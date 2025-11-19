2025. november 19. szerda Erzsébet
Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Nem tervez leállni a Liverpool: hamarosan jöhet az újabb gigasztár a klubhoz

Pénzcentrum
2025. november 19. 16:42

A Liverpool újabb sztárigazolást tervez, de ezért mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni: Alessandro Bastoni lehet Virgil van Dijk utódja, ha az üzlet létrejön - írta meg a Yahoo Sports.

A Liverpool nem tervez lassítani az átigazolási piacon. Miután a nyáron több mint 500 millió eurót költöttek olyan sztárjátékosokra, mint Alexander Isak és Hugo Ekitike, a klub már a következő nagy igazolását készíti elő. A szezon katasztrofális kezdete arra ösztönzi a sportigazgatóságot, hogy folytassa a csapat átalakítását, mivel a jelenlegi keret még mindig túl gyenge a Premier League élmezőnyéhez.

A komolyan fontolgatott lehetőségek között egy név folyamatosan visszatér: Alessandro Bastoni. Az Inter olasz védője - akinek 2028-ig szól a szerződése - már hónapok óta szerepel a Liverpool megfigyelési listáján. A klub tökéletes utódnak tartja őt Virgil van Dijk helyére, különösen értékelve profilját, érettségét és a védelem szervezésében mutatott képességeit.

Alessandro Bastoni
Csapata: Inter Milan
Posztja: védő
Nemzetisége: olasz
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 80M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.19.

Több forrás szerint a jövő nyáron lehetőség nyílhat az átigazolásra: Bastoni körülbelül 65 millió fontért lehet elérhető, ha nem hosszabbít szerződést az Interrel. A Liverpool számára sem a fizetés, sem a szerződési feltételek nem jelentenének akadályt, és a játékos is nyitott lenne a Premier League-be való átigazolásra.

Hivatalos kapcsolatfelvétel még nem történt, de ez az átigazolási saga már a következő nyáron felforrósodhat. A Vörösök elszántnak tűnnek, hogy folytassák nagyszabású átalakításukat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #futball #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #sportgazdaság #angol foci #olasz foci #serie a

