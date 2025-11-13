2025. november 13. csütörtök Szilvia
Jereván, 2025. november 13.Willi Orbán (k) és az örmény Eduard Szpercjan (j) az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án.MTI/Czeglédi
Sport

Nehéz, küzdős meccsen nyert a magyar válogatott: karnyújtásnyira a pótselejtező

MTI
2025. november 13. 20:06

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így megerősítette a pótselejtezőt érő második helyét a csoportban.

Marco Rossi csapata Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést a 33. percben, a második félidőben pedig megőrizte minimális előnyét. Rossinak ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ez pedig új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.

A magyarok három nap múlva az íreket fogadják a Puskás Arénában, de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége, ugyanis ha a szigetországiak a ma 20.45-kor kezdődő mérkőzésen kikapnak a portugáloktól, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként kvalifikálja magát a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.

VB selejtezők (Európa) 9. forduló
Örményország
0
1
Magyarország
Félidő: 0-1
2025. november 13. csütörtök 18:00
|
Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
33' Barnabás Varga
48
Labdabirtoklási arány
52
105
Támadások
105
29
Veszélyes támadások
57
1
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
12
2
Szögletek
7
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #világbajnokság #puskás aréna #örményország #marco rossi #selejtező #pótselejtező #varga barnabás

