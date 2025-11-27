Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt

A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen, miután állításuk szerint szurkolóikat a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után indokolatlan erőszak érte - jelentette a BBC.

Az angol klub közleményben jelentette be, hogy az UEFA-nál, a Marseille-nél és a francia rendőrségnél is panaszt tesz a szurkolóikat ért "elfogadhatatlan bánásmód" miatt. A keddi 2-1-es vereséget követően a rendőrök paprika spray-t, gumibotokat és pajzsokat vetettek be a Newcastle drukkereivel szemben.

A mérkőzés után a vendégszurkolókat biztonsági okokból egy órán át a stadionban kellett volna tartani, majd 500 fős csoportokban kísérték volna őket a metróhoz. A Newcastle szerint azonban az első csoport távozása után a rendőrség "szükségtelen és aránytalan erőszakot" alkalmazott a többi szurkoló mozgásának megakadályozására.

"Sok szurkoló láthatóan zaklatott volt, különösen a vendégszekció felső részén, ahol tömörülés alakult ki" - közölte a klub. A Newcastle személyzete azonnal jelezte a problémát a rendőrségnek, de ez csak korlátozott hatással volt a túlzott rendőri fellépésre.

Anglia Newcastle United Piaci érték: 751,83M Edző: Eddie Howe Bajnokság: UEFA Champions League Jelenlegi helyezés: #11 UEFA Champions League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 10. Atalanta 5 3 1 1 6 5 1 10 11. Newcastle United 5 3 0 2 11 4 7 9 12. Atletico Madrid 5 3 0 2 12 10 2 9 Adatlap létrehozva: 2025.11.27.

Liam Phillips, a Newcastle 42 éves bérletes szurkolója elmondta, hogy a rendőrök "válogatás nélkül ütötték az embereket" a mérkőzés után, amikor az elöl állókat akaratukon kívül a rendőrök felé nyomták. "Közel 10 órát töltöttünk ott, hogy megnézzünk egy 90 perces meccset. Embertelennek éreztem, mintha bűnözőkként kezeltek volna minket" - nyilatkozta.

Darren Curry, a Newcastle Szurkolói Klub társalapítója arról számolt be, hogy a várakozás során a túlcsordult mosdók miatt a szurkolók vizeletben álltak a folyosókon. "Nagyon szerencsés, hogy senki sem sérült meg súlyosan" - tette hozzá.

A Marseille közleményben reagált az esetre, amelyben azt állították, hogy az UEFA tájékoztatása szerint a tervezett időbeosztást "szigorúan betartották", és a vendégszurkolók fogadásának rendszerét a mérkőzés előtt egyeztették a rendőrséggel, az UEFA-val és a Newcastle-lel. A francia klub szerint a túlfolyó mosdókat "vandalizmus okozta", nevezetesen "szándékosan eltömített WC és megrongált öblítőszerkezet".