A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Sokan juthatnak ma ki a vébére: mutatjuk, kiknek van a legnagyobb esélye a selejtezőkön
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést, írja a BBC.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik 2026. június 11. és július 19. között. A tornán 48 csapat vehet részt, amelyből eddig 28 biztosította helyét, köztük a címvédő Argentína és olyan újonc válogatottak, mint a Zöld-foki-szigetek, Jordánia és Üzbegisztán.
A házigazda Kanada, Mexikó és Egyesült Államok automatikus résztvevői a tornának. Európából egyelőre csak Anglia kvalifikálta magát, de Franciaország, Belgium, Hollandia és Portugália is közel áll a kijutáshoz - mindegyikük egy győzelemre van a biztos részvételtől. Olaszország viszont komoly veszélyben van, hogy ismét pótselejtezőre kényszerül, miután az utóbbi két világbajnokságról is lemaradt.
Skócia és Wales is harcban van még a kijutásért: Skócia Görögország, majd Dánia ellen játszik sorsdöntő mérkőzéseket, míg Walesnek Liechtenstein és Észak-Macedónia ellen kell nyernie a J csoport második helyének biztosításához.
Ázsiából már nyolc csapat kvalifikált: Ausztrália, Irán, Japán, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Korea és Üzbegisztán. Óceániát Új-Zéland képviseli, míg Afrikából Algéria, Zöld-foki-szigetek, Egyiptom, Ghána, Elefántcsontpart, Marokkó, Szenegál, Dél-Afrika és Tunézia jutott ki.
Dél-Amerikából a már említett Argentína mellett Brazília, Kolumbia, Ecuador, Paraguay és Uruguay szerzett kvótát. Bolívia és Új-Kaledónia a kontinensek közötti pótselejtezőn vehet részt 2026 márciusában, ahol hat csapatból kettő juthat ki a világbajnokságra.
Európában összesen 16 hely vár gazdára, a 12 csoportgyőztes automatikusan kijut, míg a 12 csoportmásodik és a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztes (amelyek nem jutottak ki közvetlenül) a maradék négy helyért játszhat pótselejtezőt 2026 márciusában. Arról, hogy a magyar válogatott ma a pótselejtezőt bebiztosíthatja Örményországban, ma írtunk cikket, amit ide kattintva olvashatsz újra:
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.
