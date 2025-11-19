Azt se tudták, milyen meccs van: megbukott volna az NFL spanyolországi terjeszkedése?

Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is - írja a BBC.

A vasárnapi madridi mérkőzéssel zárult az NFL eddigi legkiterjedtebb nemzetközi szezonja. A liga idén két újabb ikonikus helyszínt hódított meg: a berlini Olimpiai Stadiont és a Real Madrid Bernabeu Stadionját. Henry Hodgson, az NFL UK és Írország vezérigazgatója a BBC Sportnak nyilatkozva kiemelte, hogy a nemzetközi mérkőzések "továbbra is nagyon fontos részét képezik a nemzetközi növekedésünknek".

Az NFL első külföldi alapszakasz-mérkőzését 2005-ben Mexikóban rendezték, az Egyesült Királyság pedig 2007 óta fogad évente meccseket. Németország 2022-ben csatlakozott a programhoz, idén pedig Brazília volt az első dél-amerikai helyszín. A 2024-es szezonban négy európai ország – köztük először Írország és Spanyolország – rendezett NFL-mérkőzést. 2026-ban a liga tervei szerint már Európán és Amerikán kívül is lesznek találkozók.

Roger Goodell, az NFL főbiztosa szerint a liga visszatér Mexikóba is, miután az Estadio Aztecát felújítják a 2026-os világbajnokságra. A jelenlegi kollektív szerződés értelmében az NFL évente akár 10 nemzetközi mérkőzést is rendezhet, és a liga világszerte vizsgálja a potenciális helyszíneket, beleértve a Közel-Keletet és Ázsiát is.

A Jacksonville Jaguars 2013 óta minden évben játszik Londonban, és a csapat elnöke, Mark Lamping szerint egy Wembley-ben rendezett mérkőzés nyereségesebb, mint egy jacksonville-i. A floridai franchise azonban eloszlatta a londoni költözésről szóló pletykákat, amikor elkötelezte magát saját stadionjának 1,4 milliárd dolláros felújítása mellett.

Az NFL 2022-ben indította el globális piaci programját, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy meghatározott országokban marketing jogokat szerezzenek. A legtöbb csapat (11) Németországban rendelkezik ilyen jogokkal.

Alexander Steinforth, az NFL Németország vezérigazgatója szerint a csapatok "sorban állnak", hogy Németországban játszhassanak, és a jövőben valószínűleg két német város között oszlanak majd meg a mérkőzések.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár Roger Goodell bejelentette, hogy az NFL visszatér Spanyolországba a Miami Dolphins és a Washington Commanders vasárnapi hosszabbításos mérkőzése után, az ESPN riportere, Kalyn Kahler szerint Spanyolország még "kezdetleges piac". Kahler madridi interjúalanyai többnyire nem tudták, mik azok a Miami Dolphins vagy az NFL, és többen megkérdezték: "milyen fajta rögbi ez?".

Az NFL több városban, köztük Párizsban és Abu-Dzabiban is helyszíni szemléket tartott, és a potenciális piacokon évekkel előre megkezdődik a munka. A New Orleans Saints az egyetlen csapat, amely Franciaországban rendelkezik marketing jogokkal, míg a San Francisco 49ers egyike annak a három csapatnak, amelyek az Egyesült Arab Emírségekben működnek.

Hodgson hangsúlyozta, hogy a liga folyamatosan vizsgálja a lehetséges helyszíneket világszerte, de a döntéseknél nem csak a stadion alkalmassága számít, hanem az is, hogy az adott piac alkalmas-e a szurkolói bázis kiépítésére.