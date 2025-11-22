Újra itt a Premier League: kivel játszanak ma Szoboszlaiék?

Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a címvédő Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
A liverpooliak háromgólos vereséget szenvedtek a 11. forduló zárótalálkozóján a Manchester City vendégeként, Arne Slot együttese ezzel a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza, de a címvédő már egy ideje nincs túl jó formában, a legutóbbi tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette.
A holland vezetőedző pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a magyar válogatott csapatkapitánya valószínűleg újra a jobbhátvéd pozíciójában kap majd szerepet, mivel Conor Bradley sérüléssel bajlódik. A szakember hozzátette, Florian Wirtz játékára sem számíthat az összecsapáson.
A Ferencvárossal januárban, az Európa Liga alapszakaszának nyolcadik körében megmérkőző Nottingham Forest a legutóbbi Premier League-fordulóban második bajnoki győzelmét aratta a Leeds United ellen, de még így is a kiesést jelentő 19. helyen áll. Szoboszlaiék tehát papíron egyértelmű esélyesei a szombati találkozónak, különösen az Anfielden.
A listavezető Arsenal vasárnap az ősi rivális Tottenham együttesét látja vendégül az Emiratesben a 198. észak-londoni derbin. A legutóbbi játéknapon mindkét együttes a hosszabbításban veszített el két pontot és játszott 2-2-es döntetlent: az Ágyúsok a Sunderland otthonában, míg a Spurs hazai környezetben, a Manchester Uniteddel szemben.
Az Arsenalt irányító Mikel Arteta kedvezőbb előjelekkel várhatja a derbit, ugyanis az Arsenalban töltött játékos- és edzői karrierje során még soha nem veszített hazai pályán a Tottenham ellen egyetlen tétmeccset sem. Ezzel szemben Thomas Frank, a Spurs dán szakvezetője még a Brentford vezetőedzőjeként, 2021 augusztusában megnyerte első PL-találkozóját az Arsenal ellen, azóta viszont hét mérkőzésen egyszer sem nem tudta legyőzni az Ágyúsokat (2 döntetlen, 5 vereség). Ha Artetáék most sem kapnak ki, akkor a veretlenségi sorozatuk 15 meccsesre duzzad.
A Chelsea szombaton, a forduló nyitányán a Burnleyhez látogat. A második Manchester City a Newcastle United vendége lesz szombat este. A két vezetőedző rivalizálásban óriási fölényben van Josep Guardiola, aki az eddig megvívott 18 Eddie Howe elleni meccséből mindössze egyet veszített el. A vendég világoskékeknél kirobbanó formában játszik a norvég válogatott Erling Haaland, aki ebben szezonban 15 mérkőzésen 19 gólnál jár és az európai világbajnoki selejtezőkön is a legtöbb gólt (16) szerezte. A forduló hétfő este zárul, amikor a hetedik helyen álló Manchester United a tőle mindössze három ponttal elmaradó, 13. Evertont látja vendégül.
