A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
Eldőlt Marco Rossi jövője a válogatott élén: kiderült, folytathatja-e a szövetségi kapitány
Az elnökség egyhangúan arról döntött, hogy Rossi folytathatja a munkát, de lesz még egy beszámoló egy nagyobb plénum előtt.
Megvan a bizalom Marco Rossi felé, a szövetségi kapitány folytathatja a munkát a válogatott élén - ezt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke az M4 Sportnak adott interjújában kedden este.
Csányi Sándor elmondta, hogy a szövetség elnöksége ma hallgatta meg az olasz kapitány beszámolóját, és egyhangú döntés született arról, hogy továbbra is őt szeretnék a válogatott élére. Mint beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott november 16-án hazai pályán kapott ki Írországtól az utolsó selejtezőben, így biztossá vált, hogy nem lehet ott a jövő évi világbajnokságon. A meccs után szinte azonnal felerősödtek a hangok, melyek a kapitány jövőjét firtatták, ekkor jelentette be az MLSZ, hogy november 25-én, az év utolsó ülésén hallgatja meg Marco Rossi beszámolóját - és dönt egyben a jövőjéről.
Csányi Sándor elmondta, hogy a szurkolókkal jelenleg valóban nem túl jó a szövetség kapcsolata. Mint fogalmazott: a szidalmazásnak néha megvan a helye a mérkőzéseken, még annak is, hogy a szövetséget kritizálják élesen a szurkolók. Azonban őt magát is személyében támadták, néha kimondottan vulgáris módon, ezért pedig elvárt volna egy bocsánatkérést.
Az MLSZ elnöke kifejtette, hogy nem tud egyetérteni Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten tett kijelentésével, melyben az MLSZ által bevezetett fiatalszabályt kritizálta. Csányi Sándor szerint tisztázni kell azt a félreértést, hogy maga a szövetség hozta volna meg a szabályt: ez a döntés a sportért felelős államtitkárságon született meg. Arról nem is beszélve, hogy ebben a szezonban ez a szabály még nincs érvényben, és kötelező érvényű a következő szezontól sem lesz.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
