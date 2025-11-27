2025. november 27. csütörtök Virgil
1 °C Budapest
Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Sport

Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt

Pénzcentrum
2025. november 27. 14:54

A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen, miután állításuk szerint szurkolóikat a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után indokolatlan erőszak érte - jelentette a BBC.

Az angol klub közleményben jelentette be, hogy az UEFA-nál, a Marseille-nél és a francia rendőrségnél is panaszt tesz a szurkolóikat ért "elfogadhatatlan bánásmód" miatt. A keddi 2-1-es vereséget követően a rendőrök paprika spray-t, gumibotokat és pajzsokat vetettek be a Newcastle drukkereivel szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mérkőzés után a vendégszurkolókat biztonsági okokból egy órán át a stadionban kellett volna tartani, majd 500 fős csoportokban kísérték volna őket a metróhoz. A Newcastle szerint azonban az első csoport távozása után a rendőrség "szükségtelen és aránytalan erőszakot" alkalmazott a többi szurkoló mozgásának megakadályozására.

"Sok szurkoló láthatóan zaklatott volt, különösen a vendégszekció felső részén, ahol tömörülés alakult ki" - közölte a klub. A Newcastle személyzete azonnal jelezte a problémát a rendőrségnek, de ez csak korlátozott hatással volt a túlzott rendőri fellépésre.

Anglia
Newcastle United
Piaci érték: 751,83M
Edző: Eddie Howe
Jelenlegi helyezés: #11
UEFA Champions League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
Atalanta
5
3
1
1
6
5
1
10
11.
Newcastle United
5
3
0
2
11
4
7
9
12.
Atletico Madrid
5
3
0
2
12
10
2
9
Adatlap létrehozva: 2025.11.27.

Liam Phillips, a Newcastle 42 éves bérletes szurkolója elmondta, hogy a rendőrök "válogatás nélkül ütötték az embereket" a mérkőzés után, amikor az elöl állókat akaratukon kívül a rendőrök felé nyomták. "Közel 10 órát töltöttünk ott, hogy megnézzünk egy 90 perces meccset. Embertelennek éreztem, mintha bűnözőkként kezeltek volna minket" - nyilatkozta.

Darren Curry, a Newcastle Szurkolói Klub társalapítója arról számolt be, hogy a várakozás során a túlcsordult mosdók miatt a szurkolók vizeletben álltak a folyosókon. "Nagyon szerencsés, hogy senki sem sérült meg súlyosan" - tette hozzá.

A Marseille közleményben reagált az esetre, amelyben azt állították, hogy az UEFA tájékoztatása szerint a tervezett időbeosztást "szigorúan betartották", és a vendégszurkolók fogadásának rendszerét a mérkőzés előtt egyeztették a rendőrséggel, az UEFA-val és a Newcastle-lel. A francia klub szerint a túlfolyó mosdókat "vandalizmus okozta", nevezetesen "szándékosan eltömített WC és megrongált öblítőszerkezet".
Címlapkép: Getty Images
