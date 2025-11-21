Ezt is megugrotta Alex Ovecskin: most ezt a rekordot állította fel a hokilegenda + videó

Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen - írja a SportingNews.

A Washington Capitals sztárja, Alex Ovechkin ismét bizonyította, hogy a kor csak egy szám. A 40 éves és 64 napos támadó mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens elleni mérkőzésen, ezzel ő lett a legidősebb játékos a jégkorong történetében, aki mesterhármast ért el a kanadai csapat ellen.

A korábbi rekordot a Boston Bruins játékosa, Jean Ratelle tartotta, aki 38 évesen és 212 naposan szerzett három gólt a Canadiens ellen az 1979-es Stanley Kupa elődöntőjében. Ovechkin kényelmesen megdöntötte ezt a rekordot. A három gólról itt egy videó:

A Capitals legendás játékosa továbbra is kiváló formában van, hiszen az idei szezonban 21 mérkőzésen 10 gólt és 10 gólpasszt jegyzett. Különösen az utóbbi időszakban teljesít kiemelkedően, hiszen a csapat legutóbbi négy mérkőzésén mindig betalált, a Canadiens elleni három gólja előtt három egymást követő meccsen is eredményes volt.

Ovechkin pályafutása során eddig 1512 mérkőzésen 907 gólt szerzett, ami NHL-rekord. Emellett 736 gólpasszt is kiosztott, így összesen 1643 pontot gyűjtött karrierje során. Bár jégideje jelentősen csökkent a fénykorához képest, a Capitals továbbra is biztosítja számára a megfelelő lehetőségeket a támadózónában.

A csütörtöki mérkőzésen Ovechkin rendkívül hatékony volt: mindhárom kapura lövése góllal végződött. A Capitals az utóbbi három mérkőzését megnyerte, amióta Ovechkin ismét gólerős formába lendült.