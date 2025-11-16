Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Indul végre az utazás? Ma minden eldől, az év legfontosabb meccse jön a válogatottnak
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből. Nem apró tehát a tét a ma délután kezdődő meccsen - de hogy a teétházas Puskásban szurkolók mindent megtesznek majd a győzelemért, afelől senkinek nincs kétsége.
Történelmi lehetőség előtt áll ma délután a Marco Rossi vezette magyar férfi labdarúgó-válogatott: ha legyőzi Írországot a 15 órakor kezdődő, utolsó idei selejtezőmérkőzésen, akkor minimum a pótselejtezőben szerepelhet jövő márciusban - vagyis karnyújtásnyira kerül a világbajnoki szereplés, amely tornán a magyar válogatott 1986 óta, vagyis már majdnem negyven éve nem járt. A győzelem egyébként nem is feltétlen kötelező, kikapni azonban szigorúan tilos: ebben az esetben az írek előznének, és ők mehetnének pótselejtezni.
Ennél még nagyobb esemény is történhet, nevezetesen az, hogy egyenes ágon jutunk ki a vébére, pótselejtező nélkül - ehhez azonban valóban egy hihetetlen csoda kellene, pontosabban az, hogy Portugália ne szerezzen pontot otthon Örményország ellen. A szokásos módon taktikailag igyekszünk előzetest nyújtani, megnézzük, kik a kulcsjátékosok, és megmondjuk azt is, milyen forgatókönyvek lehetségesek.
>>> Kövesd a Magyarország-Írország meccset élőben, a Sportonlineon: KATT IDE! <<<
Három kimenetel is lehetséges ma
A magyar válogatott egy nem túl magas színvonalú, a legvégét leszámítva kevés izgalmat hozó meccsen győzött csütörtökön Örményországban, és mivel Cristiano Ronaldoék hatalmas meglepetésre kikaptak Írországban, az utolsó fordulóra maradt a döntés az F-csoport végeredményét illetően.
A képlet úgy néz most ki, hogy
- amennyiben a magyar válogatott legalább döntetlent ér el az írek ellen, akkor biztosan a pótselejtezőt érő, második helyen végez, függetlenül a portugál-örmény meccs eredményétől;
- ha legyőzzük az íreket, és a portugálok kikapnak, akkor előzünk, és egyenes ágon jutunk ki a világbajnokságra;
- ha azonban az írek győznek Budapesten, akkor a magyar válogatott a pótselejtezőről is lemarad, ugyanis megelőz minket az ellenfél - ez tehát a legrosszabb eshetőség.
Az mindenesetre biztos, hogy az írek izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson nagyon szerete győzelemmel, és így pótselejtezős hellyel távozni Budapestről: az ír sajtónak csütörtökön este, a portugálok legyőzése után el is árulta a terve egy részét.
Szerettünk volna úgy Magyarországra utazni, hogy még van esélyünk, és ez össze is jött. Ilyen teljesítménnyel ott is van esélyünk. Ha visszagondolunk a szeptemberi, örményországi meccsünkre, akkor mindannyian nagyon magunk alatt voltunk, most pedig újra a kezünkben van a sorsunk
- nyilatkozta Hallgrímsson.
Parrot visszatért, és halálos
A magyar védelemnek nagyon alaposan oda kell figyelnie arra a Troy Parrottra, aki szinte egymaga verte meg a világsztárokkal teletűzdelt portugálokat. Parrott a selejtezősorozatban eddig nem kapott nagy szerepet, ám ez azért történt, mert sérüléssel bajlódott: mint a portugálok ellen is bizonyította, ha formában van, páratlanul veszélyes támadó.
Emellett a magyaroknak arra is vigyázniuk kell, hogy ezúttal elkerüljék az írek által a saját kapunk elé szorítst. Emlékezhetünk, hogy a legelső, dublini selejtezőn az utolsó perceket is így játszottuk le, és a mezőnyfölény végül két pontba került azzal, hogy a hosszabbításban már nem tudtuk elkerülni a kapott gólt. Veszélyesek lehetnek emellett az írek kontrái és hosszú kiugratásai, amit az írek sok esetben eredményesen alkalmaztak eddig.
Varga villan vasárnap?
A magyar válogatottban természetesen joggal bízhatunk Szoboszlai Dominikban és Varga Barnabásban, utóbbi játékos a játszott négy meccs alatt négy gólt szerzett, gólátlaga tehát meglehetősen jó. Kettejük összjátékából született csütörtökön a nagyon értékesnem bizonyult jereváni gól, és Vargától minden pillanatban várható, hogy villan egyet.
Annál nagyobb fejfájást okozhat adott esetben a védelem. Bár rotálási lehetőség van, Rossi szeret egy bejáratott védőnégyest pályára küldeni - kulcsfontosságú lesz, mikor válthja majd le a fáradt emberek, akik vélhetősen nagyobb szerepet kapnak az írek, mint az örmények ellen.
Taktaikailag az örmények ellen bevetett 4-2-1-2, vagy egy hibrid 4-3-3-as rendszer várható a kezdőcsapatban, de egészen biztos változni fog ez is, ha Rossi szükségét érzi.
A magyar válogatott tehát nagyon fontos 90 percre készül, és az írek formáját látva nem kétséges az sem, hogy a meccs nehéz és fárasztó lesz, taktikai csatározásokkal. A várható gólok számát megjósolni is szinte lehetetlen: ugyanúgy elképzelhető egy lisszabonihoz hasonló több gólos dráma, mint egy olyan meccs, amelyen végül csak egy gól dönt valaki javára a végén.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
