Manchester, 2024. április 7.Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa kapura lõ az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Premier League 32. fordulójában játszott Manchester United- FC Liverpool mérkõzésen a manchesteri Old Traffo
Sport

Újra itt a Premier League: kivel játszanak ma Szoboszlaiék?

MTI
2025. november 22. 12:44

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a címvédő Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.

A liverpooliak háromgólos vereséget szenvedtek a 11. forduló zárótalálkozóján a Manchester City vendégeként, Arne Slot együttese ezzel a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza, de a címvédő már egy ideje nincs túl jó formában, a legutóbbi tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette.

A holland vezetőedző pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a magyar válogatott csapatkapitánya valószínűleg újra a jobbhátvéd pozíciójában kap majd szerepet, mivel Conor Bradley sérüléssel bajlódik. A szakember hozzátette, Florian Wirtz játékára sem számíthat az összecsapáson.

A Ferencvárossal januárban, az Európa Liga alapszakaszának nyolcadik körében megmérkőző Nottingham Forest a legutóbbi Premier League-fordulóban második bajnoki győzelmét aratta a Leeds United ellen, de még így is a kiesést jelentő 19. helyen áll. Szoboszlaiék tehát papíron egyértelmű esélyesei a szombati találkozónak, különösen az Anfielden.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
26
2.
Manchester City
22
3.
Chelsea
20
4.
Sunderland
19
5.
Tottenham Hotspur
18
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
14
2.
Igor Thiago
(Brentford)
8
3.
Danny Welbeck
(Brighton)
6
4.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
5.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.21.

A listavezető Arsenal vasárnap az ősi rivális Tottenham együttesét látja vendégül az Emiratesben a 198. észak-londoni derbin. A legutóbbi játéknapon mindkét együttes a hosszabbításban veszített el két pontot és játszott 2-2-es döntetlent: az Ágyúsok a Sunderland otthonában, míg a Spurs hazai környezetben, a Manchester Uniteddel szemben.

Az Arsenalt irányító Mikel Arteta kedvezőbb előjelekkel várhatja a derbit, ugyanis az Arsenalban töltött játékos- és edzői karrierje során még soha nem veszített hazai pályán a Tottenham ellen egyetlen tétmeccset sem. Ezzel szemben Thomas Frank, a Spurs dán szakvezetője még a Brentford vezetőedzőjeként, 2021 augusztusában megnyerte első PL-találkozóját az Arsenal ellen, azóta viszont hét mérkőzésen egyszer sem nem tudta legyőzni az Ágyúsokat (2 döntetlen, 5 vereség). Ha Artetáék most sem kapnak ki, akkor a veretlenségi sorozatuk 15 meccsesre duzzad.

A Chelsea szombaton, a forduló nyitányán a Burnleyhez látogat. A második Manchester City a Newcastle United vendége lesz szombat este. A két vezetőedző rivalizálásban óriási fölényben van Josep Guardiola, aki az eddig megvívott 18 Eddie Howe elleni meccséből mindössze egyet veszített el. A vendég világoskékeknél kirobbanó formában játszik a norvég válogatott Erling Haaland, aki ebben szezonban 15 mérkőzésen 19 gólnál jár és az európai világbajnoki selejtezőkön is a legtöbb gólt (16) szerezte. A forduló hétfő este zárul, amikor a hetedik helyen álló Manchester United a tőle mindössze három ponttal elmaradó, 13. Evertont látja vendégül.

címlapkép: Adam Vaughan, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar vendéglátást: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
2025. november 21.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
1
6 napja
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
2
1 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
3
1 hete
Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?
4
6 napja
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
5
6 napja
Ilyet még nem láttál: Csányi Sándor is könnyezett a vereség után, nagyon letört + videó
