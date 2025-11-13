2025. november 13. csütörtök Szilvia
Jereván, 2025. november 12.A Vazgen Szargszján Köztársasági Stadion Jerevánban 2025. november 12-én. A magyar labdarúgó-válogatott másnap Örményország ellen lép pályára a világbajnoki selejtezősorozatban az örmény fővárosban.MTI
Sport

Álmainkban Amerika: hatalmas feladat előtt a magyar válogatott, a pótselejtező a tét ma este

Reichenberger Dániel
2025. november 13. 06:06

Az év egyik legfontosabb meccse következik ma este hatkor Jerevánban, ahol a magyar válogatott Örményországgal csatázik. A tét hatalmas: ha győzünk, és Cristiano Ronaldoék is besegítenek, akkor biztosan mehetünk a pótselejtezőre - és elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.

Jerevánban, a Vazgen Szargszján Köztársasági Stadionban lép pályára a magyar férfi labdarúgó válogatott ma este 18 órakor. Az ellenfél Örményország a 2026-os világbajnokság selejtezőjének F-csoportjában, a tét pedig hatalmas: ha a Marco Rossi vezette csapat megveri az örményeket (valamint Portugália legyőzi Írországot), akkor a magyar válogatott már semmiképpen nem végezhet a második helynél rosszabb helyen, ami biztosítaná a csapat helyét a jövő márciusi pótselejtezőben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szokásos módon taktikai előzetessel készültünk a meccsre: megnéztük, mi lehet a leginkább döntő faktor az év egyik legfontosabb összecsapásán, kik lehetnek a nyerőemberek, valamint mire kell figyelnünk, ha nem akarunk egy nagyon kellemetlen meglepetésbe beleszaladni? Vb-szerepléshez egyébként csaknem harminc éve, 1997 óta nem volt ilyen közel a válogatott: akkor a jugoszláv nemzeti tizenegy egy azóta is gyakran emlegetett párharcban, 12-1-es összesítéssel győzte le a magyar válogatottat a pótselejtező során.

>>> Kövesd a Sportonlineon az Örményország-Magyarország meccset ITT! <<<

Mi történt eddig?

Egy hónappal ezelőtt a Puskás Arénában fogadta a magyar válogatott az örményeket, és bár az első félidő nem egészen Marco Rossi tervei szerint alakult, a második játékrsézben a mezőnyfölény gólokká tudott érni. Előbb Lukács Dániel, majd a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor szereztek gólt, így 2-0-ra győztünk, megtartva a reményt arra, hogy továbbjussunk a selejtezőcsoportból.

Örményországgal ez a meccs mindössze a második volt a két ország története során - hiszen az ország évtizedeken át a Szovjetunió része volt - először 2004-ben csapott össze a két válogatott egy félkészülési tornán, ahol szintén 2-0-ra győzött a magyar válogatott. Nem lehet tehát azt állítani, hogy gazdag közös történelmünk lenne - ám az előző meccsből bőven lehet meríteni.

Kellemetlen kontrák

Az örmények egyik legjobb játékosa az Oroszországban légióskodó Eduard Spertsyan, aki az örmények eddig a sorozatban szerzett két (!!!) góljából az egyiket jegyzi. A középpályán értékes játékosnak számít, különösen a passzpontossága figyelemre méltó: a négy meccsen eddig 193-szor kísérelt meg átadást, amiből több, mint 170 sikeres is volt, így ha a Rossi-csapat az őáltala favorizált passzsávokat le tudja zárni, akkor máris egy jelentős játékost vehetnek le a tábláról.

Eduard Spertsyan
Csapata: Armenia
Posztja: középpályás
Nemzetisége: örmény
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 25M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.12.

A támadójáték kevésbé mondható az örmények erősségének, így várható, hogy Marco Rossi - hasonlóan az írországi meccshez - arra fog törekedni, hogy korán megszerezze a vezetést. Ha ez hamar meg tud történni egy vagy akár több góllal, onnantól egy sokkal kényelmesebb helyzet állhatna elő - azonban még ekkor is figyelni kell az esetlegesen veszélyes örmény kontrákra. 

Szoboszlai és Sallai percei jönnek - de ki fog gólt rúgni?

A mieink közül különösképpen Szoboszlai Dominikot érdemes ismét kiemelni, aki - immár minden túlzás nélkül - hetek óta a hátán cipeli bukdácsoló livepooli klubcsapatát. A válogatott kapitánya talán élete formájában játszik mostanában, az azonban kérdés, hogy Rossi a pálya pontosan melyik részén készül bevetni. Vélhetően támadó középpályásként szerepel majd, ugyanis Sallai Roland ismét bevethető, tehát a jobb szélen megvagyunk játékossal - rá egyébként szintén fontos szerep hárulhat.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Hungary
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 85M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.12.

Fontos lesz még az, hogy a már említett támadójátékban kire számít leginkább a kapitány. Az előző, Portugália elleni meccsen nem szerepelhetett eltiltás miatt a Fradi centere, Varga Barnabás - ő letöltötte az eltiltást, így vélhetően kezdőként fut majd ki a jereváni gyepre. Abban az esetben, ha valamiért nem játszaná végig a meccset, Lukács Dániel is bevethető, aki egy hónapja már bizonyított, és kezdőként is megállta a helyét Lisszabonban.

A taktikai felállás maradt az egyetlen kérdés: nem lenne meglepő, ha Rossi a 4-2-3-1-es, esetleg egy 4-1-4-1-es felállást választana - ha valóban gyorsan szeretne vezetést szerezni, ez utóbbi jó szolgálatot tett Írországban is. 

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
