VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat

Pénzcentrum
2025. november 21. 13:53

Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek, annak ellenére, hogy nyáron több mint 400 millió fontot költöttek játékosigazolásokra - közölte a BBC.

A szezon elején még jól teljesítő, címvédő Liverpool jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben 11 forduló után. Az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot gyűjtöttek, ami a sereghajtó Wolves után a leggyengébb teljesítmény ebben az időszakban.

A Liverpool problémáinak jelentős része a hátulról történő építkezésben rejlik. Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz való távozása és Alisson Becker kapus hat héttel ezelőtti sérülése alapvetően megváltoztatta a védelem működését.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 150M
Jelenlegi helyezés: #8
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
7.
Manchester United
11
5
3
3
19
18
1
18
8.
Liverpool
11
6
0
5
18
17
1
18
9.
Bournemouth AFC
11
5
3
3
17
18
-1
18
Adatlap létrehozva: 2025.11.21.

Giorgi Mamardashvili helyettesíti a sérült Alissont, és mivel ballábasként más passzokat játszik, mint jobbos elődje, ez megváltoztatta a Liverpool megszokott játékdinamikáját. Míg Alisson természetesen a bal oldalra, Virgil van Dijk felé irányította a játékot, Mamardashvili a jobb oldalt részesíti előnyben, ahol Ibrahima Konate és Conor Bradley vagy Jeremie Frimpong helyezkedik el.

Az ellenfelek kihasználják ezt a gyengeséget, és olyan letámadási stratégiát alkalmaznak, amely a pálya bal oldalát lezárja, így kényszerítve a Liverpoolt a jobb oldali építkezésre. Emellett az ellenfél támadói gyakran blokkolják Van Dijkot, hogy minimalizálják a holland védő labdás befolyását.

Mohamed Salah hatékonysága is csökkent az előző szezonhoz képest. Tavaly a Liverpool jobb szárnya Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai és Salah együttműködésével kiemelkedően teljesített. Alexander-Arnold gyakran magas, támadó középpályás pozíciót vett fel, ami lehetővé tette Salah számára, hogy több idővel és térrel kapja meg a labdát.

Az idei szezonban a szélső védők szélesebben helyezkednek el saját térfelükön, és gyakran közvetlenül passzolnak Salahnak, aki így háttal kapja a labdát, nyomás alatt, ami korlátozza támadási lehetőségeit. Emellett kevesebb középpályás helyezkedik úgy, hogy megállítsa az esetleges ellentámadásokat.

A letámadási stratégia is megváltozott Slot irányítása alatt. A Liverpool most 4-2-4-es formációban presszingel, és Slot előnyben részesíti azt az elvet, hogy a védelemben eggyel több játékos legyen, mint ahány támadója van az ellenfélnek. Ennek következtében azonban a pálya elején kevesebb játékosuk van, mint az ellenfélnek.

Ez a megközelítés problémákat okozott több mérkőzésen is. Az Arsenal elleni korai szezonbeli mérkőzésen például az ellenfél kihasználta ezt a létszámfölényt a felépítés során. Bár Slot a második félidőben ember-emberre váltott, ami segített, később visszatért az eredeti megközelítéshez, ami ugyanazokat a dilemmákat hozta magával.

A Liverpool gyenge teljesítményéhez hozzájárulnak még a pontrúgásoknál és a hosszú labdáknál tapasztalt problémák is, valamint nem szabad figyelmen kívül hagyni Diogo Jota tragikus halálának érzelmi hatását a csapatra. Bár a jelentős nyári költekezés minőségi játékosokat hozott a klubhoz, a számos taktikai és személyi változás miatt a tökéletes egyensúly megtalálása és az új tehetségek integrálása nem bizonyult egyszerű feladatnak.
Címlapkép: Getty Images
