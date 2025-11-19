A wimbledoni tenisztorna mentességet kaphat a jegyviszonteladási szigorítások alól bizonyos jegytípusokra vonatkozóan, ami jelentős győzelem lenne a verseny szervezői számára.
Nem tervez leállni a Liverpool: hamarosan jöhet az újabb gigasztár a klubhoz
A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja, ha az üzlet létrejön - írta meg a Yahoo Sports.
A Liverpool nem tervez lassítani az átigazolási piacon. Miután a nyáron több mint 500 millió eurót költöttek olyan sztárjátékosokra, mint Alexander Isak és Hugo Ekitike, a klub már a következő nagy igazolását készíti elő. A szezon katasztrofális kezdete arra ösztönzi a sportigazgatóságot, hogy folytassa a csapat átalakítását, mivel a jelenlegi keret még mindig túl gyenge a Premier League élmezőnyéhez.
A komolyan fontolgatott lehetőségek között egy név folyamatosan visszatér: Alessandro Bastoni. Az Inter olasz védője - akinek 2028-ig szól a szerződése - már hónapok óta szerepel a Liverpool megfigyelési listáján. A klub tökéletes utódnak tartja őt Virgil van Dijk helyére, különösen értékelve profilját, érettségét és a védelem szervezésében mutatott képességeit.
Több forrás szerint a jövő nyáron lehetőség nyílhat az átigazolásra: Bastoni körülbelül 65 millió fontért lehet elérhető, ha nem hosszabbít szerződést az Interrel. A Liverpool számára sem a fizetés, sem a szerződési feltételek nem jelentenének akadályt, és a játékos is nyitott lenne a Premier League-be való átigazolásra.
Hivatalos kapcsolatfelvétel még nem történt, de ez az átigazolási saga már a következő nyáron felforrósodhat. A Vörösök elszántnak tűnnek, hogy folytassák nagyszabású átalakításukat.
Lisa Benn állítása szerint azért vesztette el nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezetőket edző szakember által elkövetett fizikai inzultus miatt.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
