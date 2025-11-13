Nehéz, küzdős meccsen nyert a magyar válogatott: karnyújtásnyira a pótselejtező

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így megerősítette a pótselejtezőt érő második helyét a csoportban.

Marco Rossi csapata Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést a 33. percben, a második félidőben pedig megőrizte minimális előnyét. Rossinak ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ez pedig új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.

A magyarok három nap múlva az íreket fogadják a Puskás Arénában, de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége, ugyanis ha a szigetországiak a ma 20.45-kor kezdődő mérkőzésen kikapnak a portugáloktól, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként kvalifikálja magát a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.

VB selejtezők (Európa) 9. forduló Örményország 0 1 Magyarország Félidő: 0-1 2025. november 13. csütörtök 18:00 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 33' Barnabás Varga 48 Labdabirtoklási arány 52 105 Támadások 105 29 Veszélyes támadások 57 1 Kaput eltaláló lövések 3 4 Kaput elkerülő lövések 12 2 Szögletek 7 1 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA