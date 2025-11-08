A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
Rendkívüli nyilatkozatott tett Szoboszlai Dominik: minden ezen múlik, a pályafutását érinti
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet, amely mostanában jellemzi az együttest.
Szoboszlai, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata a Manchester City vendége lesz a 11. forduló vasárnapi zárómérkőzésén. A Liverpool minden sorozatot figyelembe véve hét találkozóból hatot elveszített, majd újból elkezdte szállítani a győzelmeket, legutóbb a Real Madrid ellen diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában, Szoboszlai gólpasszával.
"Mindenki láthatta a Real elleni meccset. Mindannyian futottunk, küzdöttünk, ott voltunk egymás mellett, segítettünk egymásnak" – mondta a magyar válogatott kiválósága a bajnoki összecsapást felvezető sajtóeseményen.
A legfontosabb, hogy így folytassuk. Hosszú út áll még előttünk. Most minden a Premier League-ről és a hétvégi City elleni meccsről szól. Tudjuk, ellenfelünk milyen jó. Hosszú a szezon. Ha ebben a szakaszban hét pont lenne az előnyünk, akkor sem mondaná senki, hogy már megnyertük a bajnokságot. Az elmúlt szezonban, amikor vezettük a mezőnyt, nyugodtak maradtunk és folytattuk a harcot, mert bármi megtörténhetett volna. Csak magunkra kell koncentrálnunk, meg kell nyernünk a meccseinket, és aztán meglátjuk, mit csinál a többi csapat
- tette hozzá Szoboszlai.
A City három vereségnél jár a mostani idényben minden sorozatot figyelembe véve, ezen a héten viszont fontos győzelmet aratott: 4-1-gyel múlta felül a Borussia Dortmundot, a norvég Erling Haaland szezonbeli 27. gólját szerezte. A manchesteri alakulatnál - amely az előző szezonban hazai pályán és idegenben is kikapott a Liverpooltól - a spanyol Rodrigo Hernández Cascante, a Liverpoolnál pedig a svéd Alexander Isak játéka kérdéses. Előbbi combhajlítóizom-, utóbbi ágyéksérüléssel küszködött a közelmúltban.
Tíz fordulót követően az Arsenal vezet 25 ponttal, a Manchester City a második 19-cel, a címvédő Liverpool pedig a harmadik 18-cal.
Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.