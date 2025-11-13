Sokan juthatnak ma ki a vébére: mutatjuk, kiknek van a legnagyobb esélye a selejtezőkön

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést, írja a BBC.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik 2026. június 11. és július 19. között. A tornán 48 csapat vehet részt, amelyből eddig 28 biztosította helyét, köztük a címvédő Argentína és olyan újonc válogatottak, mint a Zöld-foki-szigetek, Jordánia és Üzbegisztán.

A házigazda Kanada, Mexikó és Egyesült Államok automatikus résztvevői a tornának. Európából egyelőre csak Anglia kvalifikálta magát, de Franciaország, Belgium, Hollandia és Portugália is közel áll a kijutáshoz - mindegyikük egy győzelemre van a biztos részvételtől. Olaszország viszont komoly veszélyben van, hogy ismét pótselejtezőre kényszerül, miután az utóbbi két világbajnokságról is lemaradt.

Skócia és Wales is harcban van még a kijutásért: Skócia Görögország, majd Dánia ellen játszik sorsdöntő mérkőzéseket, míg Walesnek Liechtenstein és Észak-Macedónia ellen kell nyernie a J csoport második helyének biztosításához.

Ázsiából már nyolc csapat kvalifikált: Ausztrália, Irán, Japán, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Korea és Üzbegisztán. Óceániát Új-Zéland képviseli, míg Afrikából Algéria, Zöld-foki-szigetek, Egyiptom, Ghána, Elefántcsontpart, Marokkó, Szenegál, Dél-Afrika és Tunézia jutott ki.

Dél-Amerikából a már említett Argentína mellett Brazília, Kolumbia, Ecuador, Paraguay és Uruguay szerzett kvótát. Bolívia és Új-Kaledónia a kontinensek közötti pótselejtezőn vehet részt 2026 márciusában, ahol hat csapatból kettő juthat ki a világbajnokságra.

Európában összesen 16 hely vár gazdára, a 12 csoportgyőztes automatikusan kijut, míg a 12 csoportmásodik és a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztes (amelyek nem jutottak ki közvetlenül) a maradék négy helyért játszhat pótselejtezőt 2026 márciusában.