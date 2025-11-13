2025. november 13. csütörtök Szilvia
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Sokan juthatnak ma ki a vébére: mutatjuk, kiknek van a legnagyobb esélye a selejtezőkön

Pénzcentrum
2025. november 13. 10:53

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést, írja a BBC.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik 2026. június 11. és július 19. között. A tornán 48 csapat vehet részt, amelyből eddig 28 biztosította helyét, köztük a címvédő Argentína és olyan újonc válogatottak, mint a Zöld-foki-szigetek, Jordánia és Üzbegisztán.

A házigazda Kanada, Mexikó és Egyesült Államok automatikus résztvevői a tornának. Európából egyelőre csak Anglia kvalifikálta magát, de Franciaország, Belgium, Hollandia és Portugália is közel áll a kijutáshoz - mindegyikük egy győzelemre van a biztos részvételtől. Olaszország viszont komoly veszélyben van, hogy ismét pótselejtezőre kényszerül, miután az utóbbi két világbajnokságról is lemaradt.

Nemzetközi  |  2026
VB selejtezők (Európa)
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Germany
9
2.
Slovakia
9
3.
Northern Ireland
6
4.
Luxembourg
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Norway)
12
2.
Memphis Depay
(Netherlands)
7
3.
Marko Arnautović
(Austria)
6
4.
Andrej Kramarić
(Croatia)
6
5.
Mikel Merino
(Spain)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

Skócia és Wales is harcban van még a kijutásért: Skócia Görögország, majd Dánia ellen játszik sorsdöntő mérkőzéseket, míg Walesnek Liechtenstein és Észak-Macedónia ellen kell nyernie a J csoport második helyének biztosításához.

Ázsiából már nyolc csapat kvalifikált: Ausztrália, Irán, Japán, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-Korea és Üzbegisztán. Óceániát Új-Zéland képviseli, míg Afrikából Algéria, Zöld-foki-szigetek, Egyiptom, Ghána, Elefántcsontpart, Marokkó, Szenegál, Dél-Afrika és Tunézia jutott ki.

Nemzetközi  |  2026
VB selejtezők (Ázsia)
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Qatar
16
2.
Kuwait
7
3.
India
5
4.
Afghanistan
5
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Almoez Ali
(Qatar)
12
2.
Mehdi Taremi
(Iran)
10
3.
Son Heung-Min
(South Korea)
10
4.
Ali Olwan
(Jordan)
9
5.
Sardar Azmoun
(Iran)
8
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

Dél-Amerikából a már említett Argentína mellett Brazília, Kolumbia, Ecuador, Paraguay és Uruguay szerzett kvótát. Bolívia és Új-Kaledónia a kontinensek közötti pótselejtezőn vehet részt 2026 márciusában, ahol hat csapatból kettő juthat ki a világbajnokságra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

Nemzetközi  |  2026
VB selejtezők (Dél-Amerika)
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Argentina
38
2.
Ecuador
29
3.
Colombia
28
4.
Uruguay
28
5.
Brazil
28
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

Európában összesen 16 hely vár gazdára, a 12 csoportgyőztes automatikusan kijut, míg a 12 csoportmásodik és a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztes (amelyek nem jutottak ki közvetlenül) a maradék négy helyért játszhat pótselejtezőt 2026 márciusában. Arról, hogy a magyar válogatott ma a pótselejtezőt bebiztosíthatja Örményországban, ma írtunk cikket, amit ide kattintva olvashatsz újra:

Álmainkban Amerika: hatalmas feladat előtt a magyar válogatott, a pótselejtező a tét ma este
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #világbajnokság #nemzetközi foci #vb 2026 #válogatott #vb-selejtezők #selejtező

