlt hónapokban több jelentés is arról szólt, hogy a Real fontolóra venné elengedését megfelelő ajánlat esetén. A vasárnapi lecserélését követően a Dazn kamerái rögzítették, amint ezt mondja: "Mindig én! Elhagyom a csapatot! Jobb, ha elmegyek."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Legutóbbi közleményében Vinicius kijelentette: "Ígérem, hogy továbbra is harcolni fogok minden másodpercben a Real Madrid javáért, ahogy az első naptól kezdve tettem." A nyilatkozatában nem tett közvetlen említést Xabi Alonso vezetőedzőről, akivel a hírek szerint megromlott a kapcsolata.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.