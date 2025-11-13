2025. november 13. csütörtök Szilvia
Szingapúr, 2025. július 13.Tiba Panna (j) és a japán Szekine Szaja a női vízilabdatorna csoportkörének 2. fordulójában játszott Magyarország - Japán mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. júli
Sport

Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?

MTI
2025. november 13. 16:42

Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása rámutatott: a korábbi játékoktól eltérően a vízilabdázók és a műúszók egy - a Long Beachen felállított - medencén osztoznak majd. A nők is immár 12 csapattal szerepelnek a játékokon - a labdajátékok között utolsóként elérve a nemek közötti azonos létszámot -, az eddig a férfiaknál megszokott két hatos csoportos rendszer azonban nem jöhetett szóba, az ugyanis kétszer öt játéknapot jelent az első szakaszban, márpedig Los Angelesben az eddigi 16 helyett csak 11 játéknappal lehet gazdálkodni. Így három négyes csoportba sorsolják a nemzeti csapatokat, az első körben kétszer három fordulóra kerül sor, ráadásul a vízilabdázók - a futballhoz hasonlóan - már a megnyitó előtt két nappal, július 12-én elkezdik a mérkőzéseket.

A megnyitó napján, július 14-én biztonsági okokból egyáltalán nincsenek olimpiai versenyek, így az első forduló után a férfiaknak és a nőknek is két pihenőnapjuk lesz. Az egyenes kieséses szakaszt megnyitó negyeddöntők párosításának kialakításáról Molnár Tamás, a nemzetközi szövetség (World Aquatics) vízilabda-bizottságának vezetője elárulta: több elképzelést is vizsgáltak és még nincs végleges döntés. "Volt szó helyszíni vaksorsolásról is, ugyanakkor a legfrissebb verzió valamiféle erősorrend felállításával oldaná meg a különleges helyzetet" - áll a közleményben.

Azaz a három első mellé a legjobb másodikat kiemelnék, és még közöttük is rangsorolnának, ebben nem csupán a csoportban elért eredmények, de az előző évek is számítanának, a formálódó világranglisták leginkább. Így nem kerülne sor sorsolásra, hanem meghatározott kritériumok alapján alakulna ki a nyolc csapat erősorrendje, és ennek alapján 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 leosztásban rendeznék a negyeddöntőket és aztán az elődöntőket is (1-8 győztese a 4-5 győztese ellen, illetve 2-7 és 3-6).

A kevesebb játéknap miatt több más csapatsporthoz hasonlóan nem lesznek mérkőzések az 5-8. helyért, a negyeddöntők veszteseit valószínűleg hasonló alapon sorolják be, ahogy a negyeddöntők előtti erősorrendet is megállapították. Emellett a nőknek a negyeddöntők és az elődöntők, a férfiaknak pedig az elődöntők és az éremcsaták között nem lesz pihenőnapjuk.

Ez azt is jelenti, hogy a férfi és női elődöntőket egy napon rendezik: július 21-én délelőtt a férfiak, délután a nők csatáznak a finálékért. A női vízilabda 2000-ben mutatkozott be az olimpiai programban, azóta első ízben zárulnak majd a nők döntőjével a vízilabdás küzdelmek: ők július 23-án, a férfiak egy nappal korábban mérkőznek meg az aranyért.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#olimpia #sport #verseny #férfi #magyar #nők #szövetség #vízilabda #los angeles

