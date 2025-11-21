A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek, annak ellenére, hogy nyáron több mint 400 millió fontot költöttek játékosigazolásokra - közölte a BBC.
A szezon elején még jól teljesítő, címvédő Liverpool jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben 11 forduló után. Az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot gyűjtöttek, ami a sereghajtó Wolves után a leggyengébb teljesítmény ebben az időszakban.
A Liverpool problémáinak jelentős része a hátulról történő építkezésben rejlik. Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz való távozása és Alisson Becker kapus hat héttel ezelőtti sérülése alapvetően megváltoztatta a védelem működését.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
7.
Manchester United
|
11
|
5
|
3
|
3
|
19
|
18
|
1
|
18
|
8.
Liverpool
|
11
|
6
|
0
|
5
|
18
|
17
|
1
|
18
|
9.
Bournemouth AFC
|
11
|
5
|
3
|
3
|
17
|
18
|
-1
|
18
Giorgi Mamardashvili helyettesíti a sérült Alissont, és mivel ballábasként más passzokat játszik, mint jobbos elődje, ez megváltoztatta a Liverpool megszokott játékdinamikáját. Míg Alisson természetesen a bal oldalra, Virgil van Dijk felé irányította a játékot, Mamardashvili a jobb oldalt részesíti előnyben, ahol Ibrahima Konate és Conor Bradley vagy Jeremie Frimpong helyezkedik el.
Az ellenfelek kihasználják ezt a gyengeséget, és olyan letámadási stratégiát alkalmaznak, amely a pálya bal oldalát lezárja, így kényszerítve a Liverpoolt a jobb oldali építkezésre. Emellett az ellenfél támadói gyakran blokkolják Van Dijkot, hogy minimalizálják a holland védő labdás befolyását.
Mohamed Salah hatékonysága is csökkent az előző szezonhoz képest. Tavaly a Liverpool jobb szárnya Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai és Salah együttműködésével kiemelkedően teljesített. Alexander-Arnold gyakran magas, támadó középpályás pozíciót vett fel, ami lehetővé tette Salah számára, hogy több idővel és térrel kapja meg a labdát.
Az idei szezonban a szélső védők szélesebben helyezkednek el saját térfelükön, és gyakran közvetlenül passzolnak Salahnak, aki így háttal kapja a labdát, nyomás alatt, ami korlátozza támadási lehetőségeit. Emellett kevesebb középpályás helyezkedik úgy, hogy megállítsa az esetleges ellentámadásokat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A letámadási stratégia is megváltozott Slot irányítása alatt. A Liverpool most 4-2-4-es formációban presszingel, és Slot előnyben részesíti azt az elvet, hogy a védelemben eggyel több játékos legyen, mint ahány támadója van az ellenfélnek. Ennek következtében azonban a pálya elején kevesebb játékosuk van, mint az ellenfélnek.
Ez a megközelítés problémákat okozott több mérkőzésen is. Az Arsenal elleni korai szezonbeli mérkőzésen például az ellenfél kihasználta ezt a létszámfölényt a felépítés során. Bár Slot a második félidőben ember-emberre váltott, ami segített, később visszatért az eredeti megközelítéshez, ami ugyanazokat a dilemmákat hozta magával.
A Liverpool gyenge teljesítményéhez hozzájárulnak még a pontrúgásoknál és a hosszú labdáknál tapasztalt problémák is, valamint nem szabad figyelmen kívül hagyni Diogo Jota tragikus halálának érzelmi hatását a csapatra. Bár a jelentős nyári költekezés minőségi játékosokat hozott a klubhoz, a számos taktikai és személyi változás miatt a tökéletes egyensúly megtalálása és az új tehetségek integrálása nem bizonyult egyszerű feladatnak.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja.
A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Ernst Tanner MLS-sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, amelyek szerint homofób, rasszista és szexista megjegyzéseket tett.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.