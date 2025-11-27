A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Kórházi kamera húzta ki a bajból a doppingolással vádolt kínai atlétát: ilyen sincs mindennap
Wang Jianan kínai távolugró világbajnokot felmentették a doppingvád alól, miután a kórházi biztonsági kamerák felvételei igazolták, hogy a szervezetében talált tiltott szer passzív belégzés útján került a szervezetébe - írta a BBC.
A 29 éves Wang, aki 2022-ben Oregonban 8,36 méteres ugrásával az első ázsiai férfi lett, aki világbajnoki aranyérmet nyert távolugrásban, 2024 novemberében egy versenyen kívüli doppingteszten bukott meg.
A vizsgálat terbutalin nyomait mutatta ki a sportolónál, amely egy elsősorban asztmás betegek légzési problémáinak kezelésére használt gyógyszer. A Kínai Doppingellenes Ügynökség (Chinada) megállapította, hogy a szer passzív belégzés útján került Wang szervezetébe, miközben egy rokonát kísérte el kórházi porlasztásos kezelésre.
A Chinada döntése szerint a sportoló nem hibáztatható a doppingvétségért, ezért nem tiltották el a versenyzéstől. Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) felülvizsgálta az ügyet, és a kórházi biztonsági kamerák felvételei, valamint a betegnyilvántartások alapján vizsgálta Wang mozgását a doppingteszt előtt.
Az AIU független tudományos szakértő véleményét is kikérte, aki arra a következtetésre jutott, hogy "nem zárható ki a szer passzív átvitele a sportolóra". Az AIU azt is közölte, hogy a Chinada által megosztott dokumentumokban és kamerafelvételekben "semmi gyanúsat" nem találtak.
