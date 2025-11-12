Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
Horror a brazil csapat edzésén: összeesett a volt Chelsea-sztár, alig tudták megmenteni az életét
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette - számolt be a Mirror.
A 34 éves brazil középpályás, aki jelenleg a Sao Paulo játékosa, egy edzőkerékpáron végzett gyakorlat közben lett rosszul kedden, és azonnal kórházba szállították. A brazil sajtó szerint már hónapok óta figyelemmel kísérték a szívproblémáját, miután egy korábbi vizsgálat során rendellenességet mutattak ki nála.
Oscar legutóbb augusztusban lépett pályára a Sao Paulo színeiben a Corinthians elleni mérkőzésen, ahol mindössze 20 perc játék után csigolyatörést szenvedett. Azóta csak kétszer került be a csapat keretébe. A Global Esporte szerint a kórház már a csigolyatörés vizsgálatakor kérdéseket tett fel a klubnak a játékos szívproblémáival kapcsolatban, de a középpályást állítólag alkalmasnak minősítették a további játékra.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!
A Sao Paulo közleményben tudatta, hogy Oscar "kardiológiai változásokat mutató incidenst szenvedett el", és "a klub szakemberei, valamint az Einstein Israelita Kórház orvoscsapata azonnal ellátásban részesítette". Hozzátették, hogy a játékos jelenleg stabil állapotban van, megfigyelés alatt áll, és további vizsgálatokat végeznek a diagnózis tisztázása érdekében.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
7.
Fluminense RJ
|
33
|
15
|
6
|
12
|
38
|
37
|
1
|
51
|
8.
Sao Paulo
|
33
|
12
|
9
|
12
|
37
|
36
|
1
|
45
|
9.
Atletico Mineiro
|
32
|
11
|
10
|
11
|
34
|
34
|
0
|
43
Oscar 2022 decemberében tért vissza Brazíliába, amikor hároméves szerződést írt alá a Sao Paulóval, annál a klubnál, ahol pályafutását kezdte, mielőtt 2012-ben a Chelsea-hez igazolt. A londoni klubnál töltött évei alatt bajnoki címet nyert José Mourinho irányításával.
A középpályás 2016-ban hagyta el a Chelsea-t, amikor meglepetésre 60 millió fontért a kínai Shanghai Porthoz szerződött. A kínai klubnál töltött ideje alatt 248 mérkőzésen 77 gólt szerzett és 141 gólpasszt adott, háromszor nyerte meg a kínai bajnokságot, valamint a kínai kupát és a szuperkupát is elhódította. Kínában a hírek szerint heti 400 ezer fontot keresett.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.
A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.
Egy instagrammon található videó rekonstruálhatta, hogy miként szenvedett a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher síbalesetet 12 évvel ezelőtt.
A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.
A Chelsea közleményben tudatta, hogy egyeztetett játékosával a felelőtlen vezetésről.
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
2026 téli olimpia: mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban, mi a téli olimpia programja? Magyarország a téli olimpiai játékokon kikkel versenyzik, hol látható a...
Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai...
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.