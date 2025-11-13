Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?
Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása rámutatott: a korábbi játékoktól eltérően a vízilabdázók és a műúszók egy - a Long Beachen felállított - medencén osztoznak majd. A nők is immár 12 csapattal szerepelnek a játékokon - a labdajátékok között utolsóként elérve a nemek közötti azonos létszámot -, az eddig a férfiaknál megszokott két hatos csoportos rendszer azonban nem jöhetett szóba, az ugyanis kétszer öt játéknapot jelent az első szakaszban, márpedig Los Angelesben az eddigi 16 helyett csak 11 játéknappal lehet gazdálkodni. Így három négyes csoportba sorsolják a nemzeti csapatokat, az első körben kétszer három fordulóra kerül sor, ráadásul a vízilabdázók - a futballhoz hasonlóan - már a megnyitó előtt két nappal, július 12-én elkezdik a mérkőzéseket.
A megnyitó napján, július 14-én biztonsági okokból egyáltalán nincsenek olimpiai versenyek, így az első forduló után a férfiaknak és a nőknek is két pihenőnapjuk lesz. Az egyenes kieséses szakaszt megnyitó negyeddöntők párosításának kialakításáról Molnár Tamás, a nemzetközi szövetség (World Aquatics) vízilabda-bizottságának vezetője elárulta: több elképzelést is vizsgáltak és még nincs végleges döntés. "Volt szó helyszíni vaksorsolásról is, ugyanakkor a legfrissebb verzió valamiféle erősorrend felállításával oldaná meg a különleges helyzetet" - áll a közleményben.
Azaz a három első mellé a legjobb másodikat kiemelnék, és még közöttük is rangsorolnának, ebben nem csupán a csoportban elért eredmények, de az előző évek is számítanának, a formálódó világranglisták leginkább. Így nem kerülne sor sorsolásra, hanem meghatározott kritériumok alapján alakulna ki a nyolc csapat erősorrendje, és ennek alapján 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 leosztásban rendeznék a negyeddöntőket és aztán az elődöntőket is (1-8 győztese a 4-5 győztese ellen, illetve 2-7 és 3-6).
A kevesebb játéknap miatt több más csapatsporthoz hasonlóan nem lesznek mérkőzések az 5-8. helyért, a negyeddöntők veszteseit valószínűleg hasonló alapon sorolják be, ahogy a negyeddöntők előtti erősorrendet is megállapították. Emellett a nőknek a negyeddöntők és az elődöntők, a férfiaknak pedig az elődöntők és az éremcsaták között nem lesz pihenőnapjuk.
Ez azt is jelenti, hogy a férfi és női elődöntőket egy napon rendezik: július 21-én délelőtt a férfiak, délután a nők csatáznak a finálékért. A női vízilabda 2000-ben mutatkozott be az olimpiai programban, azóta első ízben zárulnak majd a nők döntőjével a vízilabdás küzdelmek: ők július 23-án, a férfiak egy nappal korábban mérkőznek meg az aranyért.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
