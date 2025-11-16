2025. november 16. vasárnap Ödön
Jereván, 2025. november 13.Magyar válogatott az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Indul végre az utazás? Ma minden eldől, az év legfontosabb meccse jön a válogatottnak

Reichenberger Dániel
2025. november 16. 06:02

Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből. Nem apró tehát a tét a ma délután kezdődő meccsen - de hogy a teétházas Puskásban szurkolók mindent megtesznek majd a győzelemért, afelől senkinek nincs kétsége.

Történelmi lehetőség előtt áll ma délután a Marco Rossi vezette magyar férfi labdarúgó-válogatott: ha legyőzi Írországot a 15 órakor kezdődő, utolsó idei selejtezőmérkőzésen, akkor minimum a pótselejtezőben szerepelhet jövő márciusban - vagyis karnyújtásnyira kerül a világbajnoki szereplés, amely tornán a magyar válogatott 1986 óta, vagyis már majdnem negyven éve nem járt. A győzelem egyébként nem is feltétlen kötelező, kikapni azonban szigorúan tilos: ebben az esetben az írek előznének, és ők mehetnének pótselejtezni.

Ennél még nagyobb esemény is történhet, nevezetesen az, hogy egyenes ágon jutunk ki a vébére, pótselejtező nélkül - ehhez azonban valóban egy hihetetlen csoda kellene, pontosabban az, hogy Portugália ne szerezzen pontot otthon Örményország ellen. A szokásos módon taktikailag igyekszünk előzetest nyújtani, megnézzük, kik a kulcsjátékosok, és megmondjuk azt is, milyen forgatókönyvek lehetségesek.

Három kimenetel is lehetséges ma

A magyar válogatott egy nem túl magas színvonalú, a legvégét leszámítva kevés izgalmat hozó meccsen győzött csütörtökön Örményországban, és mivel Cristiano Ronaldoék hatalmas meglepetésre kikaptak Írországban, az utolsó fordulóra maradt a döntés az F-csoport végeredményét illetően. 

A képlet úgy néz most ki, hogy 

  • amennyiben a magyar válogatott legalább döntetlent ér el az írek ellen, akkor biztosan a pótselejtezőt érő, második helyen végez, függetlenül a portugál-örmény meccs eredményétől;
  • ha legyőzzük az íreket, és a portugálok kikapnak, akkor előzünk, és egyenes ágon jutunk ki a világbajnokságra;
  • ha azonban az írek győznek Budapesten, akkor a magyar válogatott a pótselejtezőről is lemarad, ugyanis megelőz minket az ellenfél - ez tehát a legrosszabb eshetőség.

Az mindenesetre biztos, hogy az írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson nagyon szerete győzelemmel, és így pótselejtezős hellyel távozni Budapestről: az ír sajtónak csütörtökön este, a portugálok legyőzése után el is árulta a terve egy részét.

Szerettünk volna úgy Magyarországra utazni, hogy még van esélyünk, és ez össze is jött. Ilyen teljesítménnyel ott is van esélyünk. Ha visszagondolunk a szeptemberi, örményországi meccsünkre, akkor mindannyian nagyon magunk alatt voltunk, most pedig újra a kezünkben van a sorsunk

- nyilatkozta Hallgrímsson. 

Parrot visszatért, és halálos

A magyar védelemnek nagyon alaposan oda kell figyelnie arra a Troy Parrottra, aki szinte egymaga verte meg a világsztárokkal teletűzdelt portugálokat. Parrott a selejtezősorozatban eddig nem kapott nagy szerepet, ám ez azért történt, mert sérüléssel bajlódott: mint a portugálok ellen is bizonyította, ha formában van, páratlanul veszélyes támadó.

Emellett a magyaroknak arra is vigyázniuk kell, hogy ezúttal elkerüljék az írek által a saját kapunk elé szorítst. Emlékezhetünk, hogy a legelső, dublini selejtezőn az utolsó perceket is így játszottuk le, és a mezőnyfölény végül két pontba került azzal, hogy a hosszabbításban már nem tudtuk elkerülni a kapott gólt. Veszélyesek lehetnek emellett az írek kontrái és hosszú kiugratásai, amit az írek sok esetben eredményesen alkalmaztak eddig. 

Varga villan vasárnap?

A magyar válogatottban természetesen joggal bízhatunk Szoboszlai Dominikban és Varga Barnabásban, utóbbi játékos a játszott négy meccs alatt négy gólt szerzett, gólátlaga tehát meglehetősen jó. Kettejük összjátékából született csütörtökön a nagyon értékesnem bizonyult jereváni gól, és Vargától minden pillanatban várható, hogy villan egyet. 

Annál nagyobb fejfájást okozhat adott esetben a védelem. Bár rotálási lehetőség van, Rossi szeret egy bejáratott védőnégyest pályára küldeni - kulcsfontosságú lesz, mikor válthja majd le a fáradt emberek, akik vélhetősen nagyobb szerepet kapnak az írek, mint az örmények ellen. 

Taktaikailag az örmények ellen bevetett 4-2-1-2, vagy egy hibrid 4-3-3-as rendszer várható a kezdőcsapatban, de egészen biztos változni fog ez is, ha Rossi szükségét érzi.

A magyar válogatott tehát nagyon fontos 90 percre készül, és az írek formáját látva nem kétséges az sem, hogy a meccs nehéz és fárasztó lesz, taktikai csatározásokkal. A várható gólok számát megjósolni is szinte lehetetlen: ugyanúgy elképzelhető egy lisszabonihoz hasonló több gólos dráma, mint egy olyan meccs, amelyen végül csak egy gól dönt valaki javára a végén.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #világbajnokság #portugália #puskás aréna #örményország #szoboszlai dominik #marco rossi #vb 2026 #válogatott #vb-selejtezők #selejtező #pótselejtező #varga barnabás #írország

