Madrid, Spanyolország. Real Madrid sálakat és zászlókat árusító utcai stand a Santiago Bernabeu stadion közelében a mérkőzés napján.
Sport

Bocsánatot kért a szurkolóktól Vinícius: szánja-bánja hevességét, nagy ígéreteket tett

Pénzcentrum
2025. október 29. 17:44

Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére - számolt be a BBC.

A brazil szélső vasárnap a 72. percben történt lecserélését követően egyenesen az öltözőbe vonult, kifejezve elégedetlenségét. Később visszatért a kispadra, a 2-1-es győzelem után pedig megpróbálta konfrontálni a Barcelona játékosát, Lamine Yamalt.

"Szeretnék bocsánatot kérni minden madridistától a Clásicón történt cserémet követő reakciómért" - írta közösségi média oldalán. "Ahogy már személyesen is megtettem a mai edzésen, újra szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól, a klubtól és az elnöktől."

La Liga 10. forduló
Real Madrid
2
1
FC Barcelona
Félidő: 2-1
2025. október 26. vasárnap 16:15
|
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Hazai gólszerzők
22' Kylian Mbappé, 43' Jude Bellingham
Vendég gólszerzők
38' Fermín López
32
Labdabirtoklási arány
68
82
Támadások
121
50
Veszélyes támadások
59
10
Kaput eltaláló lövések
6
13
Kaput elkerülő lövések
9
12
Szögletek
4
4
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
1
1
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.10.29.

"Néha a szenvedély felülkerekedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomat. Versenyszellemem abból a szeretetből fakad, amit a klub és mindaz iránt érzek, amit képvisel" - magyarázta a játékos.

Vinicius 2018-ban 38,7 millió fontért igazolt a Real Madridhoz, és azóta 335 mérkőzésen 111 gólt szerzett. Jövője azonban bizonytalan a spanyol fővárosban, mivel az elmúlt hónapokban több jelentés is arról szólt, hogy a Real fontolóra venné elengedését megfelelő ajánlat esetén. A vasárnapi lecserélését követően a Dazn kamerái rögzítették, amint ezt mondja: "Mindig én! Elhagyom a csapatot! Jobb, ha elmegyek."

Legutóbbi közleményében Vinicius kijelentette: "Ígérem, hogy továbbra is harcolni fogok minden másodpercben a Real Madrid javáért, ahogy az első naptól kezdve tettem." A nyilatkozatában nem tett közvetlen említést Xabi Alonso vezetőedzőről, akivel a hírek szerint megromlott a kapcsolata.
Címlapkép: Getty Images
