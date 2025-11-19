A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
Azt se tudták, milyen meccs van: megbukott volna az NFL spanyolországi terjeszkedése?
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is - írja a BBC.
A vasárnapi madridi mérkőzéssel zárult az NFL eddigi legkiterjedtebb nemzetközi szezonja. A liga idén két újabb ikonikus helyszínt hódított meg: a berlini Olimpiai Stadiont és a Real Madrid Bernabeu Stadionját. Henry Hodgson, az NFL UK és Írország vezérigazgatója a BBC Sportnak nyilatkozva kiemelte, hogy a nemzetközi mérkőzések "továbbra is nagyon fontos részét képezik a nemzetközi növekedésünknek".
Az NFL első külföldi alapszakasz-mérkőzését 2005-ben Mexikóban rendezték, az Egyesült Királyság pedig 2007 óta fogad évente meccseket. Németország 2022-ben csatlakozott a programhoz, idén pedig Brazília volt az első dél-amerikai helyszín. A 2024-es szezonban négy európai ország – köztük először Írország és Spanyolország – rendezett NFL-mérkőzést. 2026-ban a liga tervei szerint már Európán és Amerikán kívül is lesznek találkozók.
Roger Goodell, az NFL főbiztosa szerint a liga visszatér Mexikóba is, miután az Estadio Aztecát felújítják a 2026-os világbajnokságra. A jelenlegi kollektív szerződés értelmében az NFL évente akár 10 nemzetközi mérkőzést is rendezhet, és a liga világszerte vizsgálja a potenciális helyszíneket, beleértve a Közel-Keletet és Ázsiát is.
A Jacksonville Jaguars 2013 óta minden évben játszik Londonban, és a csapat elnöke, Mark Lamping szerint egy Wembley-ben rendezett mérkőzés nyereségesebb, mint egy jacksonville-i. A floridai franchise azonban eloszlatta a londoni költözésről szóló pletykákat, amikor elkötelezte magát saját stadionjának 1,4 milliárd dolláros felújítása mellett.
Az NFL 2022-ben indította el globális piaci programját, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy meghatározott országokban marketing jogokat szerezzenek. A legtöbb csapat (11) Németországban rendelkezik ilyen jogokkal.
Alexander Steinforth, az NFL Németország vezérigazgatója szerint a csapatok "sorban állnak", hogy Németországban játszhassanak, és a jövőben valószínűleg két német város között oszlanak majd meg a mérkőzések.
Bár Roger Goodell bejelentette, hogy az NFL visszatér Spanyolországba a Miami Dolphins és a Washington Commanders vasárnapi hosszabbításos mérkőzése után, az ESPN riportere, Kalyn Kahler szerint Spanyolország még "kezdetleges piac". Kahler madridi interjúalanyai többnyire nem tudták, mik azok a Miami Dolphins vagy az NFL, és többen megkérdezték: "milyen fajta rögbi ez?".
Az NFL több városban, köztük Párizsban és Abu-Dzabiban is helyszíni szemléket tartott, és a potenciális piacokon évekkel előre megkezdődik a munka. A New Orleans Saints az egyetlen csapat, amely Franciaországban rendelkezik marketing jogokkal, míg a San Francisco 49ers egyike annak a három csapatnak, amelyek az Egyesült Arab Emírségekben működnek.
Hodgson hangsúlyozta, hogy a liga folyamatosan vizsgálja a lehetséges helyszíneket világszerte, de a döntéseknél nem csak a stadion alkalmassága számít, hanem az is, hogy az adott piac alkalmas-e a szurkolói bázis kiépítésére.
Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő kedden értékeli Marco Rossi szövetségi kapitány teljesítményét.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
