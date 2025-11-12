Horror a brazil csapat edzésén: összeesett a volt Chelsea-sztár, alig tudták megmenteni az életét

Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette - számolt be a Mirror.

A 34 éves brazil középpályás, aki jelenleg a Sao Paulo játékosa, egy edzőkerékpáron végzett gyakorlat közben lett rosszul kedden, és azonnal kórházba szállították. A brazil sajtó szerint már hónapok óta figyelemmel kísérték a szívproblémáját, miután egy korábbi vizsgálat során rendellenességet mutattak ki nála.

Oscar legutóbb augusztusban lépett pályára a Sao Paulo színeiben a Corinthians elleni mérkőzésen, ahol mindössze 20 perc játék után csigolyatörést szenvedett. Azóta csak kétszer került be a csapat keretébe. A Global Esporte szerint a kórház már a csigolyatörés vizsgálatakor kérdéseket tett fel a klubnak a játékos szívproblémáival kapcsolatban, de a középpályást állítólag alkalmasnak minősítették a további játékra.

A Sao Paulo közleményben tudatta, hogy Oscar "kardiológiai változásokat mutató incidenst szenvedett el", és "a klub szakemberei, valamint az Einstein Israelita Kórház orvoscsapata azonnal ellátásban részesítette". Hozzátették, hogy a játékos jelenleg stabil állapotban van, megfigyelés alatt áll, és további vizsgálatokat végeznek a diagnózis tisztázása érdekében.

Oscar 2022 decemberében tért vissza Brazíliába, amikor hároméves szerződést írt alá a Sao Paulóval, annál a klubnál, ahol pályafutását kezdte, mielőtt 2012-ben a Chelsea-hez igazolt. A londoni klubnál töltött évei alatt bajnoki címet nyert José Mourinho irányításával.

A középpályás 2016-ban hagyta el a Chelsea-t, amikor meglepetésre 60 millió fontért a kínai Shanghai Porthoz szerződött. A kínai klubnál töltött ideje alatt 248 mérkőzésen 77 gólt szerzett és 141 gólpasszt adott, háromszor nyerte meg a kínai bajnokságot, valamint a kínai kupát és a szuperkupát is elhódította. Kínában a hírek szerint heti 400 ezer fontot keresett.