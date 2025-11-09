Dráma a Szeged-Veszprém kézilabda rangadón: nem tudták újraéleszteni a legendás magyar edzőt

Tragikus esemény árnyékolta be a Szeged-Veszprém kézilabda rangadót: a mérkőzés alatt rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, a szegedi klub technikai vezetője. - írta meg a 24.hu.

Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai vezetője. A 68 éves Dobozi Iván rosszullét következtében vesztette életét. A szegedi klub közleménye szerint Dobozi közel négy évtizede, pontosan 37 éve állt az egyesület szolgálatában. A mérkőzést egyébként 32-31 arányban a vendég Veszprém nyerte meg.

A találkozó végén a Veszprém sportigazgatója, a szegedi nevelésű Nagy László sportemberi gesztust gyakorolt: a lefújást követően a pályán figyelmeztette csapata játékosait, hogy a tragikus esemény miatt tartózkodjanak a győzelmi ünnepléstől. A szegedi klub vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással emlékezik Dobozi Ivánra a Pick Aréna főbejáratánál.