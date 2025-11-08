2025. november 8. szombat Zsombor
Telki, 2024. szeptember 9.Szoboszlai Dominik a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzõközpontban 2024. szeptember 9-én. A magyar válogatott a következõ napon Bosznia-Hercegovina csapatát fogadja a Puskás Arénában a Nemzete
Sport

Rendkívüli nyilatkozatott tett Szoboszlai Dominik: minden ezen múlik, a pályafutását érinti

Pénzcentrum
2025. november 8. 13:35

Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet, amely mostanában jellemzi az együttest.

Szoboszlai, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata a Manchester City vendége lesz a 11. forduló vasárnapi zárómérkőzésén. A Liverpool minden sorozatot figyelembe véve hét találkozóból hatot elveszített, majd újból elkezdte szállítani a győzelmeket, legutóbb a Real Madrid ellen diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában, Szoboszlai gólpasszával.

"Mindenki láthatta a Real elleni meccset. Mindannyian futottunk, küzdöttünk, ott voltunk egymás mellett, segítettünk egymásnak" – mondta a magyar válogatott kiválósága a bajnoki összecsapást felvezető sajtóeseményen.

A legfontosabb, hogy így folytassuk. Hosszú út áll még előttünk. Most minden a Premier League-ről és a hétvégi City elleni meccsről szól. Tudjuk, ellenfelünk milyen jó. Hosszú a szezon. Ha ebben a szakaszban hét pont lenne az előnyünk, akkor sem mondaná senki, hogy már megnyertük a bajnokságot. Az elmúlt szezonban, amikor vezettük a mezőnyt, nyugodtak maradtunk és folytattuk a harcot, mert bármi megtörténhetett volna. Csak magunkra kell koncentrálnunk, meg kell nyernünk a meccseinket, és aztán meglátjuk, mit csinál a többi csapat

- tette hozzá Szoboszlai.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
25
2.
Manchester City
19
3.
Liverpool
18
4.
Sunderland
18
5.
Bournemouth AFC
18
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
13
2.
Danny Welbeck
(Brighton)
6
3.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
4.
Igor Thiago
(Brentford)
6
5.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.08.

A City három vereségnél jár a mostani idényben minden sorozatot figyelembe véve, ezen a héten viszont fontos győzelmet aratott: 4-1-gyel múlta felül a Borussia Dortmundot, a norvég Erling Haaland szezonbeli 27. gólját szerezte. A manchesteri alakulatnál - amely az előző szezonban hazai pályán és idegenben is kikapott a Liverpooltól - a spanyol Rodrigo Hernández Cascante, a Liverpoolnál pedig a svéd Alexander Isak játéka kérdéses. Előbbi combhajlítóizom-, utóbbi ágyéksérüléssel küszködött a közelmúltban.

Tíz fordulót követően az Arsenal vezet 25 ponttal, a Manchester City a második 19-cel, a címvédő Liverpool pedig a harmadik 18-cal.

Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
