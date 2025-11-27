Az Arsenal hat pontos előnnyel vezeti a Premier League-et a 12. forduló után; az Opta szuperszámítógépe szerint 76,3% eséllyel nyeri meg a bajnokságot.
Hatalmas botrány Marseille-ben: ütötték-verték a vendégszurkolókat, de a franciák szerint más is történt
A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen, miután állításuk szerint szurkolóikat a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után indokolatlan erőszak érte - jelentette a BBC.
Az angol klub közleményben jelentette be, hogy az UEFA-nál, a Marseille-nél és a francia rendőrségnél is panaszt tesz a szurkolóikat ért "elfogadhatatlan bánásmód" miatt. A keddi 2-1-es vereséget követően a rendőrök paprika spray-t, gumibotokat és pajzsokat vetettek be a Newcastle drukkereivel szemben.
A mérkőzés után a vendégszurkolókat biztonsági okokból egy órán át a stadionban kellett volna tartani, majd 500 fős csoportokban kísérték volna őket a metróhoz. A Newcastle szerint azonban az első csoport távozása után a rendőrség "szükségtelen és aránytalan erőszakot" alkalmazott a többi szurkoló mozgásának megakadályozására.
"Sok szurkoló láthatóan zaklatott volt, különösen a vendégszekció felső részén, ahol tömörülés alakult ki" - közölte a klub. A Newcastle személyzete azonnal jelezte a problémát a rendőrségnek, de ez csak korlátozott hatással volt a túlzott rendőri fellépésre.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
Atalanta
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6
|
5
|
1
|
10
|
11.
Newcastle United
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11
|
4
|
7
|
9
|
12.
Atletico Madrid
|
5
|
3
|
0
|
2
|
12
|
10
|
2
|
9
Liam Phillips, a Newcastle 42 éves bérletes szurkolója elmondta, hogy a rendőrök "válogatás nélkül ütötték az embereket" a mérkőzés után, amikor az elöl állókat akaratukon kívül a rendőrök felé nyomták. "Közel 10 órát töltöttünk ott, hogy megnézzünk egy 90 perces meccset. Embertelennek éreztem, mintha bűnözőkként kezeltek volna minket" - nyilatkozta.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Darren Curry, a Newcastle Szurkolói Klub társalapítója arról számolt be, hogy a várakozás során a túlcsordult mosdók miatt a szurkolók vizeletben álltak a folyosókon. "Nagyon szerencsés, hogy senki sem sérült meg súlyosan" - tette hozzá.
A Marseille közleményben reagált az esetre, amelyben azt állították, hogy az UEFA tájékoztatása szerint a tervezett időbeosztást "szigorúan betartották", és a vendégszurkolók fogadásának rendszerét a mérkőzés előtt egyeztették a rendőrséggel, az UEFA-val és a Newcastle-lel. A francia klub szerint a túlfolyó mosdókat "vandalizmus okozta", nevezetesen "szándékosan eltömített WC és megrongált öblítőszerkezet".
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után.
Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Egy brit férfi bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amikor májusban egy autó a Liverpool szurkolói közé hajtott a bajnoki cím ünneplése során.
A Sheffield United amerikai tulajdonosai nem cáfolták, hogy kapcsolatba léptek a rivális Sheffield Wednesday eladását intéző felszámolókkal.
Ez komolyan visszavetheti az angolok vébérendezési terveit: az új manchesteri stadionon bukhat el az egész?
A Brit Labdarúgó Szövetség (FA) tervei szerint a felújított Old Trafford stadion is szerepelni fog a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére benyújtott pályázati anyagban.
A brit erőemelő lett a világ legerősebb nője, miután kiderült, hogy az eredeti győztes egy transznemű versenyző volt, aki nem is indulhatott volna a versenyen.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.