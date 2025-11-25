2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Budapest, 2022. szeptember 26.Az olasz Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország - Olaszország mérkõzésen a Puskás Arénában 2022. szeptember 26
Sport

Eldőlt Marco Rossi jövője a válogatott élén: kiderült, folytathatja-e a szövetségi kapitány

Pénzcentrum
2025. november 25. 18:55

Az elnökség egyhangúan arról döntött, hogy Rossi folytathatja a munkát, de lesz még egy beszámoló egy nagyobb plénum előtt.

Megvan a bizalom Marco Rossi felé, a szövetségi kapitány folytathatja a munkát a válogatott élén - ezt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke az M4 Sportnak adott interjújában kedden este. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csányi Sándor elmondta, hogy a szövetség elnöksége ma hallgatta meg az olasz kapitány beszámolóját, és egyhangú döntés született arról, hogy továbbra is őt szeretnék a válogatott élére. Mint beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott november 16-án hazai pályán kapott ki Írországtól az utolsó selejtezőben, így biztossá vált, hogy nem lehet ott a jövő évi világbajnokságon. A meccs után szinte azonnal felerősödtek a hangok, melyek a kapitány jövőjét firtatták, ekkor jelentette be az MLSZ, hogy november 25-én, az év utolsó ülésén hallgatja meg Marco Rossi beszámolóját - és dönt egyben a jövőjéről.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
2
3
Írország
Félidő: 2-1
2025. november 16. vasárnap 15:00
|
Puskas Arena, Budapest
Hazai gólszerzők
3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott
53
Labdabirtoklási arány
47
105
Támadások
98
52
Veszélyes támadások
38
7
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.25.

Csányi Sándor elmondta, hogy a szurkolókkal jelenleg valóban nem túl jó a szövetség kapcsolata. Mint fogalmazott: a szidalmazásnak néha megvan a helye a mérkőzéseken, még annak is, hogy a szövetséget kritizálják élesen a szurkolók. Azonban őt magát is személyében támadták, néha kimondottan vulgáris módon, ezért pedig elvárt volna egy bocsánatkérést. 

Az MLSZ elnöke kifejtette, hogy nem tud egyetérteni Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten tett kijelentésével, melyben az MLSZ által bevezetett fiatalszabályt kritizálta. Csányi Sándor szerint tisztázni kell azt a félreértést, hogy maga a szövetség hozta volna meg a szabályt: ez a döntés a sportért felelős államtitkárságon született meg. Arról nem is beszélve, hogy ebben a szezonban ez a szabály még nincs érvényben, és kötelező érvényű a következő szezontól sem lesz.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA 
