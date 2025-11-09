Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
Dráma a Szeged-Veszprém kézilabda rangadón: nem tudták újraéleszteni a legendás magyar edzőt
Tragikus esemény árnyékolta be a Szeged-Veszprém kézilabda rangadót: a mérkőzés alatt rosszullét következtében elhunyt Dobozi Iván, a szegedi klub technikai vezetője. - írta meg a 24.hu.
Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai vezetője. A 68 éves Dobozi Iván rosszullét következtében vesztette életét. A szegedi klub közleménye szerint Dobozi közel négy évtizede, pontosan 37 éve állt az egyesület szolgálatában. A mérkőzést egyébként 32-31 arányban a vendég Veszprém nyerte meg.
A találkozó végén a Veszprém sportigazgatója, a szegedi nevelésű Nagy László sportemberi gesztust gyakorolt: a lefújást követően a pályán figyelmeztette csapata játékosait, hogy a tragikus esemény miatt tartózkodjanak a győzelmi ünnepléstől. A szegedi klub vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással emlékezik Dobozi Ivánra a Pick Aréna főbejáratánál.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.