Kórházi kamera húzta ki a bajból a doppingolással vádolt kínai atlétát: ilyen sincs mindennap

Wang Jianan kínai távolugró világbajnokot felmentették a doppingvád alól, miután a kórházi biztonsági kamerák felvételei igazolták, hogy a szervezetében talált tiltott szer passzív belégzés útján került a szervezetébe - írta a BBC.

A 29 éves Wang, aki 2022-ben Oregonban 8,36 méteres ugrásával az első ázsiai férfi lett, aki világbajnoki aranyérmet nyert távolugrásban, 2024 novemberében egy versenyen kívüli doppingteszten bukott meg.

A vizsgálat terbutalin nyomait mutatta ki a sportolónál, amely egy elsősorban asztmás betegek légzési problémáinak kezelésére használt gyógyszer. A Kínai Doppingellenes Ügynökség (Chinada) megállapította, hogy a szer passzív belégzés útján került Wang szervezetébe, miközben egy rokonát kísérte el kórházi porlasztásos kezelésre.

A Chinada döntése szerint a sportoló nem hibáztatható a doppingvétségért, ezért nem tiltották el a versenyzéstől. Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) felülvizsgálta az ügyet, és a kórházi biztonsági kamerák felvételei, valamint a betegnyilvántartások alapján vizsgálta Wang mozgását a doppingteszt előtt.

Az AIU független tudományos szakértő véleményét is kikérte, aki arra a következtetésre jutott, hogy "nem zárható ki a szer passzív átvitele a sportolóra". Az AIU azt is közölte, hogy a Chinada által megosztott dokumentumokban és kamerafelvételekben "semmi gyanúsat" nem találtak.